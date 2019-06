Komunisté chystají nový program, nahradit má dokument z roku 1992

08.06.2019 6:10

Po 27 letech budou komunisté měnit základní programový dokument. Návrhy na náhradu takzvaného kladenského programu dnes proberou na jednání v Nymburku. Stejně jako změnu stanov plánují nový program schválit na sjezdu v dubnu příštího roku. Reflektovat by měl změny, kterými Česko za třicet let prošlo, například jeho začlenění do Evropské unie.