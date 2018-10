Komunisté v závěru týdne zhodnotí výsledky voleb

Filipa vyzval bezprostředně po komunálních volbách k odchodu jeho oponent Josef Skála, který proti němu kandidoval na dubnovém sjezdu a v Nymburku těsně prohrál. Filip označil jeho výzvu za irelevantní. „Názor Josefa Skály mne nezajímá. Kdyby alespoň kandidoval, mohl ukázat, jakou má podporu veřejnosti, ale toho se bál a kandidaturu vzdal,“ sdělil ČTK Filip. Skála kandidoval jako dvojka ve druhém pražském obvodě. Na komunistické kandidátce získal nejvíc hlasů (392), KSČM ale neuspěla.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 2% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10602 lidí

Filip vyjádřil z výsledku voleb zklamání, upozornil ale na to, že ve srovnání s dalšími stranami mají komunisté stále relevantní počet mandátů. „Vnímám to tak, že KSČM má pořád víc mandátů než nové strany a hnutí nebo ty strany, které odcházejí, jako je TOP 09,“ uvedl s tím, že neříká, že komunisté dopadli dobře.

Místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná dnes ČTK řekla, že na sobotním jednání ústředního výboru se budou vyhodnocovat podněty z krajů. „Pak to bude samozřejmě o diskusi, co dál,“ uvedla. Připomněla, že sjezd teprve před půl rokem přišel s plánem přizpůsobit organizační strukturu strany, připravit krátkodobý program v roce 2020 a aktualizovat dlouhodobý program. „Na tom se teď poměrně intenzivně pracuje,“ uvedla.

Výzvy k rezignaci Filipa podle Konečné pravděpodobně přijdou. „Předpokládám, že někteří členové to udělají a ústřední výbor samozřejmě demokraticky rozhodne, zda toto je ta cesta,“ konstatovala. Filip výzvu neočekává v pátek. „Může být samozřejmě nastolena otázka, jak se k takovému návrhu postavit. Předpokládám, že to přednese pražská organizace, ti to mají v návrhu. Jak se k tomu zachováme, bude rozhodnutí kolektivního orgánu. Ostatní kraje takový názor nesdílejí,“ řekl. Odmítl prozradit, jak bude volby hodnotit, nejdřív to chce říct straníkům.

Podle Skály, který členem výboru není, existuje i možnost svolání mimořádného sjezdu strany. Pokud by tak výbor 20. října rozhodl, muselo by se jednání uskutečnit do Vánoc. Pokud by vedení strany vyvodilo z voleb osobní zodpovědnost nebo by k tomu bylo přinuceno, je podle Skály namístě, aby KSČM zhodnotila i svůj postoj k toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Ústřední výbor je nejvyšším orgánem KSČM mezi sjezdy, schází se obvykle jednou za čtvrt roku. K jeho svolání se rozhodli členové vedení podle vysvětlení mluvčí Heleny Grofové kvůli obavám z toho, že by na řádném zasedání výboru v prosinci bylo hodnocení komunálních voleb časově náročné a nezbylo by dost času na to probrat evropské volby.

Psali jsme: Andrej Babiš pohrozil: Politika mi nic dobrého nepřinesla, za rok můžu odejít do důchodu Lysáková (KSČM): Neukojené ambice aneb Soudnost je dřina Žoček (KSČM): Ani manipulace nesmí být hloupá Povolební vyjednávání: Komunisté dostali další ránu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk