Komunistická opatření na vysokých školách. V roce 2024. Docent Ševčík vytáhl dokumenty

Dva roky s covidem byly něčím, co nelze jen tak přejít a tvářit se, že se vlastně nic nestalo a že už se tímto obdobím není třeba zabývat. Opačného názoru jsou osobnosti, ať už z řad lékařů, právníků či ekonomů, které se sešly v Poslanecké sněmovně na semináři s názvem „Analýza proticovidových opatření“, jenž se konal pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského, člena Výboru pro evropské záležitosti. Příspěvkem s názvem „Covidismus – dopady pandemie strachu na ekonomiku ČR a cesta ke kolektivisticko-totalitnímu systému“ zaujal přítomné docent Miroslav Ševčík.

Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze právě na toto téma přednáší studentům, aby si uvědomili, co vlády bojem proti koronaviru způsobily.

V úvodu svého vystoupení ocenil, že na této akci může promluvit před tak věhlasnými odborníky, když v období covidismu jsme byli řízení spíše posluhovači různých zájmů farmaceutických firem.

„Možná vás zarazí, že v názvu svého příspěvku mám ‚cesta ke kolektivisticko-totalitnímu systému‘. Pokusím se to vysvětlit. Covidismus charakterizuji jako snahu o nastolení nového společensko-ekonomického řádu, který by měl být součástí takzvaného Velkého Resetu a dopadů Green Dealu, které přijala Evropská unie a na jejichž úspěšném přijetí jsme se, bohužel, podíleli. Dnes vidíme, že i ti, kteří tomu tleskali a mávali, si uvědomují, jakou fatální chybu udělali a co všechno se v důsledku toho bude muset udělat,“ prohlásil Miroslav Ševčík.

Úplně se zbláznil. Opatření vedla k poškození mladé generace

Zdůraznil přitom, že covidismus je samozřejmě spojený s omezením individuální svobody a s manipulací velké části obyvatelstva. „Zažívali jsme tu pandemii strachu, neboť to nebyla ani tak pandemie zdravotní, jako to byla pandemie strachu. Proč to ještě spojují s cestou ke kolektivisticko-totalitnímu systému? Tento slide zneužili někteří lidé, kteří to poslali na sociální sítě,“ připomněl bývalý děkan, jak jeden ze studentů stránku promítanou během jeho přednášky o covidismu vyfotil a umístil na sociální sítě. „Mělo to prý milion zhlédnutí během dvou dnů. A na základě tohoto slidu, podívejte se, jak je společensky ‚nebezpečný‘, vystoupil člověk, který nese spoluzodpovědnost za chyby, které se děly především v plošných opatřeních ve školství,“ poznamenal ekonom.

Tím člověkem byl tehdejší ministr školství Robert Plaga, nynější šéf Národního akreditačního úřadu. Jakmile se o slidu dozvěděl, nelenil a napsal rektorovi VŠE. „Dovolte, abych se na Vás obrátil na základě informací zveřejněných ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích, které upozornily na to, že v přednáškách vyučujícího na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze zaznívají informace, které jsou v rozporu se soudobým stavem vědeckého poznání,“ stojí v dopise.

„Ten člověk se úplně zbláznil. Soudobý stav vědeckého poznání je právě opačný a říká, že všechna ta opatření plošného charakteru vedla k poškození mladé generace, která musí ve větší míře navštěvovat psychology a psychiatry. Já to mohu konstatovat i na základě toho, jak se chová mladá generace, co k nám na vysokou školu nastupuje,“ řekl Miroslav Ševčík.

Covidový ministr školství volá po komunistických opatřeních

Na tento dopis exministra zdravotnictví pochopitelně nemohl nereagovat. „On chtěl, aby ta přednáška byla zrušena. Pozor! V roce 2024 chtěl provádět komunistická opatření, která by zasahovala do forem přednášek a do toho, co se vyučuje na vysokých školách,“ zdůvodnil Miroslav Ševčík, proč zvolil odpověď ve formě otevřeného dopisu. „Paradoxně právě na tomto místě jsme v roce 2021 společně s Danielem Landou, profesorem Beranem a některými dalšími poukazovali už tehdy, jak jsou chybná opatření a kam to může vést nejen ekonomicky, ale i v oblasti psychologické a psychiatrické, bych řekl. Jsem rád, že jsou tady mezi námi jak právníci, tak lékaři, a že všem těm, kteří byli ostrakizováni a kteří byli považováni za manipulátory a dezinformátory, se dává dnes za pravdu,“ konstatoval bývalý děkan.

Na druhé straně pomyslné barikády tehdy stál Anthony Fauci, americký lékař a imunolog, který v letech 1984 až 2022 zastával funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci. „Podívejte se, co se kolem Fauciho děje, jak lhal, jaké věci říkal. V těchto dnech v Kongresu USA probíhá slyšení, při němž se může ukázat, že to celé bylo zinscenované. Naprosto zklamala celá vědecká fronta, protože říkala úplné nesmysly. Vzpomeňme, jak se používal PES, Protiepidemický systém ČR, kdo za tím stál, co ten PES říkal. Používal se jako indikátor pro omezování svobody běžného života, který fatálně selhal. Byl to podvod od samého začátku. Plošná opatření, která se opírala o pseudovědecká doporučení rádoby odborníků teď zpětně ještě ničí životy a zdraví ne desetitisícům, ale už to jsou statisíce občanů, kteří dříve byli zdraví. Přitom, bohužel, těm ohroženým skupinám to nepomáhalo,“ zdůraznil Miroslav Ševčík.

Programy určené podnikatelům způsobily deficit 545 miliard

Pro důkaz svého tvrzení používá tabulku, kterou na Národohospodářské fakultě VŠE zpracovali na základě informací profesora Jiřího Berana, špičkového epidemiologa. „Mám to dotažené až do 11. května tohoto roku. Je z ní zřejmé, že celkově na příznaky, nejenom na covid, zemřelo zhruba 43 tisíc lidí, přičemž jasné je, že nejvíce postižená byla takzvaná vnímavá populace, která se měla od začátku léčit a které se té léčby nedostalo. Je to téměř 90 procent a je to za celé období toho šíleného covidismu. Pokud bychom se na to podívali z ekonomického pohledu, tak vidíme, že samotný covidismus vyprodukoval v těch rádoby programech, které měly pomoci postiženým covidismem v oblasti podnikání, deficit 545 miliard korun, a to za necelé dva roky od března, respektive dubna 2020, do konce roku 2021,“ vyčíslil ekonom.

V rozpočtech na roky 2020 a 2021 bylo předběžně počítáno s maximálním deficitem 40 miliard. „To znamená, že samotná opatření v těch dalších souvislostech přinesla další zvýšení toho deficitu, 274 miliard se tedy svezlo s tímto deficitem. Proč na to poukazuji? Protože to samozřejmě ovlivnilo celkový další vývoje ekonomiky. Když se podíváme na hrubý domácí produkt v roce 2019, tak vidíme, že ani v roce 2023 jsme nedosáhli jeho úrovně. A bylo to odstartováno právě tou pandemií strachu v období covidismu, byly narušené dodavatelsko-odběratelské řetězy, kdy vznikla nedostatková ekonomika, kdy pandemie strachu vyhnala lidi z obchodů a kdy došlo na lámání chleba tak, že to postihlo ekonomiku daleko více, než se očekávalo. A pak ještě do toho přišla Fialova vláda, no a to už je konec,“ shrnul bývalý děkan podstatné vlivy.

Jen abyste si to dovedli takhle srovnat, jak se vyvíjíme

V roce 2019 bylo zadlužení zhruba na úrovni 28,3 %. měřeno k celkovému dluhu ke konci roku. „Evropská unie to vykazuje trochu jinak, tam to bylo skoro 30 %. Nicméně bylo to 1640 miliard. Dnes jsme na 3110 miliardách nominálního státního dluhu – 3 biliony, 110 miliard. Ve vztahu k HDP jsme sice na tom pořád lépe než skoro všechny země Evropské unie. Ale i tak je to tragické, protože se nám zvyšují náklady na obsluhu dluhu. Celkový deficit za dva roky covidu byl 787 miliard. Ale za pět let před ním – to znamená 15, 16, 17, 18, 19 – to bylo dohromady 32,8 miliardy. To znamená průměr 6,56 miliardy na rok. Kdybych to srovnal s průměrem, jak se vyvíjel deficit v dubnu-květnu 2023 a v dubnu-květnu 2024, tak celkový deficit v roce 2023 by byl naplněn už 3. ledna v 15 hodin 28 minut a v letošním roce by to bylo 5. ledna sedm minut po půlnoci Tak jen abyste si to dovedli takhle srovnat, jakým způsobem se vyvíjíme,“ objasnil Miroslav Ševčík.

Katastrofa nastala samozřejmě i v životní úrovni měřeno průměrnou hrubou měsíční mzdou, respektive reálnými mzdami. „Ještě nikdy v historii České republiky se nestalo, aby 9 čtvrtletí po sobě klesala reálná mzda. A to musíme vzít, že se to porovnává vždy k předchozímu období a porovnává se to s mírou inflace. Na naší fakultě jsme vytvořili model. Ten zobrazuje, co se ušetřilo těmi plošnými opatřeními, a o co se naopak přišlo Je to složitý model. Článek o něm nám vyšel v zahraničí, doma z toho měli strach, dokonce někteří nechtěli, aby se vůbec objevoval na stránkách fakulty, protože to prý mohlo po škodit fakultu. Nicméně to vyhodnocení efektivity plošných restriktivních vládních opatření v reakci na pandemii covid-19 nám ukázalo, že náklady plošných restriktivních opatření vyjádřené v počtu ztracených let života v ČR jsou 21krát vyšší než náklady v případě absence plošných restriktivních opatření,“ sdělil Ševčík.

Krčili jsme se v řízeném strachu z nemoci podobné chřipce

Pokud se zaměříme na vzdělávání a život celé generace dětí, tak představená aplikace jasně dokazuje, že došlo k destrukci nejen tržních mechanismů a k hluboké ekonomické nerovnováze, ale další aspekty jsou právě ve zmíněných poruchách. „Na trhu to začínáme částečně eliminovat, ale bylo to hlavně v poruchách spojených s fungováním celé společnosti. Pár článků nám k tomu vyšlo, nicméně pořád je ještě u některých obava, že to jsou dezinformace. Ovšem ve skutečnosti jsou dezinformace právě ty, které vydávají mainstreamová média v podobě vládních opatření. Máme spoustu dalších materiálů, které jsem sesbíral o tom, jakým způsobem unikly informace o tom. že je covid umělého původu,“ uvedl bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE.

V USA byl tento výzkum zakázán již prezidentem Obamou, ale byl přesunut do Wu-chanu, kde se na něm finančně podílely americké instituce. „Dnes je to zcela jasné, že to byla umělá krize, která měla vyvolat právě tu pandemii strachu, která způsobila velký rozvrat nejenom v ekonomice, ale v celé společnosti. Knížku ‚Pravda o covidu-19‘ bych dával skoro jako povinnou literaturu, ale mám takový dojem, že se vzdalujeme akademické svobodě a že nám nedovolí ji do té povinné literatury dávat. Nicméně je tam spousta citací, i Roberta Kennedyho juniora, který se podílel na vypracování té ‚Pravdy o covidu‘. Šlo o poslušnost vůči svévolnému diktátu, potlačení nesouhlasu. Vždyť my jsme se krčili v řízeném strachu z onemocnění podobného chřipce,“ uzavřel Miroslav Ševčík.

