Konec 168 hodin: Nový spor, nová jména. Kolář a Witowská

Generální ředitel ČT Jan Souček se nedlouho po svém nástupu pustil do práce rázněji, než se obecně očekávalo. Dokonce i zasvěcení mluví o tom, že v některých ohledech bylo očekáváno spíše opatrné našlapování a postupné drobné změny než radikální řez.

Jde o zrušení pořadu 168 hodin, který po osmnáct let v neděli večer moderovala Nora Fridrichová. Relace byla opakovaně v průběhu let terčem kritiky veřejnosti i politiků a v řadě případů se jím musela zabývat Rada České televize kvůli stížnostem na nevyváženost nebo porušování Kodexu České televize.

Kritiku svého pořadu Fridrichová odmítá s tím, že „vedení České televize i jejího zpravodajství ho opakovaně veřejně haní“. Generální ředitel zrušení pořadu mimo jiné komentoval slovy, že Fridrichová nesprávným vedením některých reportáží „poškozuje hodnoty“ veřejnoprávní televize a „ohrožuje všechny.“

„Rizikem pro novináře není prezident, premiér nebo předseda nějaké strany, ale rizikem je jeho vlastní šéf,“ reagovala Fridrichová v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. „Všichni dali zaříznutí pořadu zelenou,“ zmínila Fridrichová a dodala, že za tím mohly být politické tlaky.

Porušování Kodexu ČT Fridrichová odmítla a v rozhovoru také prozradila, že podnět na 168 hodin dokonce, k jejímu překvapení, podala i její bývalá kolegyně Světlana Witowská. Stížnost byla podána za údajné porušení Kodexu ČT kvůli reportáží o kancléřce Janě Vohralíkové a jejím konci na Hradě po sporu s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem.

Witowská ale na síti X upozorňuje, že ona stížnost nepodala. „Stížnost jsem nepodala já. Asi nějak pomýlená informace,“ napsala Witowská.

„Stížnost podal Petr Kolář. Když reportér použil v pořadu 168 hodin záznam tel. hovoru, který nahrál bez jeho vědomí, pokud vím,“ vysvětlovala bývalá moderátorka ČT.

Do toho se vložila Fridrichová, podle níž sice Witowská sama podnět nepodala, ale za jeho podáním očividně stojí. „Naše nadřízená Aneta Snopová, která se přátelí se Světlanou, nám na redakční poradě řekla, že jí hned po odvysílání reportáže volala Světlana a ona jí poradila podat stížnost. To se skutečně stalo. Stížnost byla posléze zamítnuta, vyhodnocena jako irelevantní,“ kontrovala Fridrichová.

Witowská ale v přestřelce pokračovala s tím, že jen Snopovou informovala o možném porušení pravidel slušné novinařiny. „Takže – psala jsem Anetě, ať vyřídí kolegovi, že je novinářsky slušné upozornit respondenta, že hovor nahrává. Takové pravidlo platilo v ČT vždy. Aneta mi odpověděla, že pokud má pan Petr Kolář pocit, že 168 nedodržuje kodex, má oficiálně podat stížnost, a to taky udělal,“ vysvětlila Witowská.

Jak dodává Fridrichová, podnět byl nakonec vyřízen jako neopodstatněný. „Naši nadřízení zkontrolovali způsob žádosti o rozhovor a to, co z něj bylo zveřejněno, a stížnost vyhodnotili jako neopodstatněnou Ne vše, co někdo hodnotí jako poruseni kodexu, je skutecne porušením kodexu,“ napsala Fridrichová.

Naší nadřízení zkontrolovali způsob žádosti o rozhovor a to, co z něj bylo zveřejněno, a stížnost vyhodnotili jako neopodstatnenou

Podle Witowské je tak vlastně všechno v pořádku a není potřeba tuto situaci nijak mediálně rozmazávat. „Tak to asi bylo všechno v pořádku, ne? Aneta se zachovala zcela profesionálně. Pokud se někomu něco nelíbí, má jít ofiko cestou – na kterou odkázala dotčenou osobu – a tak to i bylo. Stížnost zamítnuta. Nevidím v tom nikde zádrhel... asi proto, že nevěřím na teorii spiknutí,“ dodala Witowská, čímž narážela na slova Fridrichové, že celé vedení ČT a zpravodajství ČT je proti Fridrichové zaujaté.

