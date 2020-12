Konec nadějí Pavla Novotného? Petr Fiala to utnul. Až překvapivě ostře

reklama

„Pirátská strana je chytřejší než my. Trápí mě to, trápí mě slepí kolegové v Praze. Skvělá opozice! Ale my vedeme stejnou rétoriku i uvnitř. Piráti dělají dobrý marketing. Chtěl bych, aby ODS dělala to samé,“ vyjádřil nedávno ve svém tweetu Novotný nespokojenost s tím, jací lidé ODS vedou a zda má na to, aby její šéf Petr Fiala skutečně porazil Andreje Babiše a stal se příštím českým premiérem.

Tohle se PŘESNĚ stane, ale nebude vina @P_Fiala. @PiratskaStrana je chytřejší než my. Trápí mě to, trápí mě slepí kolegové v Praze. Skvělá opozice! Ale my vedeme stejnou rétoriku i uvnitř. Piráti dělají dobrý marketing. Chtěl bych, aby ODS dělala to samé.https://t.co/RZEmKv9XnB — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 22, 2020

„Pavel Novotný střílí různé výkřiky do médií,“ odpovídá Fiala na dotaz, zda jsou Piráti skutečně chytřejší, mají lepší marketing a měli by polititku dělat stejně jako oni.

Nezpochybňuje Novotného motivaci ohledně zlepšení fungování strany, ale formu, jakou vystupuje. „Své aktivity projevil třeba na kongresu, kde vystoupil, kandidoval do různých funkcí, nebyl zvolen. Mluví za sebe, je to silný kritický hlas, který má mediální ohlas, ale to je všechno,“ dodává předseda ODS.

Není rozhodně toho názoru, že by Piráti pracovali lépe. „Já si to nemyslím, ale jestli on ano, tak může svou radou přispět, jak to zlepšit, což může udělat každý. Znovu ale opakuji, že nejenže mám vnitrostranickou diskusi rád a účastním se jí, ale považuji to za obrovské bohatství ODS,“ říká Fiala.

„Samozřejmě že spousta lidí vně ODS má hodně nápadů, kdo by měl ODS řídit a jak by to mělo vypadat, ale kdybychom ty rady poslouchali, jsme dávno politicky mrtví. Nechte na ODS, jak se rozhoduje, koho si vybírá, jaké si volí vedení a kam směřuje,“ vyzývá Fiala a dodává: „Dobře víme, co děláme, a já se na každém kongresu musím zodpovídat straníkům, jestli naše politika byla úspěšná a dobrá.“

V kontextu toho zmínil, že za dobu, co je v čele ODS, v každých volbách posilují a vracejí se do pozice klíčové politické strany. „Věřím, že moje mise návratu bude úspěšně završena po volbách v příštím roce a že budeme sestavovat vládu a budeme moci realizovat naše politické nápady,“ věří předseda ODS Petr Fiala.

