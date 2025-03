Konec pomoci USA Ukrajině. I té, co už jede. A Zelenskyj tápe

Prezident USA Donald Trump předevčírem (podle amerického času – pozn. red.) slíbil, že „zítřejší noc bude velká“ a že „řekne, jak to je“.

TOMORROW NIGHT WILL BE BIG. I WILL TELL IT LIKE IT IS! — Trump Posts on ?? (@trump_repost) March 3, 2025

Tím vyvolal velké spekulace, co hodlá udělat. Deník New York Times uvedl, že se Trump hodlá setkat se svými hlavními poradci v otázce bezpečnosti, včetně ministrů zahraničí a obrany Rubia a Hegsetha, a prodiskutovat s nimi možnosti postupu ohledně Ukrajiny. „Patří mezi ně pozastavení nebo zrušení americké vojenské pomoci Ukrajině, včetně posledních dodávek munice a vybavení, které byly schváleny a zaplaceny během Bidenovy vlády, uvedl úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity,“ napsal NYT.

Úředník z ministerstva obrany pak hovořil o zastavení pomoci pro agenturu Bloomberg. „Podle vysokého představitele ministerstva obrany, který si nepřál být jmenován, USA pozastavují veškerou současnou vojenskou pomoc Ukrajině, dokud se Trump nerozhodne, že představitelé této země prokázali skutečnou vůli k míru,“ píše agentura. Další úředníci pak tuto informaci sdělili CNN a NPR.

V USA je celkem jasná shoda, že se jedná o důsledek setkání prezidenta Trumpa, viceprezidenta Vance a prezidenta Zelenského, které skončilo hádkou a Zelenského odjezdem bez podepsání dohody.

Podle komentátora Michaela Goodwina z deníku New York Post přitom Zelenského navedli k odmítnutí dohody američtí demokrati. Senátor Chris Murphy se totiž na sociálních sítích pochlubil, že se v pátek před schůzkou setkal se Zelenským. „Potvrdil, že ukrajinský lid nepodpoří falešnou mírovou dohodu, v níž Putin dostane vše, co chce, a pro Ukrajinu nebudou existovat žádné bezpečnostní záruky,“ uvedl Murphy.

Just finished a meeting with President Zelensky here in Washington. He confirmed that the Ukrainian people will not support a fake peace agreement where Putin gets everything he wants and there are no security arrangements for Ukraine. pic.twitter.com/eaCePJ4UZr — Chris Murphy ?? (@ChrisMurphyCT) February 28, 2025

Podle Goodwina to nebyl Trump, který na Zelenského nastražil léčku, ale s nekalými úmysly přijel naopak Zelenskyj, který již dvakrát odmítl dohodu o nerostných zdrojích podepsat. Komentátor považuje Murphyho příspěvek za důkaz, že Zelenskyj nehodlal podepsat ani potřetí. A usuzuje, že to demokratům umožňuje hrát již ohranou písničku „Rusko Rusko Rusko“, kterou na Trumpa zkoušeli již v jeho prvním volebním období.

Trumpův poradce pro bezpečnost Michael Waltz pak na Fox News prohlásil, že ze setkání se Zelenským vyplynulo, že není připraven jednat o míru. Waltz k tomu dodal, že Zelenskému ale dochází čas. „Trpělivost Američanů není neomezená, hloubka jejich peněženek také ne a zásoby munice, které máme, také ne,“ sdělil. A dodal, že jediná alternativa, kterou slyší od demokratů a některých dalších lídrů je v tomto konfliktu pokračovat. Prezident Zelenskyj mohl podle něho opustit Washington s tím, že USA a Ukrajina by byly ekonomicky svázané po celou generaci. „To nebylo přepadení, to byla příležitost,“ uvedl Waltz.

„Co potřebujeme slyšet od prezidenta Zelenského je, že lituje toho, co se stalo, je připraven podepsat tuto dohodu o nerostném bohatství a že je připraven se zúčastnit mírových jednání,“ řekl poradce pro národní bezpečnost, který ještě dodal, že si nemyslí, že by požadovali tolik.

Historik pod přezdívkou Big Serge si myslí, že stačilo málo. „Stačilo, aby si Zelenskyj vzal oblek a řekl: ‚Prezidente Trumpe, toto jsem si oblékl jenom pro vás.‘ Usmíval se, děkoval, pochválil Trumpa před kamerami. Bohužel pro Ukrajinu je to mizerný politik se špatným instinktem. Můžete naříkat a tvrdit, že na nošení obleku by nemělo záležet, ale Trump reaguje na okázalé projevy úcty a realita je taková, že Zelenskyj, který zde neměl žádné páky a hrál žebráka, potřeboval hrát na své publikum, a to neudělal,“ shrnul.

You can cry and say that wearing a suit shouldn’t matter, but Trump responds to ostentatious signs of respect and the reality is that Zelensky, having no leverage here and playing the beggar, needed to play to his audience, and didn’t. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) March 3, 2025

