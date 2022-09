Konec řečí: Po Fialově útoku na demonstranty výzva. Tvrdá

reklama

Na protivládní demonstraci se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle policie kolem 70 tisíc lidí. Premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na to novinářům řekl, že je jasné, že se v Česku objevují dezinformační proruské kampaně a někdo jim podléhá. Dodal, že každý má právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. „Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů,“ uvedl Fiala.

„Pane premiére, důrazně vás vyzýváme: Ihned a veřejně se na tiskové konferenci omluvte občanům České republiky, kteří se účastnili demonstrace na Václavském náměstí v sobotu 3. 9. 2022, za svůj až mezinárodně skandální komentář této akce,“ poznamenali v následné výzvě advokátka Jana Zwyrtek Hamplová a předseda strany PRO Jindřich Rajchl – mimo jiné také dva z účastníků demonstrace.

„Tu jste komentoval tak, že ji ‚svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR. Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá.‘ Vaši citaci jako vrcholného představitele České republiky převzala česká i zahraniční média, přitom tato citace je lživá a hrubě urážející občany vaší vlastní země. Je trestuhodné, že jako premiér nerozeznáte české vlajky, které vlály celým Václavským náměstím. Je zbabělé, že jste ty své lži a urážky nepřišel říct těm lidem do očí. Proto vás vyzýváme: Omluvte se nám všem za své výroky!“ dodali v otevřeném listu.

Za jeho slova Fialu zkritizoval také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „Když to nejde silou, vem to ještě větší silou... ‚Dnešní demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR, řekl novinářům premiér Petr Fiala (ODS).‘ Pokud premiér vydrží s podobnými komentáři, v listopadu je plná Letná a na podzim demonstrace ve všech krajských městech... Lidé, kteří na demonstraci přišli, a bylo jich 70 000, mají strach z budoucnosti. Premiér, který se takto vyjádří, těmi lidmi normálně pohrdá. Necítí k nim obyčejnou lidskou úctu, postrádá empatii a nemá respekt k jejich obavám,“ poznamenal Petrov.

„Demonstraci svolaly proruské síly is new ‚V žádné zemi, ani v rozvojové ani socialistické a kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. A to se bohužel stalo‘?“ podotkla také analytička Irena Ryšánková.

A šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl si povšiml, že „Profesor Signal už dostává čočku i od svých. Bude to ideální obětní beránek.“ Poznamenal to na sociální síti poté, co Fialův výrok zkritizoval mimo jiné jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Víc urážek, více výsměchu, víc arogance. Nic lepšího se před volbami dělat nedá,“ dodal pak také Plesl.

Výrok premiéra Petra Fialy (ODS) o proruských svolavatelích sobotní demonstrace proti vládě byl podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS) nešťastný. Vláda by podle něj neměla podceňovat strach lidí ze současného zdražování a energetické krize a měla by jim dát jasně najevo, že je situací provede. Kuba to dnes řekl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Fialův výrok kritizovali také poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová a poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Výrok samotný není šťastný, je nutné se zamýšlet nad tím a podívat se, co tam lidi vede, a pokud to vláda bude ignorovat, tak může nastat problém,“ komentoval dnes Kuba premiérova slova. Připomenul těsný výsledek v minulých volbách. Uvedl, že pokud by strany jako KSČM, Přísaha, ČSSD či Trikolora dostaly víc hlasů, rozložení sil ve Sněmovně by bylo zřejmě zcela jiné. „Ten pocit lidí, že neumějí tu situaci řešit a že se něčeho bojí, je něco, s čím musíme pracovat a nesmíme poztrácet to strašně důležité, a to je udržení svobody a demokracie v ČR,“ varoval.

Podle něj je jasné, že se země dostává do dezinformační války a že se na organizaci sobotní demonstrace podíleli proruští aktivisté. „Úkolem této vlády je dát jasně najevo lidem, že je tou situací provedeme, to patří k demokracii, vláda má za to odpovědnost,“ doplnil.

Za nešťastný označila výrok Fialy k demonstraci i místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Uvedla, že by se neshodla se všemi řečníky na demonstraci, ale protestující lidé měli její podporu. Vláda podle ní řeší současnou situaci špatně. Pochopení pro účast lidí na demonstraci vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). I on uvedl, že není možné takto velký protest komentovat jen slovy o proruských svolavatelích demonstrace.

Podle poslance SPD Jana Hrnčíře byly Fialovy výroky arogantní a hloupé. Řekl, že si nemyslí, že demonstraci svolaly proruské síly. Projevy na demonstraci se podle něj týkaly zoufalé situace, kdy vláda není schopna lidem pomoct.

Fiala kvůli svému vyjádření k sobotní demonstraci čelí na internetu sérii příspěvků, které obsahují výhrůžky smrtí a násilím, upozornil dnes web Echo24. Případem se zabývá policie. „Řešíme sérii příspěvků, které k tomuto vyzývají,“ řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík serveru.

Demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě byl společnou akcí organizací, politických stran a občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia pod sochou svatého Václava řečníci kritizovali především vysoké ceny energií a prozápadní kurz současné vlády. Organizátoři uvedli, že požadují okamžitou demisi Fialova kabinetu a vypsání nových parlamentních voleb. V případě nesplnění požadavku hrozí vyhlášením odporu.

Psali jsme: Zmizí obchody, firmy, restaurace, lidé na mizině. Tereza Hyťhová vidí ČR odpojenou od plynu Hejtman Netolický: Vládu se nám podařilo rozhýbat Peksa (Piráti): Je to s tou politikou těžké... Alena Vitásková: Hlas lidu je hlas boží

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.