V rozhovoru pořadu Aby bylo jasno s profesorem Jeffreyem Sachsem, světově uznávaným ekonomem a odborníkem na mezinárodní vztahy, byly probrány klíčové otázky současného geopolitického dění, zejména konflikt na Ukrajině, role NATO, Evropské unie a OSN, stejně jako dopady globální ekonomické spolupráce a pandemie covidu-19. Sachs poskytl hlubokou analýzu historických souvislostí a současných výzev, přičemž neváhal kritizovat politiku západních mocností, zejména Spojených států.

Sachs začal svou analýzu konfliktu na Ukrajině návratem do doby konce studené války a sjednocení Německa. „Abychom pochopili ukrajinský konflikt, musíme se vrátit do doby konce studené války a sjednocení Německa,“ uvedl. Sachs zdůraznil, že sjednocení Německa bylo založeno na dohodě mezi čtyřmi okupačními mocnostmi – USA, Velkou Británií, Francií a Sovětským svazem. „Michael Gorbačov byl prezidentem Sovětského svazu. Byl to mírumilovný člověk, který byl pro ukončení studené války a jednostranně rozpustil sovětskou vojenskou alianci, Varšavskou smlouvu,“ připomněl Sachs. Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 15038 lidí

Podle Sachse však Spojené státy porušily sliby dané Gorbačovovi. „Spojené státy od tohoto závazku odstoupily a začaly plánovat rozšíření NATO,“ řekl. Sachs kritizoval, že USA tajně plánovaly rozšíření NATO až na Ukrajinu, což vnímá jako provokaci vůči Rusku. „Spojené státy měly velkolepou představu, že řídí svět, že si mohou dělat, co chtějí, a že Rusko bude druhořadou velmocí,“ dodal.

Sachs ostře kritizoval roli NATO a USA v eskalaci konfliktu. „Rozšíření NATO, konec rámce jaderného zbrojení a změna režimu – to jsou tři prvky, které Rusko vidělo jako přímou hrozbu pro svou národní bezpečnost,“ vysvětlil. Podle něj USA ignorovaly bezpečnostní obavy Ruska a pokračovaly v expanzi NATO, což vedlo k současné krizi. „Spojené státy řekly: ‚Jsme jediná supervelmoc na světě, děláme si, co chceme.‘ A Evropa se postavila na stranu Spojených států,“ dodal.

Sachs se domnívá, že jediným řešením konfliktu je diplomacie. „Pokud nebude diplomacie, existuje vojenské řešení, a to bude porážka Ukrajiny Ruskem,“ varoval. Podle něj by Ukrajina měla být neutrální zemí, podobně jako Rakousko nebo Švýcarsko. „Ukrajina by měla být neutrální mezi silným Západem a silným Ruskem. Neutrální státy jsou bezpečné,“ řekl.

Sachs také kritizoval evropské politiky za jejich přístup k válce na Ukrajině. „Evropa žádnou diplomacii nemá. Jedinou diplomacií Evropy jsou válečné řeči,“ řekl. Podle něj by Evropa měla aktivněji usilovat o mírové řešení a jednat přímo s Ruskem.

Sachs vyjádřil přání, aby Evropa byla silnější a nezávislejší. „Evropa plave ve světě plném žraloků. Čelí Rusku, Spojeným státům, Číně a Indii. Evropa se musí dát dohromady jako Evropa, ne jako 27 nezávislých států,“ řekl. Zároveň kritizoval současné vedení EU za jeho přílišnou závislost na USA a militaristický přístup. „Evropská unie a NATO sídlí ve stejném městě, v Bruselu, a to prohlubuje problémy,“ dodal.

Profesor Jeffrey Sachs také hovořil o vzestupu multipolárního světa a roli skupiny BRICS. „Nacházíme se v multipolárním světě. Spojené státy, Rusko, Čína a Indie jsou čtyři světové velmoci,“ řekl. Podle něj BRICS hraje klíčovou roli při vytváření multipolární ekonomiky a geopolitického systému. „Do deseti let budeme mít platební systém založený na více měnách. Nikdo se nebude spoléhat na dolar,“ předpověděl Sachs.

Na závěr Sachs zmínil pandemii covidu-19 a vyjádřil obavy z toho, jak byla zvládnuta. „Můj názor je, že covid vzešel z univerzity v Severní Karolíně a národních laboratoří ve Spojených státech. USA to zamlžily,“ řekl. Sachs vyzval k lepšímu pochopení toho, co se skutečně stalo, aby se podobné situaci v budoucnu mohlo předejít.

