Konec zelené v USA. Trump tím rozdělí Evropu, tvrdí ekonom

Včera se Donald Trump ujal moci a začal jak škrtat, tak nařizovat, a to přímo před publikem.

Psali jsme: „Ruším. Do pěti minut konec.“ Trump před plnou arénou podepsal 80 příkazů

Pohled na to, jak Trumpova první nařízení ovlivní Evropu, přinesl ekonom Petr Bartoň na síti X. Jednak je zde 78 škrtnutých Bidenových nařízení, kde si ekonom není jist, co všechno jejich zrušení přinese, nicméně to rozhodně nepovažuje za pouhé symbolické gesto.

Pokud jde o zákaz pro federální úřady vydávat nové regulace, dokud nebude mít Trump situaci pod kontrolou, tak Bartoň očekává spíše, že se budou nařízení zmírňovat, než aby se naplno rušila. Nicméně podle něho to bude hlavním jádrem sporu USA a EU, kdy EU bude prosazovat větší regulaci a USA menší. Což ovlivní i ČR. „Někteří v EU považují ‚export regulačního know-how‘ za něco, na co se může EU specializovat. (GDPR jiné.) Může. Dělba práce. Jak to ale zajistí blahobyt zatím nikdo nevysvětlil,“ podotkl Bartoň.

Prvních 9 Trumpových nařízení - co znamenají pro Evropu?



Právě podepsána v Aréně. Tím vyrovnal Bidenův rekord nařízení za 1. den. Akorát že Trump teď jen odešel do Bílého domu podepisovat další.



Zde vlákno o každém nařízení: co nařizuje a co znamená (ekonomicky) pro Evropu: ?? pic.twitter.com/khJbwzuJIL — Petr Bartoň (@petr_barton) January 21, 2025

Trump taktéž úřadům, kromě armády, zakázal najímání nových zaměstnanců, což souvisí se spuštěním ministerstva pro efektivitu vlády (DOGE), které Bartoň přirovnává ke slavnému ministerstvu pro administrativní záležitosti ze seriálu Jistě, pane ministře. „Možná největší ekonomický pokus Trumpa,“ soudí, nicméně nepřeje si, aby se něco podobného zkoušelo v ČR, protože v USA má takový nápad alespoň šanci na úspěch. „U nás by zůstalo jen u té frašky,“ odhaduje.

Schvaluje též Trumpův příkaz úředníkům, aby se z home office vrátili na pracoviště. Z jednoduchého důvodu, úřady nemají šanci uhlídat efektivitu pracovníků. A nabízí inspiraci pro Česko: „Některé americké státní úřady jsou ještě méně zdigitalizovány než české. Což je při tom množství obyvatel překvapivé. Inspirace a motivace pro ČR? ‚Žádný home office pro vás dokud se nedodigitalizujete‘?“

Pak je zde vystoupení z Pařížských dohod o klimatu, což se dle ekonoma dalo čekat, vzhledem k požadavkům voličů. „Bylo kouzelné sledovat, jak Trump chtěl po mluvícím přebírači podpisů, aby zdůraznil, že ‚Amerika ušetří bilion dolarů‘. Vypočíst se dá cokoli, když víte, kolik to má vyjít,“ vyjádřil ekonom nedůvěru k bombastickému číslu. Nicméně v Evropě odklon od zelené politiky povede k vytvoření dvou táborů, z nichž jeden bude chtít reálnější metody k zelené politice, zatímco druhý se zatne a bude ještě vyšinutější, aby kompenzoval Trumpova rozhodnutí. Ekonom ještě dodal, že Trump musí dopisem informovat OSN, podpis doma nestačí.

Pozitivně vidí Bartoň příkaz pro federální úřady ctít svobodu projevu a zákaz jejího omezování. I když mají USA toto zakotvené již v ústavě, zejména americké univerzity zákon dodržovaly poněkud jinak. Vliv na ČR? „Svoboda projevu na tom v Česku není špatně. A české univerzity jsou na tom proti americkým ještě o něco lépe. Nicméně i tady je nebezpečí. Změna z negativního práva (stát nebude omezovat) na pozitivní (stát bude podporovat svobodu projevu) není špatný nápad,“ soudí ekonom.

„Čistou politikou“ je pro něho nařízení, že federální úřady mají předcházet „zbrojení“ vůči oponentům předchozí vlády. Podle Bartoně je toto zejména zarámování událostí z 6. ledna. „U nás se, namísto ‚zbrojení‘, zažil jiný termín. A ještě si ho letos dosyta užijeme, není třeba se ještě inspirovat z USA,“ usuzuje ekonom Petr Bartoň.

9a - vliv na ČR



U nás se, namísto "zbrojení", zažil jiný termín. A ještě si ho letos dosyta užijeme, není třeba se ještě inspirovat z USA. pic.twitter.com/1TfT7lgo4Y — Petr Bartoň (@petr_barton) January 21, 2025

Posilování koruny vůči dolaru si na stejné síti všímá také ekonom Lukáš Kovanda, stejně tak jako faktu, že nezmínění kryptoměn v proslovu přineslo jejich oslabení. „Rozhodující kurzotvornou informací dneška je tak zatím zpráva listu Wall Street Journal, dle níž Trump během prvního dne ve funkci žádná nová cla nezavede. Navíc má cla zavádět spíše uvážlivě a postupně, pokud vůbec, a soustředit se přitom primárně na ta uplatnitelná vůči Číně, Mexiku či Kanadě, nikoli vůči státům EU. Z hlediska české ekonomiky se tedy Trumpovy první minuty ve funkci vyvíjejí příznivě, neboť vyhrocené celní střety USA s Čínou nebo s EU tuzemské hospodářství spíše poškodí,“ říká Kovanda.

Trump v inauguračním projevu vynechal cla, česká koruna i proto dnes znatelně posiluje. Nový prezident přímo nezmínil ani válku na Ukrajině, vyhnul se kryptoměnám - jeho vlastní kryptoměna i bitcoin proto oslabily



Prioritou staronového prezidenta USA Donalda Trumpa bude razantní… pic.twitter.com/JHHnO2JJPx — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 20, 2025

