Konečná o „rezoluci Babiš“: Předvolební hra. Dvojí metr

Kateřina Konečná se při hlasování o rezoluci zdržela.

„Myslím, že si své problémy máme řešit doma. Rezoluce nepřináší nic nového, kromě toho, že v podstatě poškozuje celou Českou republiku, ať už s Andrejem Babišem nebo bez něj. A bohužel musím konstatovat, že je to v podstatě politická předvolební hra, kterou tam někteří vyvolávají, protože některé ty věci nejsou uzavřené, Česká republika dál s Evropskou komisí jedná o tom, jak ty věci napravit. A zároveň se tam ukázal velký dvojí metr – ale to je bohužel u většiny těch rezolucí, které přijímáme v Evropském parlamentu. A já velmi často se zdržuji nebo pro ně nehlasuji, protože si myslím, že jsou velmi nevyvážené v tom, že některé státy jsme schopni za ty věci postihovat nebo navrhovat, aby byly postiženy, a pak jsou státy, kterým prochází úplně všechno. A to je ten dvojí metr, který v Evropě je,“ poznamenala Konečná.

Následně vzpomněla na kauzu italského premiéra Berlusconiho, o kterém se dle jejích slov v Evropském parlamentu nikdy nemluvilo.

„Nikdy se na něj nepsaly rezoluce, ale přitom tam třeba to ovládání médií a skrz ně politické scény v Itálii bylo obrovské a dneska potvrzené včetně všech těch dalších kauz, které jsou na to navázány, tak se ptám, proč si vybíráme Českou republiku. Mám na to svůj soukromý názor; protože prostě někteří se nesmířili s tím, že třeba ten úspěch v těch českých volbách neumějí získat poctivou prací a snaží se to téma vnést. Mně jako europoslankyni za Českou republiku, a teď se úplně oprosťme, z jaké strany, to způsobuje obrovské problémy. Protože ve chvíli, kdy se o těch zemích mluví, tak když potom vyjednáváte i cokoliv jiného, tak když se to někomu hodí, tak je vám to rádo předhazováno a vlastně to potom nakonec poškodí úplně všechny z České republiky,“ řekla Konečná.

„S vedením KSČM jsem to nekonzultovala, ale myslím si, že já jsem tam za KSČM zvolená česká europoslankyně, a měla jsem možnost to konzultovat především se svými voliči, třeba prostřednictvím sociálních sítí. To téma jsem už před měsícem při debatě otevřela, a už tehdy jsem tam řekla, že si myslím, že bychom si to měli vyřešit doma. Případně, pokud se něco stalo, tak ať Evropská komise zasáhne a pošle to k Evropskému soudnímu dvoru, což bylo sdíleno velmi pozitivně,“ dodala Konečná.

A daří se nám problém řešit doma?

„Pokud má někdo pocit, že došlo k porušení čerpání evropských dotací, tak jsou tady orgány činné v trestním řízení, které by měly zasáhnout. To dneska vidíme u kauzy Čapí hnízdo, kterou má znovu v rukou státní zastupitelství, to znamená, že nedochází k žádnému zametání pod koberec. Ty kauzy se standardně vyšetřují. To, že je doba vyšetřování dlouhá, to je ale i u všech ostatních, i privatizačních kauz, kterými Česká republika prochází. Když si vezmete, jak dlouho se vyšetřovalo to, co se stalo na Úřadu vlády, tak si myslím, že je to jenom ukázka naší, nechci říct neschopnosti, protože si policie a státních zástupců moc vážím, ale možná nějaké nevůle některých z nich prostě konat rychleji. A zároveň, pokud Evropská komise, protože my jsme ty peníze nevyplatili, nebo ony nebyly vyplaceny z evropského rozpočtu, ale pokud dojde k tomu, že by měla podezření, že nějaké peníze vyplaceny byly neoprávněně, tak pak je to o tom, aby se buďto dohodla s tím státem, a pokud se nedohodne, tak máme Evropský soudní dvůr, který musí rozhodnout,“ zmínila Konečná.

„Nejsem příznivcem toho, aby tady vládli oligarchové. Ale ti, kteří je vytvořili – a to byly i strany jako KDU-ČSL a ODS – ti, kteří neustále volali – pojďte vy podnikatelé do té politiky, pojďte nám ukázat, jak to bude správně vypadat, vy jste si vybudovali ty firmy... Vzpomeňme si na to před těmi osmi deseti lety. Tak v tuhle chvíli jim prostě vadí něco, co bylo přece zcela evidentní, že když vám přijde oligarcha do politiky, tak jeho primárním zájmem bude ovlivňovat svůj vlastní byznys. Mně se to stokrát nemusí líbit, ale i po kauze Čapí hnízdo a ovlivňování všech dotací, o kterých voliči České republiky věděli před minulými volbami, tak Andreje Babiše do premiérského křesla dostali.

Takže žijeme v nějaké politické realitě a je to neskutečné pokrytectví, kdy lidovci s ANO a se STANem vládnou v Evropské unii, jsou součástí Evropské komise. A my si dneska budeme hrát, že nám Andrej Babiš vadí? Vždyť je to jenom obrovská hra na voliče. A to je obrovské pokrytectví, se kterým se prostě nemíním smířit. A i proto jsem pro tu rezoluci nemohla zvednout ruku,“ uzavřela Konečná.

