Konference týkající se Islámského státu: Zdechovský popsal hrůzy, které se dějí v uprchlickém táboře v Řecku. Skutečný islám je ale mírumilovný, zaznělo také

03.11.2018 8:05

REPORTÁŽ Europoslanec Tomáš Zdechovský byl jedním z hlavních hostů konference věnované problematice Islámského státu, která se v pátek 2. listopadu konala v prostorách Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Mezinárodní konferenci s názvem „Strategies to End the Scourge of Isis“ (Strategie, kterými skoncovat s pohromou ISIS) spolupořádala soukromá Metropolitní univerzita Praha.