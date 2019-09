Kopejte nás do zadku! Středoškoláci stávkující za klima obdrželi žádost od Zelených

Zatímco prezident Miloš Zeman, exprezident Václav Klaus nebo jeho syn, poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra) říkají, že by studenti měli pilně studovat, a teprve až se náležitě vzdělají, tak by měli řešit společenské problémy, spolumluvčí Federace mladých evropských zelených Zuzana Pavelková se naopak domnívá, že mladí lidé dělají dobře, když protestují. V textu pro Deník Referendum je požádala, aby nepřestávali. Doslova napsala, „nesmí nás přestat kopat do zadku“. Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2094 lidí

I těmto mladým studentům prý vděčíme za to, že téma globálního oteplování sehrálo roli kupříkladu ve volbách do Evropského parlametu, Frakce Zelených po nich významně posílila. Ale jejich 75 europoslanců není všemocných. A právě proto by mladí lidé neměli přestat kopat do zadku i další politiky.

„Pro prosazování ambiciózní klimatické politiky bude potřeba, aby klimatické hnutí bylo hlasitější, odvážnější a kreativnější než kdy dříve. Čím hlasitější budou aktivisté a aktivistky na ulici, tím prostornější bude manévrovací pole pro ty, kteří chtějí jejich zájmy reprezentovat v institucionalizované politice. Čím hlasitější bude hnutí, tím důslednější budou moct být politici a političky, kteří chtějí s klimatem něco dělat,“ zdůraznila Pavelková.

A čím aktivnější budou v této oblasti politici, tím legitimnější se budou jevit i požadavky středoškoláků.

