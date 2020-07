Koronavirus: Vojtěcha trápí ve sněmovně. A k tomu článek o doktorech a penězích, prý průšvih

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch jednání využil k tomu, aby jak sám řekl, „uvedl věci na pravou míru“, protože „různé fámy a mediální titulky určitě nepřispívají k řešení situace a vedou k obrovské stigmatizaci osob, obyvatel daného regionu, což není dobře. Není to dobře ani z hlediska skutečně těch samotných obyvatel, takto je stigmatizovat, a ty novinové titulky, které jsem viděl, skutečně k ničemu dobrému nepřispívají“.

Vojtěch nikoli poprvé prohlásil, že tu virus žije s námi, nikam nemizí a Češi, Moravané a Slezané si na něj budou muset zvyknout a počítat s tím, že se nějaké takové ohnisko, jaké se momentálně nalézá v Karviné, čas od času může objevit tam i onde. Podotkl, že tzv. chytrá karanténa se sice stále vylepšuje, takže bude možné lokální ohniska řešit, ale ani sebechytřejší karanténa virus z povrchu planety nevymaže. Díky dobré práci krajských hygieniků však bude možné držet ohniska pod kontrolu. Tak to alespoň vidí ministr Vojtěch, podle něhož se už situace v Karviné uklidňuje.

Podle něho je vlastně pozitivní, že čísla na Karvinsku rostou, protože to ukazuje, že hygienici odhalili problém a situaci řeší.

„To, že se podařilo toto ohnisko takto masívně testovat přímo v ohnisku nákazy, to, že to vedlo samozřejmě dočasně k nárůstu počtu nakažených, to je vlastně dobře, protože jsme ty lidi zachytili, byli jsme schopni nebo krajská hygienická stanice, je otrasovat ve spolupráci i s jinými krajskými hygienickými stanicemi, které se do toho procesu zapojily,“ řekl Vojtěch.

„A stále platí to, že v rámci celé republiky ta epidemiologická situace je klidná, ve většině okresů ČR nebyl ani jeden výskyt nemoci COVID-19. A současně stále platí to, co jsme říkali už několik posledních dní, že zhruba 60 %, 70 % případů je koncentrováno v Moravskoslezském kraji. To se nikterak nemění. Pokud máme včerejší data, tak 68 případů, nových případů, bylo zachyceno v Moravskoslezském kraji a 61 mimo, v jiných krajích, v jiných částech, v jiných ohniscích nákazy,“ zaznělo také úst člena vlády.

Do Moravskoslezského kraje se sám vypravil a s místními politiky, hygieniky a zdravotníky jednal o tom, jak postupovat dál. Dohodli se např. na posílení odběrových kapacit a na tom, že Moravskoslezskému kraji pomohou i hygienici z jiných regionů.

„To, že tady byly nějaké mediální případy, mě to samozřejmě také zaujalo. To, že někdo čeká na výsledky testů několik dní, je samozřejmě špatně. Na druhou stranu, když jsem to prověřoval nějak systémově, tak toto skutečně nebylo pravidlem. To byly nějaké mediální případy, ty třešničky, které se takto vyjmou a ukážou v novinách, ale jinak skutečně toto pravidlem není. Kdyby to tak bylo, tak bychom teď neměli ještě žádné pozitivní případy v tom daném regionu. Ale my jsme je vlastně měli hned, jak se začalo testovat, tak hned začaly nabíhat a jsou v těch statistikách, které jsou zveřejňovány,“ řekl Vojtěch.

Připustil, že by se systém dal vylepšit, má jisté mouchy, ale celkově prý funguje. V této souvislosti si Vojtěch rýpl do soukromých laboratoří, které také testovaly vzorky odebrané lidem z Karviné.

„Už jenom zapojit veškeré laboratoře do toho systému bylo komplikované, protože jsou tady laboratoře, které jsou státní, na které máme větší vliv, jsou tady laboratoře soukromé. Které mimo jiné, třeba některé z těch laboratoří v Moravskoslezském kraji, soukromých, si vzaly přes prodloužený víkend volno. Zamrazily vzorky, daly je do lednic a netestovaly. Takže i tím pak může být dána prodleva na rozdíl třeba od zdravotního ústavu v Ostravě, který pracoval každý den, v sobotu, v neděli, v pondělí, o svátcích, tak některé soukromé laboratoře úplně nefungovaly. To musíme také odladit, aby se toto nestávalo. A už jenom zapojit veškeré laboratoře do centrálního informačního systému infekčních nemocí se nám podařilo až nyní přes opětovné apelace, přes výhrůžky pokutami atd., kdy se laboratoře skutečně zapojily tak, aby nám hlásily počty provedených testů, aby nám hlásily počty negativních testů atd., abychom skutečně měli reálný přehled o tom, kdo byl třeba opakovaně testován,“ řekl ministr.

Vojtěch zdůraznil, že nevládne celému zdravotnictví, že jde o decentralizovanou strukturu.

Za pozitivní považuje, že většina zachycených případů na Karvinsku má lehký průběh a české zdravotnictví není nijak přetíženo.

„Takže pojďme se na to skutečně dívat odborně, nikoliv politicky. Chápu, že se blíží krajské volby a je to určitě důležitý region, tomu rozumím. Ale myslím si, že by bylo skutečně dobře, aby to hodnotili epidemiologové, aby to hodnotili hygienici, aby vyhodnotili tu situaci. Věřte tomu, že se tomu věnujeme velmi pečlivě, každý den situaci sledujeme, díváme se na ta data, myslím, že jsme je publikovali. V úterý byla k tomu komplexní tisková konference. Data jsou zveřejňována, takže nic netajíme. Kdyby situace byla skutečně vážná, tak věřte tomu, že bychom o tom veřejnost informovali, že bychom přijali razantnější opatření,“ přislíbil šéf resortu.

Jedním dechem varoval, že skutečně nemůže vyloučit, že ke zhoršení situace možná dojde, ale čísla tomu zatím nenasvědčují.

Za podstatné považuje to, že jde o problém z oblasti zdravotnictví, nikoli o politický problém. Než svůj proslov ve sněmovně ukončil, požádal své kolegy, aby to měli na paměti.

Jelikož jde o zdravotnický problém, měli by zdravotníci, kteří sloužili v době pandemie na plné obrátky dostat finanční odměnu. Podle ministra, jenž se na tom shodl se zástupci odborů, to má platit pro všechny lékaře, ne jen pro ty, kteří přicházeli do styku s covidovými pacienty. Informovala o tom ČTK.

Má to však háček. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler upozornil, že ze skupiny údajně všech lékařů mají být vyjmuti ti ambulantní, a to je podle Šmuclera jasný vzkaz pro budoucnost.

„To, že odměny nemají dostat ambulantní lékaři, byť řešili covid a má je dostat kdokoli z nemocnic, byť seděl doma, je pro ambulantní lékaře jasný signál. Pandemii ať si odteď řeší špitály a vláda. Populismem rozklížit zdravotnictví v době epidemie je sebevražda, ale, co naděláme...“ posteskl si Šmucler.

