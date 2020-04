Koronavirus? Žádná křeč. Pražský politik prý nadělil své obdivovatelce balík. Samozřejmě ne ze svého. Podívejte

„V době, která je mimořádně složitá a představuje velký tlak na veřejné rozpočty, připravil radní Lněnička půlroční smlouvu na „PR aktivity“ pro svou dlouholetou obdivovatelku a zuřivou obhajovatelku, která vždy neochvějně stála po jeho boku a jako bojovná lvice hájila zcela nekriticky všechny jeho kroky, mimo jiné v různých debatách na Facebooku. Paní Lidija Erlebachová teď bude za svou věrnou službu – jako externí spolupracovnice letňanské radnice, schválí-li to rada městské části – odměněna částkou přes 41 000 Kč měsíčně, celkem pak čtvrt milionu za půl roku,“ zveřejnil spolek Zdravé Letňany.

„Z důvodů zkvalitnění a dalšího rozvoje PR a zajištění plynulého a bezproblémového chodu komunikace s veřejností včetně Letňanských listů, se navrhuje zabezpečení daných činností prostřednictvím externího profesionála, a to na přechodnou dobu šesti měsíců,“ tak zní oficiální Lněničkovo zdůvodnění, proč je nutné Lidiji Erlebachovou angažovat.

Že je dotyčná v Letňanech známou firmou a má k vedení této městské části blízko, potvrzují i komentáře pod příspěvkem. „To je ta paní, která naprosto nekriticky obhajuje každou radniční lumpárnu. Je vidět, že od dnešní doby Letňanské listy dostanou tu pravou nepolitickou šťávu,“ píše letňanská občanka.

„Předpokládám, že to rada naší MČ jednoznačně schválí. Tohle už se nedá nazvat jinak než naprostý hnus. Paní Erlebachová je velice aktivní na všech možných facebookových fórech, kde do roztrhání těla hájí našeho místostarostu. Ten ji nyní odměňuje krásnou trafikou ve výši 250 000 za půl roku. Teda pardon, ale tohle je tak odporné, že se slušnému člověku dělá fyzicky špatně,“ uvedl například zástupce Zdravých Letňan. A další dodává: „To myslíte vážně? To je PR pro celou radnici, nebo jen pro pana Lněničku?“

„Pokud bude řešit časté negativní kauzy pana Lněničky (stačí, když si dáte jeho jméno do Googlu – je jich opravdu mnoho), tak ta částka je spíše malá. Možná ale zabrání, aby pana Lněničku tak často nemlátili přímo na radnici jeho věřitelé. Jak se stalo na podzim,“ naráží například Milan Čmelík z letňanské Trikolóry.

Další zdroj nám uvedl, že místostarosta Lněnička prý čile spolupracuje s podnikatelem Karlem Kaprem. „Lněnička sice nedrží slovo v ničem, ale za určitých podmínek evidentně ano, hovoří se o jeho práci pro pana Kapra už delší dobu, navíc nejen v Letňanech. Má se jednat o změny územního plánu,“ sdělil naší redakci.

O politikovi Lněničkovi psaly ParlamentníListy.cz už v minulosti. Informovali jsme například o ráně, kterou měl dostat.

Vše začalo tím, že podnikatel Petr X. měl na radnici schůzku se starostou, tím je na Praze 18 Zdeněk Kučera (ANO).

„Byl jsem něco řešit s panem starostou, a když jsem vyšel ven, tak pan Lněnička, který je mimochodem můj soused a máme spolu vleklé sousedské spory, tam stál a smál se mi do ksichtu a mně už došla trpělivost a vystartoval jsem po něm. Nebylo to cílené, bylo to v afektu, protože s tímhle pánem mám delší dobu nevyřešený věci, dluží mi spousty peněz, tak to na mě prostě dolehlo,“ řekl nám zmíněný podnikatel, který si už zjevně sáhl na dno psychických sil.

„Znova bych to asi neudělal, protože nejsem ten typ člověka, ale on si to zaslouží. V životě jsem se pral dvakrát, jenom když jsem byl malej. Když si ale uvědomím tu celou anabázi, co s ním za patnáct let mám, tak to jenom vygradovalo. Prostě se to ve mně nakupilo. Člověk, který vám dluží peníze, o spoustu peněz vás okrade a pak se vám směje do obličeje. On je to zločinec první třídy, jenom podvádí a mně už dochází trpělivost a myslím, že by se o to měl už někdo zajímat,“ dodal tehdy zmíněný pan Petr pro ParlamentníListy.cz.