Koronavirus: Zavřou se letiště? Stejně se to sem dostane, říká hygienička

reklama

Chřipka je podle Jágrové velmi záludná. Jako příklad dala také dvě děti, jež letos na toto onemocnění zemřely, dvouleté a osmileté, během jednoho dne. Chřipku podle jejích slov Češi často podceňují, neboť ji řadí k jiným respiračním onemocněním, kdy člověk jen na pár dní ulehne. Chřipka však způsobuje vysoké i svalové horečky, kašel a rýmu. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2028 lidí

Co je podle ní pak například klíčové, aby se člověk nenakazil od jiného člena rodiny? Například to, nebýt s daným člověkem v přímém kontaktu do jednoho metru. Zároveň je důležité si také hodně mýt ruce. Například po opuštění MHD, když jde člověk jíst či kouřit. Podle ní jsme nyní těsně před vrcholem chřipkové epidemie.

Důležité je podle ní také očkování. „Data uvádí, že máme pětiprocentní proočkovanost. U rizikových skupin je to 20 procent. Přitom tam by to mělo být 70 procent,“ uvedla Jágrová s povzdechem. Zároveň dodala, že očkování by mělo být uchopeno v legislativě, jak je tomu ve světě – například na pracovištích JIP, porodních odděleních či anesteziologii by podle ní měl být personál očkovaný.

Když přišla řeč na koronavirus, podle Jágrové se Češi do Číny dívají s příliš velkými obavami, místo toho, aby se zajímali o pro nás nebezpečnější chřipku. Zároveň podle ní hygienici počítají s tím, že koronavirus se do Česka dostane. „I když se uzavřou letiště a budou všichni kontrolováni, jak se plánovalo – to je mimochodem nereálné. Nemáme na to kapacity,“ uvedla Jágrová. Podle ní je důležité nepanikařit, protože předpoklady dle jejích slov směřují k tomu, že se nemoc povede zvládnout.

„Asi v tom hraje roli nejistota. My ten virus neznáme. Vezměte si, že tuberkulóza je staletí stará, a i tak nás stále dokáže překvapit,“ uzavřela.

Fotogalerie: - Čínské švadlenky

Psali jsme: Kupka (ODS): Vláda chce více kontrol, zda systém funguje, ale sledovat odmítá Česká televize: Životopisný film zachycuje trpký osud Jiřiny Štěpničkové „Ufňukaný deb*l.“ Na nového ombudsmana se vylilo bahno. Spolu s hrozbou Letiště Praha dočasně změní proces odbavení cestujících

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.