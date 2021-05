Koronu seslalo sociopatickým vládcům samo nebe. Zakázali pohyb i dýchání a prošlo jim to. Doktor Hnízdil o zničené generaci a pokusu na lidech

Koronavirus poslalo vládcům dle doktora Jana Hnízdila samo nebe. „Je nás tady strašně moc na planetě, všichni se chceme mít líp, obrovské nároky na spotřebu, ničení životního prostředí, migrace. Ti sociopati si s tím nevědí rady, tak najednou se objevil virus a oni odvedli pozornost od vlastní neschopnosti,“ myslí si. „Jde o to ty lidi zdecimovat, část lidí to nepřežije, část lidí zlomíme, dotlačíme je k té vakcinaci, což je projev poslušnosti a ty neposlušné izolujeme,“ dodává doktor. Je čas na občanskou neposlušnost.

Hostem Interview Martina Kováře byl lékař Jan Hnízdil. Hnízdil je známý český celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a také autor a spoluautor celostně-medicínsky zaměřených odborných a popularizačních knih. Na úvod dostal od moderátora dotaz, co udělal koronavirus s českou a západní společností.

Jde tedy o globální problém a Hnízdil se nestačí divit, co za uplynulý rok dokázala s globální populací udělat ne epidemie koronaviru, ale epidemie strachu. „Takový marketing a takovou PR v historii neměla žádná nemoc, takže tady podle mého názoru nejde ani tolik o medicínský problém jako o globální psychózu, panickou úzkost vyvolanou tím obrovským tlakem médií a šířením neustálých děsivých zpráv počtu nakažených a počtu zemřelých, což si myslím, že obrovsky negativní roli tady sehrála média,“ míní lékař.

Celý rozhovor ZDE:

Martina Kováře překvapila míra akceptace ztráty osobních svobod lidmi na Západě, ačkoliv jde o území, kde jsou lidé na svobody zvyklí. „Když to začínalo v Číně, tak západní novináři psali, že to je v USA, na Západě naprosto nemyslitelné a vida, jak se to mohlo stát? Vyděsila je ta média, vyděsily je ty zprávy?“ chtěl vědět Kovář od hosta. Hnízdil to též nechápe. Lidi též respektují nařízení, jež často nemají žádné elementární medicínské zdůvodnění. „Prostě oni to nařídili, musí se to dodržovat, lidé jako by vypli mozek a tupě tedy respektují to, co nám ti sociopati, psychopati ve vládách tedy diktují,“ myslí si Hnízdil. Lidé by se měli postavit a nařízení nerespektovat, prý nadešel čas na občanskou neposlušnost.

Orwell by se podle lékaře divil a žasnul z toho, co se děje teď, jelikož to překonává jeho antiutopický román. „Lze to ještě zvrátit? Jde ještě obnovit malý stát, který bude občanům mluvit do života mnohem méně než dnes, nebo to už nejde?“ ptal se historik, pedagog a moderátor.

„Já si myslím, že se nacházíme v bodu zlomu, že skutečně všichni jsme tušili, že tímto způsobem nesmírně energeticky náročným, poškozujícím životní prostředí, že tato společnost, takzvaná civilizace vyspělá už dál fungovat nemůže, že jsme tušili, že nějak změna tedy nastane, ale že tu civilizaci položí a rozloží obyčejný virus, to jsem sám tedy překvapený,“ soudí Hnízdil.

Dodal ovšem, že tento virus seslalo vládcům samo nebe. „Je nás tady strašně moc na planetě, všichni se chceme mít líp, obrovské nároky na spotřebu, ničení životního prostředí, migrace, nedostatek pitné vody, obrovská zadluženost, my máme skoro tři biliony dluhu, to nikdy nikdo nezaplatí. Ti sociopati si s tím nevědí rady, tak najednou se objevil virus a oni odvedli pozornost od vlastní neschopnosti, ale též neochoty těch lidí řešit některé problémy civilizační, takže odvedli pozornost k válce, vlastně politik, když si neví rady, tak vyhlásí válku,“ poukázal.

Koronahysterie je dle Hnízdila postavena primárně na testech. Avšak to, že je někdo pozitivně otestovaný neznamená, že je nakažlivý či nemocný. „Všimněte si povinné testy, nepustíme testy do škol, nesmíte do divadla, nesmíte do práce, musíte se nechat testovat,“ dodal. Dá se též do budoucna očekávat epidemie fyzických a psychických onemocnění obzvlášť u malých dětí.

Dále se moderátor hosta zeptal, zda si myslí, že na koronavirus doplatí jedna generace dětí, a to například kvůli on-line výuce. „Já se obávám, že už je, ne že bude. Já jsem vždy ty pacienty motivoval k tomu, že ke zdraví potřebují pohyb. Pohyb je zakázaný. Že ke zdraví potřebují kulturu, vzdělanost. Vše je zakázané. Že se taky musí zhluboka nadechnout. Nesmíme, musíme mít respirátor. A to nejpodstatnější, že musí udržovat mezilidské vztahy. To je zakázané. Nesmíme se stýkat více než dva lidi. To není náhoda. Já si od začátku myslel, že ty nařízení děsivý s děsivým dopadem, že to je nezkušenost, že ti vůdci se polekali toho koronaviru a začali zmatkovat, ale teď si myslím, že ten zmatek a chaos není vedlejší produkt, ale že je to skutečně cílené, že jde o to ty lidi zdecimovat, část lidí to nepřežije, část lidí zlomíme, dotlačíme je k té vakcinaci, což je projev poslušnosti a ty neposlušné izolujeme,“ myslí si lékař.

Vakcína proti koronaviru? „To je skutečně nová technologie, nevyzkoušená, nikdo dnes nedokáže odhadnout, jaké nežádoucí účinky může způsobit v dalších letech a jestliže položíte otázku skutečně kvalitnímu odborníkovi, jaké nežádoucí účinky ty vakcíny mohou mít v dalších letech, tak pokud je to kvalitní odborník, tak vám poví, že neví. Skutečně to nevíme, je to experiment, je to skutečně pokus na lidech, který je zaštítěný vlastně péčí o zdraví lidu,“ stojí si za svým Hnízdil.

