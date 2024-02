Krachy ve velkém, města duchů. Nepěkná vize pro letošní Německo

reklama

„Kdo jde dnes nakupovat, měl by si obchody pořádně prohlédnout. Brzy mohou zmizet!“ Těmito slovy popsal nejčtenější německý list Bild hospodářkou situaci v ekonomicky nejsilnější zemi EU – v Německu. Dovolává se prohlášení prezidenta Obchodní asociace HDE Alexandera von Preena, podle něhož dva roky covidu a následná energetická krize zasadily německým obchodům tak tvrdou ránu, že v roce 2024 bude minimálně 5 tisíc z nich nuceno ukončit svůj provoz.

A to podle něj jen urychlí příchod dalších problémů. Pokud totiž v centrech měst uzavřou některé obchody, lidé přestanou mít důvod do centra jezdit, tím začnou trpět další obchodníci, až se nakonec centra některých měst mohou proměnit v zóny duchů.

„Mnoho center měst se dostává do bodu zlomu, kdy už není naděje na revitalizaci v dohledné době. Prázdná výloha následuje prázdnou výlohu. Pokud je určitý počet obchodů prázdný, centrum města se stává neatraktivní,“ upozornil Alexander von Preen. V důsledku toho se podle něj centra měst „postupně propadají do propasti“. Aby situaci dokreslil, sáhl ještě k jednou příměru. „Když jsou maloobchodníci nachlazení, centrum města dostane zápal plic.“

Podle prezidenta Obchodní asociace HDE nastal nejvyšší čas k zatažení za záchrannou brzdu. Na záchraně center měst musí podle jeho názoru spolupracovat místní samospráva s kulturními institucemi, s řemeslníky i s obchodníky. Než bude definitivně pozdě.

Do problémů se ostatně dostal i berlínský obchodní dům KaDeWe, který je v provozu od roku 1907 a především v časech studené války se stal symbolem toho, co všechno si mohou dopřát lidé na Západě, zatímco lidem žijícím v komunistickém bloku je to odepřeno. Teď se tento symbol Západu dostal do insolvence. Slavnému obchodu prý zlomilo vaz obří nájemné, které musel platit.

KaDeWe Group uvedla, že „přehnaně vysoké nájmy“ v Berlíně, Hamburku a Mnichově „z dlouhodobého hlediska téměř znemožňují dosažení zisku.“

Od začátku pandemie se nájemné zvýšilo o 37 %, uvedla společnost.

„Není pochyb o tom, že skupina může mít silnou budoucnost s normálním nájemným,“ dodal generální ředitel KaDeWe Michael Peterseim.

O problémech slavného berlínského obchodního domu, stejně jako o problémech spřízněných obchodů v Hamburku a Mnichově, informoval např. server Deutsche Welle.

Ministr hospodářství Robert Habeck v této situaci požaduje daňové úlevy a pobídky pro firmy.

„Také vidím, že celkově máme zdanění právnických osob, které již není mezinárodně konkurenceschopné a dostatečně příznivé pro přísun investic,“ řekl pro Welt am Sonntag. „Přesně proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak budeme například financovat daňové úlevy a daňové pobídky pro investice do budoucna, abychom skutečně uvolnili ekonomické síly.“ Bohužel podle Habecka existuje „extrémně úzký finanční prostor“ pro federální, státní a místní samosprávy. „A ano, určitě budeme muset šetřit, a to i v rozpočtu na rok 2025,“ řekl.

Jenže podle serveru německého listu Die Welt tím rozzlobil svého koaličního partnera ministra financí Christiana Lindnera z liberální FDP, který si stěžuje, že Habeck se svým požadavkem vyrukoval bez konzultace s koaličními partnery.

Lindner je stejně jako Habeck přesvědčen, že musí dojít k některým změnám, aby se podařilo nastartovat hospodářský obrat, ale pochybuje, že je Habeckův nápad tím nejlepším.

„Nicméně nejsem přesvědčen o konkrétním návrhu zadlužit se v řádu stovek miliard eur za účelem vyplácení dotací na úvěr. Tímto způsobem bychom zdeformovali sociálně tržní hospodářství.“ Lindner místo toho navrhl „dynamizační balíček“, který počítá s rozhýbáním trhu práce a se snížením byrokratické zátěže pro firmy.

Psali jsme: „Krysy.“ Nenávist vůči AfD v Německu dostupuje vrcholu. I z vysokých míst. Nahlášeno policii Německo v …? „Už nemáme žádné peníze,“ zní z vlády. Další a další stávky Putin zaútočí! 40 procent Němců si už dělá zásoby Tak to tehdy začalo... Masové protesty proti AfD. Za burcování vládních politiků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama