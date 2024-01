Kradou, vědí, že prohrají. Zelenskyj pryč, aby mohl být mír. Už zní z Polska

Ukrajinská bezpečnostní služba SBU vyšetřuje rozsáhlou korupci na ministerstvu obrany, odkud zmizelo 40 milionů dolarů, které byly vyčleněny na nákup munice. Kvůli korupci na nejvyšších místech v Kyjevě a vzdalující se vidině možného ukrajinského vítězství se stále častěji ozývají hlasy ze spojeneckých zemí, že by Ukrajina měla zasednout k jednacímu stolu. Tento názor sdílejí i dva polští generálové Tomasz Bak a Waldemar Skrzypczak, podle nichž by dokonce měl rezignovat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští vyšetřovatelé zjistili, že v srpnu 2022 uzavřeli zaměstnanci ministerstva obrany smlouvu na nákup munice s dodavatelem Lvivskyi Arsenal. Prostředky měly být použity na nákup 100 000 minometných nábojů pro ukrajinskou armádu. Poté, co společnost obdržela celou částku od ministerstva, převedla část peněz na účet zahraničního subjektu, který měl Ukrajině dodávat munici. Tato společnost však neposlala ani jeden náboj a obdržené peníze přesměrovala na spřízněné účty na Balkáně.

SBU stíhá pět osob, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu zpronevěry. Jedna z nich byla zadržena při pokusu o opuštění Ukrajiny. Hrozí jim až 12 let odnětí svobody a konfiskace majetku. Ukradené peníze byly zabaveny a mají být vráceny do státního rozpočtu.

Nejnovější příklad korupce na nejvyšších ukrajinských místech nadále oslabuje přesvědčení spojenců, aby vytrvali v posílání finanční a vojenské pomoci. O zastavení pomoci se dokonce mluví už i v Polsku, které přitom od začátku ruské invaze platilo za největšího podporovatele Ukrajiny v boji proti agresorovi.

Podle generála Tomasze Baka jsou spojenci zděšení, že se na Ukrajině rozkrádají miliony z peněz, které patří daňovým poplatníkům EU a členům NATO. „Podle mého názoru je nejvyšší čas, aby NATO a EK vytvořily nějakou komisi, která by dohlížela na rozdělování a utrácení těchto prostředků, protože jinak to nevypadá do budoucna příznivě,“ hodnotí vojenský důstojník.

„Válečný zmatek je válečný zmatek, ale ministerstvo financí a obrany funguje, takže tam by vše mělo být transparentní a průhledné,“ dodává generál Bak podle informací serveru fakt.pl.

Mnohem tvrdší postoj má generál Waldemar Skrzypczak, podle nějž se ukazuje, že se Ukrajincům nedá věřit. „Ukázalo se, že nejslabší strukturou na Ukrajině jsou politici a vojáci, kteří okrádají svou armádu. Není to první aféra. Ti, kdo kradou, tak činí vědomě v očekávání, že Ukrajina válku prohraje. Jak lze vést válku bez munice? Jsou tam stovky milionů dolarů, které Ukrajinci zpronevěřili,“ říká rozhořčený generál Waldemar Skrzypczak.

„Ukrajincům se podle všeho nedá věřit. My tady vyprazdňujeme naše sklady, zatímco oni zpronevěřují, co se dá. Zelenskyj slíbil, že s tím něco udělá, neudělal to. V ukrajinské armádě je stále korupce. Tím naše pomoc ztrácí smysl. Děláme to s vírou, obětavě a jsme podváděni,“ hřímá polský vojenský důstojník.

Podle Skrzypczaka už je jasné, že Ukrajina válku nevyhraje a začíná si to uvědomovat stále více spojenců. „Vladimir Putin si v uplynulých šesti měsících vybudoval strategickou výhodu. Nyní přebírá iniciativu na frontě. Cíle, které si předsevzal, bude moci dosáhnout v zimní ofenzivě, možná i na jaře. Tím spíše, že je zřejmé, že koalice podporující Ukrajinu se silně rozpadá, jak ukázalo Nizozemsko, Slovensko, Maďarsko nebo Spojené státy, kde byl zablokován poslední finanční balíček pro Ukrajinu,“ tvrdí Skrzypczak v rozhovoru pro server rp.pl.

Pokračující válka podle něj jen zdevastuje a vyčerpá Ukrajinu, a to bez konečného vítězství. „Už to nebude ta Ukrajina, která byla před válkou, to je jedna věc. Za druhé Ukrajina nemá potenciál vést tuto válku s velkou intenzitou. Je to dáno mimo jiné tím, že pomoc Západu bude stále omezenější. Politická podpora je velmi mizivá, nerozhodná. A za třetí, Ukrajinci už nemají lidský potenciál, aby byli schopni vést válku velkého rozsahu s takovou intenzitou jako dosud. Cíle, které si Zelenskyj vytyčil, pokud je nedefinuje znovu, jsou nesplnitelné. K osvobození okupované Ukrajiny to nepovede. A to je to, k čemu se zavázal ukrajinskému lidu a co od něj lid očekává. Podle mého názoru je to nemožné,“ má jasno polský generál.

Zelenskyj by tak podle něho měl odstoupit, protože jeho poslední změny na nejvyšších místech ukrajinské armády jen vyvolávají zmatek. „Jsem voják, přičemž vyvolávání konfliktů mezi vojenskými veliteli, kteří velí na frontě, je velmi špatný způsob, jak posílit své postavení. A to je přesně to, co Zelenskyj dělá. Naopak, velmi oslabuje svou pozici a možná nastal čas, aby unavený prezident odstoupil,“ je přesvědčený Skrzypczak.

Ukrajina podle něj totiž na bitevním poli určitě nevyhraje a měla by si to uvědomit a zasednout k jednacímu stolu. „Ukrajina na bojišti určitě nevyhraje, protože nemá ten správný potenciál. Je potřeba nějaká politická akce za účasti velmocí – mám na mysli USA a Čínu –, která donutí Putina zastavit vojenské akce, aby Ukrajina mohla zahájit proces obnovy. Podle mého názoru je to ale velmi dlouhý proces, cesta k němu je velmi daleká. Proto se mi zdá, že přinejmenším prozatím neexistují politické síly, neexistuje politická vůle, a to ani u velkých hráčů tohoto světa, aby tato válka skončila, možná ne mírem, protože nevěřím v mír mezi Ruskem a Ukrajinou, ale zastavením vojenských akcí, oddělením vojsk. Protože pokud budou vojska ve vzájemném kontaktu, tak se z té sopky bude kouřit pořád. Takže se zdá, že teď je to všechno v rukou politiků,“ vysvětluje polský generál s tím, že Rusko mezitím západní spojence výrazně přezbrojuje a má dostatek zbraní a munice na pokračující válku, zatímco Ukrajina ne.

„Cestou k míru nebo k zastavení bojů jsou rozhovory u jednacího stolu. Cena, kterou Ukrajina zaplatí za zastavení nepřátelských akcí, bude velmi vysoká. Možná to bude území, které Rusové v současné době okupují. Pro Zelenského by to byla katastrofa, a proto říkám, že jsou tam potřeba politické změny, aby bylo možné vést rozhovory. Protože Zelenskyj, pokud řekne, že bude jednat, a bude souhlasit s tím, že přijde o okupovaná území, ztratí mezi Ukrajinci důvěryhodnost,“ dodává Skrzypczak, že je třeba vyměnit Zelenského a zahájit mírové rozhovory.

