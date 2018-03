Krnáčová srovnala dopravu v Praze a dalších městech a nechtěně způsobila mediální poprask. Omlouvám se, vzkázala promptně

„Myslím, že co se týče dopravy, tak každý cizinec, který tady bydlí, nebo velvyslanec, se kterými se potkávám, tak jsou šťastni, že tady mají dopravu, jakou mají. Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál. Ale neříkám, že je to všechno ideální," uvedla pražská primátorka ve shora citovaném rozhovoru.

Svými slovy vzápětí způsobila doslova mediální poprask, kdy několik médií uvedlo, že primátorka bagatelizuje problém s metropolitní dopravou.

Sama Krnáčová ovšem svou chybu velmi rychle napravila.

„Samozřejmě, že Praha má problémy v dopravě, dokonce jich má spoustu, což jsem připustila i v rozhovoru," sdělila ParlamentnímListům.cz v SMS zprávě. Na mysli měla podle svých slov například nedokončené okruhy, o nichž se hovoří řadu let.

„Mluvila jsem o porovnání s jinými velkými městy a porovnávala jsem délku stání v kolonách. Já chápu, že lidé jsou rozčílení, když je zdržují uzavírky, takže to vyjádření bylo nešťastné," připustila. „Jestli se ten výrok někoho dotkl, omlouvám se, rozhodně jsem nechtěla nic bagatelizovat," uzavřela.

