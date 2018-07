Kroutíte hlavou nad politikou Donalda Trumpa? Petr Robejšek nabízí vysvětlení, proč se chová právě takto

V současné době můžeme spatřit fakt, že americký prezident sahá spojencům i rivalům hluboko do kapsy. „To způsobuje americká celní politika a požadavek zvýšení výdajů na obranu,“ připomněl Robejšek a dodal, že v Evropě toto jednání zatěžuje zejména hegemona evropské politiky, Německo, což vede k oslabení celé Evropské unie.

Trumpova politika vůči Rusku je podle politologa navíc taková, jako by Moskva nepředstavovala tak velké bezpečnostně-politické ohrožení, do jakého je stylizována. „Jinak by sice od Evropanů vyžadoval vyšší výdaje na zbrojení, ale nekomplikovala by jejich hospodářskou situaci svou celní válkou,“ míní Robejšek, podle kterého vynucené navýšení výdajů členských zemí NATO na zbrojení vede k oslabení pozice Ruska, dalšího mocensko-politického rivala Spojených států.

Politolog poukázal na to, že politika zdvojení a zvýšení nákladů škodí především Číně. „Jednak nutí Peking zbrojit více a rychleji, než by sám chtěl. A zároveň americká celní politika komplikuje čínskou růstovou strategii,“ uvedl Robejšek s tím, že ta spočívá v masivních exportech do západních zemí a ve využití takto získaných peněz pro vlastní rozvoj a posílení moci.

Původní zdroj ZDE

Vlastní americké zbrojení pojišťuje USA proti případným nepřátelským vojenským akcím do (hospodářských) úzkých zahnané Číny, říká Robejšek. „Celkově viděno vede Trumpova politika k oslabení všech myslitelných rivalů, tedy k udržení hegemonie Ameriky přesto, že ona sama slábne. Možná chce Trump právě to a budoucnost ukáže, jestli bude úspěšný,“ uzavřel.

Psali jsme: Evropa by se měla připravit! Generál Kostelka předvídá, co vzejde z klíčové schůzky Trumpa s Putinem. A nejen to Jan Čermák: Donutí Trump Německo k fiskální expanzi? Schůzka Trump- Putin se zapíše do historie, tuší expert Okamura (SPD): Naše armáda potřebuje především změnit svoji koncepci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab