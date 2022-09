Kuba sekl ze studia předsedu Fialu: Varuju. Stačilo jeden a půl Václaváku a volby dopadly jinak!

reklama

Kuba začal zostra. „V této chvíli se dostáváme do informační války. To, co začalo na Ukrajině, teď bude pokračovat. A úkolem vlády je lidem říct, že my je tím provedeme. To je úkolem vlády. To, že se na organizaci demonstrace mohli podílet proruští aktivisté, to je možné, ale není možné tím tu debatu uzavřít,“ varoval Kuba.

Jedním dechem dodal, že sněmovní volby dopadly, jak dopadly, ale stalo se tak jen těsně. Stačilo pár desítek tisíc hlasů a výsledek voleb mohl být zcela jiný.

„To je jeden a půl Václaváku a ty volby by dopadly úplně jinak. Byla by tu pravděpodobně vláda pana Babiše (ANO) s SPD a s Přísahou. Já proto všechny varuju, že to byli nějací proputinovští aktivisté. Ten výrok nebyl šťastný,“ vzkázal Kuba přes kamery Fialovi s tím, že vláda musí komunikovat i s těmito občany a nesmí se tvářit, že ji hlasy této části populace nezajímají. „Před tím já bych velmi varoval,“ ozval se ještě Kuba.

Jana Mračková Vildumetzová výrok premiéra Fialy (ODS), že se na demonstraci sešli „proruští sympatizanti“, označila za velmi nešťastný, protože na této akci zkrátka a dobře frustrovaní lidé vyjádřili své názory. Vedle toho ocenila, že se Asociace krajů ozvala a vyzvala vládu k hledání řešení krize. Zdůraznila však, že tato výzva měla přijít mnohem dřív.

Půta dal najevo, že chápe, proč lidé demonstrovali. „Myslím, že se tady shodneme na tom, že nelze ignorovat 70 tisíc lidí na Václaváku a dívat se na ně jen tím prizmatem podle toho, kdo tam vystupoval. Když někdo nasedne do autobusu a jede dvě hodiny do Prahy, aby tam vyjádřil názor, tak tomu musíme věnovat pozornost. Ti lidé mají obavy z toho, co může přijít,“ přidal se Půta.

Odmítl však výtku Mračkové, že hejtmani přišli se svou výzvou pozdě. Připomněl, že většina krajů má platné smlouvy na dodávky energií do konce roku, takže zde ještě existuje nějaký prostor na řešení krize.

„Já teda nemohu souhlasit s tím, že máme dost času. Máme tři a půl měsíce a podle mého názoru to moc času není,“ ohradila se poslankyně s tím, že státy jako Portugalsko a Německo svou energetickou situaci řeší již nějaký čas, ale Česko na něco čeká. „Proč ministr Síkela svolal jednání ministrů EU na září? Proč to neudělal dřív?“ zlobila se poslankyně ANO.

„To jsou tak strašně laciné výroky. Vy přece jste dostatečně inteligentní na to, abyste věděla, že Španělsko a Portugalsko jsou v podstatě energetickým ostrovem. My ležíme v srdci Evropy. Tím já neobhajuju všechny problémy, ale je třeba dávat na stůl relevantní argumenty,“ kontroval Kuba Mračkové Vildumetzové.

Z jeho úst zazněla ještě jedna poznámka. „My tam máme kolegy ze STAN, a když já jsem se jich ptal, tak mi neřekli, že pan ministr Síkela má jasný plán. Proto my jsme přišli s tou výzvou a myslím, že jsme tu debatu rozproudili. My jsme přinesli nějaké varianty a jsme připraveni o tom diskutovat,“ upozornil Kuba.

Mračková Vildumetzová ale trvala na tom, že Slováci také mají nějaké řešení krize, na rozdíl od nás.

A tady se Kuba znovu ozval. „Slovensko má jen nástřel dohody, nikoli dohodu,“ upozornil. Po chvíli dodal, že slovenská energetická firma nemá akcie obchodovatelné na burze, zatímco ČEZ je firmou obchodovatelnou na burze a to mění jeho možnosti v řešení energetické krize. Vedle toho Mračkové Vildumetzové připomněl, že hnutí ANO vládlo posledních osm let a za tu dobu se mohlo postarat o to, aby na střechách domů narostl počet fotovoltaických panelů.

Kuba ve vysílání varoval, že bude po vládě skutečně chtít, aby představila řešení situace. Jako představitel vládní strany se prý nehodlá tvářit, že se nic neděje. „Myslím, že mě všichni znají natolik, aby věděli, že já nebudu za všech okolností hájit stranické tričko,“ pravil Kuba.

Poslanec Jan Hrnčíř byl ostřejší. „Ty výroky pana premiéra Petra Fialy podle mě byly velmi arogantní a hloupé. Já jsem neslyšel všechny projevy z té demonstrace, ale myslím si, že tam zazněly věci, pod které bych se podepsal. ... Přece nemůžeme čekat, s čím přijdou Francouzi, s čím přijdou Němci. My přece musíme zachránit krachující průmysl,“ nechal se slyšet Hrnčíř, podle nějž musí vláda pomoct jak firmám, tak lidem, kteří dnes se zoufalstvím očekávají nová vyúčtování za energie.

„My jsme v září a pan ministr Síkela dosud nepředložil nic. Ten už tam dávno neměl co dělat,“ rozčiloval se dál Hrnčíř.

Půta kontroval, že situaci s ministrem Síkelou probíral, a pokud skutečně Síkela předloží řešení, která podle svých slov připravuje, pak prý má Půtovu důvěru. „Vlaky jezdit budou a v domovech důchodců se bude svítit a topit. My teď jen řešíme, kolik nás to bude stát,“ zdůraznil hejtman Libereckého kraje.

Přidal ještě jednu poznámku. „Putin využívá Green Deal k tomu, aby nás přitlačil ke zdi, protože jsme se jako EU shodli, že zemní plyn bude ten špičkový zdroj, i když jen dočasně, a ten Putin toho teď využívá,“ upozornil Půta.

Poslanec SPD nabídl jiný pohled. „Takové ty výroky, že za všechno může Putin a válka, což často říká ministr Síkela... Ten Putin přece nemá vliv na výrobní ceny naší elektřiny. Tak toho využijme,“ žádal Hrnčíř.

Těsně před koncem debaty došlo i na nedávnou sněmovní diskusi a na pokus vyslovit nedůvěru vládě.

Mračková Vildumetzová pokus hnutí ANO důrazně hájila s tím, že při výjezdech s Andrejem Babišem, kupříkladu v Libereckém kraji, slyšela od lidí, že by hnutí ANO mělo vyslovit vládě nedůvěru. „Ti lidé nás k tomu vyzývali, abychom tento krok udělali. A ono se těsně před koncem stalo, že vystoupil ten Svaz měst a obcí, který řekl, že to vládní řešení krize nevidí.“

Martin Kuba, jak celou debatu začal, tak ji také uzavřel. „Čekají nás velmi těžké měsíce, to Rusko vede informační a energetickou válku a to, že vedle nás nevybuchují domy, to neznamená, že to nebude mít i na nás velké dopady. Znovu tady opakuju, že tím musíme ty lidi provést,“ prohlásil Kuba.

