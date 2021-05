Kubík: Šlápli jsme Hamáčkovi na kuří oko. Ví, že je to pro něj likvidační

„Ten obrázek je naprosto šílený!“ Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy se pokusil v kostce popsat, co zjistili investigativní reportéři Janek Kroupa a Kristina Ciroková v kauze Vrbětice a předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

reklama

Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík se znovu důrazně postavil za investigativní reportéry Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou a dal jasně najevo, že v kauze Vrbětice nejde o souboj mezi serverem Seznam Zprávy a Janem Hamáčkem (ČSSD), ale o střet Jana Hamáčka s veřejností.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 97% Evropan 2% Čech i Evropan 1% hlasovalo: 4197 lidí

„Protože to, co tady Jan Hanáček rozehrál a říká tomu kamufláž, tak myslím, že opravdu není člověk, který by tomu rozuměl a byl ochoten tomu věřit,“ prohlásil Kubík v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV s moderátorem Martinem Veselovským.

Celý rozhovor naleznete zde

„Musím říct, že ten obrázek je naprosto šílený a není o nic méně šílenější, než ta kamufláž, kterou se nám tady Jan Hamáček snaží vemluvit."

Tvrdá obrana, kterou Jan Hamáček zvolil, když oznámil, že podá trestní oznámení a současně civilní žalobu na dva zmíněné redaktory, Kubíka prý nijak nepřekvapuje.

„Je to z mého pohledu kouřová clona, kterou tady Jan Hamáček vytváří směrem k veřejnosti, aby se v tom už vůbec nikdo nevyznal. On už před tím měl problém to před veřejností jakkoli vysvětlovat, ale teď v tom udělal už takovou bramboračku, že nikdo není schopen se v tom vyznat,“ uvedl Kubík.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jednoznačně stojím za našimi redaktory,“ poznamenal také Kubík a jedním dechem dodal, že i jemu jsou Hamáčkovy útoky na jeho kolegy nepříjemné. „Je to za to, že jsme mu šlápli na kuří oko a myslím si, že ta pravda se projeví a nemyslím si, že to bude tak dlouho trvat,“ pravil šéfredaktor.

K utajované schůzce na ministerstvu vnitra Kubík poznamenal, že účastníci schůzky Hamáčkovi cestu rozmlouvali. Ale Hamáček prý o cestě do Moskvy nemluvil jen na vnitru, ale jinde. „On ta jednání vedl v průběhu dnů s dalšími lidmi, takže musím říct, že těch našich zdrojů je vícero,“ uvedl Kubík.

Nepřekvapuje ho prý ani to, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman informace serveru Seznam Zprávy nepotvrdil. Sám Zeman totiž přišel na schůzku později. Až už Jan Hamáček od svého nápadu upustil.

Kubík očekává, že se vrbětická kauza bude rozebírat např. na půdě Sněmovny.

Server Seznam Zprávy ale hodlá přinést další články s novými informacemi, které poodhalí to, co se 14. a 15 dubna dělo.

Odvolával se také na zdroj, který je ochoten promluvit s policií, bude-li třeba.

„Ten člověk je opravdu připraven svědčit v případném policejním vyšetřování."

„Nechce to přiznat, protože ví, že je to likvidační. Tak bojuje. Já jenom říkám, že těch lidí bylo u těch jednání postupně tolik, že je to pro něj těžký boj,“ vyložil svůj pohled na věc Kubík.

Psali jsme: „Až po uši v ho*nech.“ Zlý den Janka Kroupy: Mával tajným důkazem, který hned vybouchl „Chybí vám uvědomění.“ Tomáš Klus: Lid musí pochopit, co k němu umělci chtějí dostat Senátor Hilšer: Nelze zůstat v rovině tvrzení proti tvrzení „Babiš je nas..., já přivezu Sputnik,“ řekl Hamáček, Kroupův trumf: Utajený člen ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.