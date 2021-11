Kubkova smršť v ČT: Je hotovo. Pekelné Vánoce. Očkujte se! Máme 40 dětí na JIP, pět jich zemřelo

reklama

Moravec hned na úvod pustil vyjádření nového premiéra Petra Fialy (ODS), který poděkoval všem lidem, kteří už se proti covidu nechali očkovat. Poděkoval také zdravotníkům, kteří dělají, co mohou, aby zachránili životy co nejvíce lidem.

Poté zdůraznil, že hodlá trvat na složení vlády, jak se na něm shodla koalice a kvůli prezidentovým výhradám vůči jednomu kandidátovi že nebude sestavu kabinetu měnit.

„Já jsem přesvědčen, že dojde ke jmenování vlády jako celku. Pokud se tak nestane, tak to budeme řešit, ale já tady nechci dávat nějaké hrozby. Jsme v tak vážně situaci, že si nějaké průtahy a hrozby nemůžeme dovolit,“ zdůraznil Fiala.

Slíbil lidem, že jeho vláda bude v řešení covidové krize postupovat jinak než vláda Andreje Babiše.

„Víte, já jsem byl včera ve Zlíně, mluvil jsem s lidmi a oni těm opatřením nerozumějí. ... Nerozumějí, proč se trhy pojmenované farmářské konat mohou, ale adventní trhy se konat nemohou. Toto musí skončit,“ řekl Fiala

S premiérem Andrejem Babišem bude diskutovat o dalších krocích, ale odpovědnost stále nese vláda Andreje Babiše (ANO), protože on má stále k dispozici své ministry a vládní aparát, zatímco ministři Fialovy vlády ještě jmenováni nejsou.

Poté nastal návrat do studia ČT, resp. k videomostu s Adamem Vojtěchem a s dalšími hosty ve studiu. Adam Vojtěch totiž v sobotu podstoupil test a ten vyšel pozitivní. „Já jsem se cítil velmi unavený, tak jsem šel na test a ten vyšel pozitivní. Velmi rychle mi přišla sms zpráva, abych vyplnil sebetrasovací formulář,“ prozradil Vojtěch.

Kupříkladu s premiérem Babišem se prý viděl naposledy ve čtvrtek, kdy Babiš řídil vládu s velkým odstupem, takže Vojtěch neumí říci, zda hygienici zařadí mezi jeho rizikové kontakty i premiéra.

Čekají nás pekelné Vánoce

Když dostal slovo Kubek, konstatoval, že zdravotníci už teď vědí, že bude zle.

My teď máme peklo na Moravě, ale ono se nám to přelije i do Čech. Za 14 dní budeme mít peklo v Čechách,“ hřímal dál Kubek.

V tuto chvíli je podle něj jediným přijatelným řešením vyhlásit lockdown, protože čím dřív se vyhlásí, tím bude kratší, a dopady v počtu úmrtí i na ekonomiku budou menší. Podle Kubka však platí, že Češi, Moravané a Slezané nechali vlak epidemie znovu rozjet a teď už nezbývá, než zatáhnout za záchrannou brzdu nazvanou lockdown.

„K tomu bych všechny požádal, aby si uložili svůj osobní lockdown, aby skutečně nechodili tam, kam nemusí, aby pracovali na home office, mají-li tu možnost. Je lepší mít Vánoce bez dárků než Vánoce v nemocnici,“ hřímal dál Kubek.

Volal také po rozsáhlém testování ve školách, nařídit zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách očkování povinně a třetí dávku dát všem rizikovým občanům včetně těhotných maminek. „Máme případy, kdy dítě prošlo porodem císařským řezem, ale nakažené neočkované maminky měly tak zasažené plíce, že už to prostě nedaly,“ upozornil Kubek.

Požaduje také uzavření kulturních i sportovních akcí a omezení počtu lidí v nákupních centrech.

Spolu s profesorem Válkem také žádá, aby byly odloženy operační výkony, které odloženy být mohou, aby se v nemocnicích vytvořil prostor pro pacienty, kteří nevyhnutelně přijdou do nemocnic o Vánocích.

Adam Vojtěch okamžitě oponoval, že v různých krajích je odlišná situace. Např. v Karlovarském kraji nejsou nemocnice zatíženy tak jako na Moravě, proto prozatím nebyly operační výkony omezeny, ale na vládě se o tom prý povede debata.

Ministr hájil také zákaz konání vánočních trhů. Ty jsou rizikové i podle německého Kochova institutu. „Já jsem viděl tu situaci v některých nákupních centrech a tam ty rozestupy a kontroly jsou mnohem lepší,“ upozornil ministr Vojtěch.

Když se ke slovu dostal znovu prof. Válek, zdůraznil, že by jako ministr požadoval po hygienicích, aby více kontrolovali různé akce a pokud zjistí porušení pravidel, mají přikročit k udělování pokut. „A pokud pořadatel akce není schopen dodržování platných pravidel zajistit, tak by ty akce neměl pořádat,“ řekl jasně Válek.

Kubek prozradil, že byl před pár dny v Athénách a všude po něm chtěli potvrzení o očkování. „Oni se mi i v obchůdcích omlouvali, ale říkali, že to vyžadovat musí, protože kdyby to nevyžadovali, tak by je mohl někdo udat a oni by platili pokutu 5 tisíc eur. A placení dvou až tří takových pokut by pro takový obchod znamenalo konec.“

Dále, Kubek by zrušil všechna nařízení, která nikdo nedodržuje, a ta ostatní by důsledně vymáhal. Nikoli pod hrozbou milionových pokut, ale pod trestem pokut přijatelných, byť citelných.

Pět dětí zemřelo

Vojtěch oznámil, že se připravuje vyhláška o povinném očkování na covid-19 pro lidi, kteří pracují na pozicích v infrastruktuře klíčové pro chod tohoto státu. Povinné očkování by platilo od 1. února 2022. Do této skupiny by však zatím nepatřili učitelé.

Václav Moravec v této souvislosti připomněl, že až deset tisíc policistů se odmítá nechat očkovat, což je problém.

„I pan ministr vnitra Jan Hamáček se vyjádřil ve prospěch návrhu, o kterém jsem hovořil,“ řekl na to konto Vojtěch.

Kubek upozornil, že dokud nebudou proočkováni opravdu všichni, covidu se nezbavíme.

„Já prosím rodiče, aby nechali své děti očkovat, protože dávno neplatí, že covid děti neohrožuje. Zejména je to ta delta mutace. Máme 40 dětí v nemocnicích, 11 leží na JIP, 14 dětí potřebuje průtokový kyslík a pět dětí zemřelo, z toho tři během listopadu,“ bije na poplach Kubek.

