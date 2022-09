Kudla Fialovi do zad. Z Bruselu

Zatímco česká vláda rozhodla v pondělí o zastropování cen elektřiny na šesti korunách včetně DPH za kWh, unijní plán podle agentury Reuters zmiňuje ceny ještě nižší. Podle návrhu by mohl být stanoven evropský cenový strop už na 180 eurech za MWh, což by znamenalo maximální prodejní cenu elektřiny vyráběné neplynovými elektrárnami na úrovni v přepočtu kolem 4,4 koruny za kWh.

„Zastropování cen silové elektřiny ušetří odběratelům až 9 285 Kč měsíčně v případě, že používají elektřinu k topení a ohřevu vody. Úplně jednoduše – toto opatření znamená, že nikdo nebude platit za elektřinu násobky toho, co platil dosud,“ zveřejnil ke kroku vlády premiér Fiala.

Přestože opozice kritizuje, že je toto zastropování cen energií nedostatečné a přichází už příliš pozdě, na čemž se shoduje hnutí ANO i SPD, někteří – například aktivista Mikuláš Minář – chválí vládu za „velkorysé ceny“ a „obrovský objem pomoci“.

Ještě hlouběji chce jít se svým cenovým stropem Evropská unie. Ta by stanovila podle nového návrhu, který má k dispozici agentura Reuters, cenový strop na 180 eurech za MWh (4 417 Kč) místo původně zamýšlených 200 eur (4 908 Kč), čímž by omezila příjmy výrobců na méně než polovinu současných tržních cen.



Ceny elektřiny by tak dosáhly nižší cenové úrovně, než jakého mají dosáhnout po zavedení české maximální ceny.



Podle návrhu EU by se měly vrátit příjmy výrobcům elektřiny, kteří nepoužívají plyn, a vlády by měly tyto peníze vynaložit na zmírnění dopadů rostoucích účtů za energii na spotřebitele a průmysl a Brusel chce podle návrhu strhávat „nadbytečné příjmy“, které získají větrné, solární a jaderné elektrárny a elektrárny na biomasu v návaznosti na systém EU, v němž se tvoří výsledná cena elektřiny často na základě plynových elektráren.

Opatření by podle návrhu uplatňovalo cenový limit na megawatthodinu na příjmy, které tito výrobci dostávají za svou energii na trhu, a to po vypořádání transakcí s elektřinou, takže by přímo neovlivnilo ceny na evropském trhu s elektřinou obchodovanou na burze. Nezahrnulo by pak příjmy z vládních dotačních programů.



Na uhelné elektrárny by se tato opatření nevztahovala, protože se jejich náklady na palivo v letošním roce rovněž prudce zvýšily.

