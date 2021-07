Kulhánek, Vrbětice a hrozná chyba. Čarnogurský se neudržel

Kritika se snesla na ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka v diskusi při představení nové knihy docenta Emila Voráčka V zájmu velmocí, od bývalého předsedy vlády Slovenské republiky Jána Čarnogurského. Z patnácti jmen je „pán Černínského paláce“ tou nejhorší osobou, a to nejen za vztah a ujednání k Rusku, které popírá veškeré české historické strategické zájmy. Podle Čarnogurského velmoci Francie a Velká Británie již neexistují a je jen Německo a Ruská federace. Spojené státy mají svých starostí dost, takže kdo nám pomůže či vytrhne případně pomyslný trn z paty? Německo to asi nebude… Slovenský expremiér také zmínil úvahy Churchilla o napadení SSSR rok po válce za pomoci zbylých německých oddílů.

Fašistické Slovensko chtělo sousedit s komunistickým Sovětským svazem

„V Rusku vyšla kniha Československo 1934–1945, která popisuje politické aspekty té doby. A tam se píše na základě archivních materiálů, které se nacházejí v Moskvě, jak po paktu Molotov – Ribbentrof Sovětský svaz uznal tehdejší Slovensko,“ uvedl Čarnogurský. „Přišel tam vyslanec a psal do Moskvy zprávy, ostatně jako každý vyslanec a psal takovou pikantérii, že v roce 1940 se potkal s ministrem zahraničních věcí Slovenska Ďurčanským a ten se jej ptal, kdy Sovětský svaz obsadí Zakarpatskou Ukrajinu, Podkarpatskou Rus, kterou po Mnichově dostalo Maďarsko.“

„Slovensko prostě chtělo sousedit, mít společnou hranici se Sovětským svazem. Představte si, že tak se ptal ministr zahraničních věcí spojence Hitlera, kdy Slovensko bylo spojencem fašistického Německa a ptal se vyslance Sovětského svazu, jehož řídil Stalin,“ šokoval desítky přítomných bývalý slovenský premiér.

Jak Beneš u Molotovova neuspěl

„Další pikanterie je, že v prosinci 1943 Beneš přijel do Moskvy, to bylo první jednání londýnské československé vlády se sovětskou vládou. A tehdy byla uzavřena smlouva. Jednání vedl Beneš hlavně s Molotovem, protože on řídil tyto záležitosti a se Stalinem byla jen závěrečná recepce. Beneš požádal Molotova, aby Sovětský svaz tlačil na československou vládu, aby potrestala na Slovensku lidi, kteří byli zodpovědní za válku proti Sovětskému svazu. Molotov to odmítl a odpověděl mu, že Sovětský svaz neklade Slováky na stejnou úroveň s Němci a Maďary. Kdyby to neodmítl, tak po válce by mohli na Slovensku kohokoliv stíhat s tím, že SSSR to od vedení státu vyžaduje,“ seznámil přítomné s dalším ne příliš známým historickým faktem Čarnogurský.

A dodal: „Molotovův vnuk Nikonov je celkem známá osobnost v současném Rusku, je poslancem dumy a je členem Valdézského klubu, kde jsem člen i já. A na jednom zasedání jsem mu poděkoval, tedy jeho dědovi, že to tehdy odmítl, protože to by se dalo zneužít proti Slovákům.“

Dvojnásobně poražení Němci nám pomohou?

„Jak se v těchto zdánlivě paradoxních okolnostech projevují trvalé historické národní a historické zájmy!“ podtrhl Ján Čarnogurský. „Když budu hovořit o Čechách, ale platí to i o Slovensku, tak historický zájem je udržet svobodný stát v současných hranicích. Ale pozor, Československo vzniklo, protože bylo v první světové válce poražené Německo – a samozřejmě také Rakousko a plus, že bylo Německo poražené také v druhé světové válce.“

Poté šokoval slovy: „Když někdo odsuzuje odsun Němců, musí si uvědomit, že to byla mezinárodní dohoda. Když Churchill vymýšlel v roce 1946 napadení Sovětského svazu, i s pozůstatky německé armády, tak proto nebyly možné velké zákroky proti Němcům. To je prostě nemyslitelné. A dnes Francie a Anglie jako velmoci prakticky neexistují. USA jsou daleko a jsou nespolehlivé z hlediska historických strategických zájmů České republiky i Slovenska. Proto přichází v úvahu jen dva státy, které mohou uplatňovat svůj strategický vliv právě v tomto prostoru, a to je Německo a Rusko,“ uvedl dále Čarnogurský.

„Může se prosím Česká republika spoléhat na Německo? Že by Německo nějakým zásadním projevem zasahovalo v prospěch České republiky?“ zazněla od expremiéra otázka, na kterou si hned odpověděl: „Myslím, že ne. Proto si myslím, že trvalým historickým strategickým spojencem České republiky je Rusko.“

Vrbětické hrátky

„Vrbětice a takové věci, to jsou hrátky, malé detaily, maličkosti, jak říkal Kisinger – budoucí historici budou některé věci uvádět jako poznámku pod čarou. Proto to, co v současnosti dělá Česká republika proti Rusku, to se mi zdá vrcholně nezodpovědné a nevzdělané z hlediska chápání českých historických a strategických zájmů,“ konstatoval Čarnogurský za silného potlesku auditoria.

„Nedávno jsem napsal jeden článek pro jedno alternativní médium, které vychází na Slovensku a řeknu to i zde, že současný ministr zahraničních věcí je nejhorším ministrem zahraničních věcí v českých dějinách.“ A opět byl odměněn frenetickým potleskem. „Považuji za povinnost to ventilovat, protože my jsme z hlediska historických zájmů na jedné lodi. A to se ukázalo po první světové válce, před druhou světovou válkou, po ní též. A ukazuje se to, jak si fandíme navzájem, když jeden z nás ve fotbale nebo hokeji nehraje. Z tohoto hlediska si každý musí uvědomit strategické historické zájmy a podle toho jednat. A vystříhat se hrubých chyb, které by šly proti takovým zájmům,“ uvedl o společném směřování Čechů a Slováků bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský.



