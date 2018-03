Kvůli změně počtu obyvatel se upraví hranice 17 senátních obvodů

Platný zákon stanoví, že každý senátor má zastupovat zhruba stejný počet obyvatel ve svém obvodu, přípustná odchylka je 15 procent. Podle zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ) byl limit překročen na Berounsku, Mělnicku, Kladensku, Benešovsku a Kolínsku. Lidí naopak příliš ubylo na Sokolovsku, Bruntálsku a Karvinsku. Kvůli tomu se budou muset posunout i hranice sousedních volebních obvodů, které buď dostanou nové voliče, nebo o ně přijdou.

Do sokolovského obvodu bude novelou zařazeno město Lázně Kynžvart, které zatím patří pod chebský obvod. Berounský obvod přijde o pět obcí ve prospěch rokycanského. Mělnický obvod předá čtyři obce českolipskému a dvě mladoboleslavskému. Z kladenského obvodu do lounského budou přemístěny dvě obce, z benešovského do kutnohorského šest obcí. Jičínský obvod získá tři obce od kolínského, karvinský dvě obce od frýdeckomísteckého. K bruntálskému obvodu bude z opavského přičleněno město Vítkov.

Průměrný počet obyvatel na jeden obvod podle zjištění ČSÚ činil k loňskému 1. lednu 130.603 lidí. Dolní hranice je tedy stanovena na 111.013 obyvatel, horní na 150.193 obyvatel.

Novela má také nově definovat hranice dalších devíti obvodů, V těchto případech je důvodem odstranit nepřesnosti ve výčtu hraničních obcí.