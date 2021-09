Láďa Vízek rozstřelil Piráty. Natvrdo v TV, až se přidali i další

„V zájmu záchrany planety jsme se dobrovolně rozhodli snížit životní úroveň naší země,“ podoktl publicista Roman Joch ve vysílání pořadu CNN Prima NEWS „Co Čech, to politik!“ k bezemisnímu cíli Evropské unie při hodnocení otázek nadcházejících voleb. Ve věci ukončení spalovacích motorů souhlasí s Jochem i advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol, podle něhož jsou slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že se „nás to netýká“, daleko od pravdy. Kromě plánů EU přítomní zhodnotili i Piráty. „Já o nich neslyším moc dobrého – jako že to jsou novodobí komunisté,“ vypálil bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek. V klidu jej nenechal ani pohled na transsexuální fotbalistku.

reklama

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 5% Není 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3485 lidí



Jedním z hlavních témat letošních voleb je pro mnohé strany opět migrace. Sokol upozornil, že se uprchlíkům musí pomáhat, ne však stylem jako při poslední migrační krizi. Upozornil, že pokud si hostitelské země otevřou své hranice a nechají průchod nekontrolované migraci, může to skončit jejich ohrožením, a je třeba kontrolovat, jestli se pomáhá skutečně lidem, kteří pomoc potřebují, či migrantům, kteří to jen předstírají.



Vízek s jeho slovy o nutnosti zamezení nekontrolovatelné migrace souhlasil. „Bojím se migrační vlny, přišel by lepší mariášník,“ glosoval ještě Vízek po otázce, jaký má na věc názor, když se o ní baví v hospodě. Fotogalerie: - Předvolební Drážďany

Joch míní, že žádná migrační vlna se nechystá, upozornil, že si uprchlíci mohou o azyl požádat v první bezpečné zemi, což se nás v aktuální situaci netýká, jelikož takové jsou i země kolem nás, a nepředpokládá, že by po zkušenostech s veřejným míněním z uplynulých let některý z politických reprezentantů otevřel migrantům průchod do Česka.



Pak došlo na Pirátskou stranu. „Já o nich neslyším moc dobrého – jako že to jsou novodobí komunisté,“ shrnul Vízek, co se o nich doslechl, a všichni ve studiu následně o Pirátech mluvili podobně.



Sokol jmenoval, že mu na Pirátech nevadí mnohé odlišnosti a složení jejich členstva, ale spíše to, nakolik jsou radikální ve svém vidění světa. Nejvíce prý na straně považuje za překážku to, že Piráti považují každého s jiným názorem ne za oponenta jako ostatní, ale rovnou za nepřítele a že nepřijímají jakýkoli dialog. Fotogalerie: - Piráti a STAN v Rožnově

Za nejracionálnějšího piráta považuje Joch jejich šéfa Bartoše, problémem však pro stranu bylo, že postupně během jejich kampaně začali své názory projevovat i jiní členové Pirátů, což mnohé voliče vyděsilo, když došlo třeba na otázku dědické daně či nakládání s prázdnými byty. V podobných sférách prý Bartošovi spolustraníci „připomínají novodobé komunisty“.



Vízek ještě doplnil, že mu stačilo slyšet projev pražského primátora Zdeňka Hřiba, aby si udělal názor na to, zdali by Piráti měli v Česku vládnout. Po zhlédnutí Hřiba si to on sám nemyslí.



V otázce práv homosexuálů a jejich manželství měli přítomní také vcelku jasno, jejich názory se ale u tohoto tématu již rozcházely. „Nemyslím si, že by to až tak dramaticky ohrožovalo rodinu… nevím, jestli je zrovna potřeba ‚manželství‘, ale není to nic, kvůli čemu bych v noci nemohl spát,“ uvedl Sokol. Naopak Vízek se proti homosexuálnímu manželství tvrdě ohradil. Fotogalerie: - Pilsen Pride 2019

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 3% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 9519 lidí



Sokol na to ovšem mínil, že se něco podobného řeší již desítky let, a ukázal na případ sovětské házenkářky diskem, která to po oznámení zavedení sex testů „zabalila“.

Horkým tématem je též avizovaný konec spalovacích motorů. Vízek si myslí, že se již nedožije vlastnictví elektromobilu, jelikož jej zatím stejně nechce a bude si uchovávat svůj konvenční automobil i nadále.



Advokát Sokol nespatřuje naději ani u slov premiéra Andreje Babiše (ANO) tvrdícího, že se „nás to netýká“. Babišův výrok považuje za bezpředmětný, jelikož si nemyslí, že bychom dokázali sami jít proti Evropské unii či Německu. Pokud se podle něho elektromobily rozhodnou přijmout Němci, pak je stejně časem budeme muset kvůli provázanosti chtě nechtě adoptovat též. Dodal ale, že to „nevypadá tak úžasně růžově, jak všichni říkají“. Fotogalerie: - Andrej a Ursula

A vše pak uzavřel Joch s pohledem na rekordní cenu elektřiny, přičemž podotkl, že ta ještě bude jistě růst a s ní i další zboží. „V zájmu záchrany planety jsme se dobrovolně rozhodli snížit životní úroveň naší země,“ řekl s tím, že Evropa stejně nemá na emisích příliš velký podíl.



A elektrická jízdní kola na autosalonu? Podle komentátora je to dobrá průprava. „Vzhledem k tomu, jak jsou ta elektroauta drahá, tak je lepší lidem ukázat, že budou jezdit na kole,“ zaznělo. Psali jsme: To snad Babiš není blázen. Zeman v nemocnici: Právník nastínil divokou představu Aliance pro budoucnost: Stínová vláda a priority ministerstev dle volebního programu do Poslanecké sněmovny Co chtějí Češi? Hlavně jídlo. Komik z ODS útočí na SPD, připomněl protektorát Vyrovnáme rozpočet a oddlužíme ekonomiku. Pro naše děti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.