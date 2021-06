Legenda pražské ČSSD: Poche a Petříček. Sekta. Před sjezdem se chlubil, jakou má většinu. A teď se diví

Bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek spráskl ruce nad počínáním pražské organizace ČSSD. K naprostému debaklu jí podle něj pomohl Miroslav Poche a jemu podobní. „Chlapci a děvčata se tu uzavřeli do jakési zájmové politické sekty,“ popisuje v komentáři pro VašeVěc.cz s tím, že právě Pocheho skupina vyvinula velké úsilí, aby se nemohl do ČSSD vrátit či s ní spolupracovat. Rozhodně mu není líto Tomáše Petříčka, který okusil jejich vlastní „medicínu“ a musel odstoupit z pražské kandidátky.

Bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) odstoupil z pražské kandidátky sociální demokracie pro letošní sněmovní volby. Učinil tak poté, co v pondělí předsednictvo pražské organizace ČSSD většinou jednoho hlasu změnilo původní návrh kandidátky. A do čela navrhlo místopředsedkyni strany a ministryni práce Maláčovou.

Expředseda ČSSD nabízí své vysvětlení, proč se tak děje – za vším hledej Pocheho.

„Pražskou organizaci ČSSD ovládal několik let prakticky bezvýhradně klan někdejšího europoslance Pocheho a především Poche sám. Společně přivedli pražskou organizaci ČSSD k naprostému debaklu ve všech volbách v jeho režii,“ připomíná Paroubek. Zejména pak v těch posledních volbách do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí na podzim roku 2018.

To, že se ani v jednom z 58 zastupitelstev v Praze neobjevuje po těchto volbách žádný sociální demokrat, je podle Paroubka výsledek jejich kolosální neschopnosti a chybné politiky: „Poche, Petříček, Dolínek, Pavlík a spol. jsou naprosto politicky neschopní a pro politiku nedisponovaní lidé. Několikrát jsem jim doporučoval, aby se začali zabývat spíše sběrem brouků, motýlů anebo chytáním ryb, protože politika není zrovna tím, co by jim šlo,“ nešetří kritikou.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Místo sebereflexe po totálním debaklu ve volbách na podzim roku 2018 se tato skupina rozhodla na začátku tohoto roku ovládnout celou stranu a málem se jim to podařilo. „Ještě týden před volebním sjezdem běhal prý Poche s plachtami delegátů sjezdu a navštěvoval některé ‚velké kluky‘, aby se jim pochlubil, že má na své straně prý 58 % delegátů sjezdu. Členové se naštěstí rozhodli jinak, nežli to chtěl Poche. S Pocheho skupinou, pokud by ta ovládla stranu, by neměla šanci žádnou,“ je přesvědčen Paroubek. Ten sám pražskou ČSSD před postupem do celostátní politiky mnoho let vedl.

Pozastavuje se na tím, že Petříček měl podle Práva odstoupit z pražské kandidátky, protože „odmítá masivní kšeftování s hlasy a přerozdělování trafik ve veřejné správě výměnou za loajalitu“. „Zeptám se úplně otevřeně. Co dělal na Ministerstvu zahraničí po celou dobu ministr zahraničí Petříček a jeho adjutant a přitom řídící důstojník Poche? Kolik že tam bylo zaměstnáno lidí z pražské ČSSD? Bylo jich tam dvacet nebo třicet nebo dokonce čtyřicet? A v jakých byli pozicích? Jakou k tomu měli kvalifikaci?“ pokládá řečnické otázky.

Jeden z důvodů ohromného propadu sociální demokracie za posledních deset let je podle Paroubka to, že prakticky přestal v okresních a krajských organizacích působit přirozený výběr kádrů. A největší problém v ČSSD v tomto směru byl právě v pražské organizaci. „Tu ovládla úzká koterie lidí, v níž vedení před pár lety převzal bývalý europoslanec Poche, a chlapci a děvčata se uzavřeli do jakési zájmové politické sekty, Tato skupina sledovala jen své soukromé zájmy,“ píše s tím, že řada schopných lidí tak odcházela ze strany.

Ta samá Pocheho skupina zabránila Paroubkovu návratu do ČSSD. „Při jakýchkoliv úvahách o mém návratu do ČSSD a o mé spolupráci s ČSSD vyvinula tolik úsilí, abych se do ČSSD nemohl vrátit, že to přecházelo až do obsese. Kdyby takové úsilí chlapci a děvčata vyvinuli např. při přípravě volebních kampaní v Praze v posledních letech, nemohly by volby dopadnout takovým debaklem,“ dodává.

Strana má šanci na záchranu jen v případě, že se otevře novým lidem a ustoupí od korupčních metod. „Jakákoliv investice, kterou Poche do politiky udělá, je předem odsouzená k zániku. A jestli teď někdo použil vůči Petříčkovi a spol. metody, které mistrně dlouhá léta sám Poche vůči politickým protivníkům v pražské ČSSD používal, tak mi Petříčka prostě líto není. Pokud ČSSD chce mít budoucnost, musí se takovýchto metod zbavit a začít hrát fér hry,“ zdůraznil, že musí začít fungovat přirozený výběr kádrů.

