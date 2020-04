Lékař, 92 let: Demokracie vás dostane leda na pitevnu! Prymula je voják a lékař. Teď si každý myslí, že jeho kadeřnictví je pupek světa

reklama

Doležal, jenž je považován za nestora českých porodníků, uvedl, že viry tu prostě jsou a budou a my se s nimi musíme naučit žít. „Podstatné je chovat se jako smečka, semknout se a přežít,“ zmínil. „To, co se dnes děje, nemá prakticky obdobu. Je to poprvé, kdy díky globalizaci světa nějaká infekce ve velkém a prakticky naráz zachvátila celou zeměkouli. Takže takové ty chytré řeči, že příště budou potřeba miliardy roušek a že se musíme lépe zásobit… to je přece něco, na co se nikdo nemohl připravit předem,“ míní Doležal a vzpomněl, jak on sám jako vojenský lékař zažil epidemii tyfu.

„Boj proti infekci je sice stejně důležitý jako ten za demokracii, ale jakou budeme mít demokracii, když vymřeme kvůli mikrobům? To vám bude celá demokracie už jedno. Takže ve chvíli, kdy je to nutné, je něco jako polovojenský režim důležité, abychom vůbec přežili,“ uvedl Doležal s tím, že on sám je v době infekcí pro vládu lékařů.

„Fakt, že se toho u nás nakonec chopil lékař a voják zároveň, to považuji za velkou výhodu a je to jen dobře, jak je ostatně vidět i na výsledcích, že se koronavirus u nás daří zvládat. On evidentně ví, co dělá a co je v momentální chvíli to podstatné. Na rozdíl od politiků,“ poznamenal Doležal k osobě epidemiologa Romana Prymuly.

„To, že se ministrovi nepovedlo dodat roušky, tak to mi vážně nevadí a kritiku by za to schytávat neměl. Maršál Žukov přece taky zodpovídal za výsledek, ne za to, že se nějakému vojákovi na frontě zasekne kulomet. Nevyčítejme těm lidem něco, za co nemohou, toto opravdu nikdo nemohl předvídat. A ještě mi vadí, jak řešíme ekonomiku. Teď je každý přesvědčený, že to jeho kadeřnictví nebo tetovací salon je pupkem světa. Ne, není,“ dodal. Ven se z toho dá podle něj dostat jedině vakcínou. „Jenže to je na několik generací, než všechny proočkujeme tak, aby se zvedla imunita lidstva jako celku. A v okamžiku, kdy se tak stane, se ten virus přizpůsobí a zmutuje, protože je to jeho přirozenost. Víte, bavíme se pořád o tom, že klekne celá ekonomika, přibude nezaměstnaných živnostníků, ale to je nesmysl. Budeme-li mrtví, tak nám může být celá ekonomika ukradená. Viry tu prostě jsou a budou a my se s nimi musíme naučit žít. S tím, že před nimi budeme mít respekt,“ uzavřel.

