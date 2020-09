Lékař Beran odmítá znepokojení: Situace je dobrá. Smrtnost je zhruba na úrovni běžné chřipky

reklama

„Před čtrnácti dny jsem se rozhodl, že nebudu žádným způsobem komentovat rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, protože mám pocit, že se tím dělá v tom zmatek lidem a že potom nevědí, co je dobré, co je špatné. Ponechal bych to bez komentáře s tím, že bych jenom upozornil na jednu velmi důležitou věc. A to je, že nejhlavnější cíl, který jsme měli na začátku a v průběhu této epidemie, bylo co nejvíce snížit smrtnost na covid. A to se zatím velmi dobře daří. Zatímco během onemocnění prvních deseti tisíc lidí zemřelo 330, pak během onemocnění dalších deseti tisíc jich zemřelo 67 a při onemocnění posledních deseti tisíc jenom 44. Čili ta smrtnost klesá, zdravotničtí pracovníci dělají velmi dobrou práci, zdá se, že epidemiologové se pořád snaží dotrasovávat všechny ty kontakty čili řekněme, že to opatření, které nám nyní resort představil, je preventivní. Ale není to opatření takové, které znamená, že situace u nás je velmi špatná, tak jak se to snaží někteří prezentovat, ukazovat, například z kanceláře WHO,“ poznamenal Beran. Podle něj to není adekvátní.

„Takto komentovat tu situaci je velmi špatné. Ty cíle, které má Česká republika, to znamená snížit co nejvíce smrtnost, a v tuto chvíli ta smrtnost se pohybuje někde okolo smrtnosti na běžnou chřipku, takže ta situace je dobrá,“ poznamenal. Reagoval tak na včerejší stanovisko české pobočky WHO, která uvedla, že situace v Česku je znepokojivá.

Za současnými čísly podle Berana nestojí začátek školního roku. „To je příliš krátce na to, aby se ta epidemiologická situace zhoršila. To, co je evidentní, je, že tady jsou místa, kde těch nemocných nebo těch infikovaných je podstatně více, a to je například Praha, odkud se ta onemocnění mohou distribuovat nějakým způsobem dál, čili já bych v tom určitě neviděl školy, ale to, že my v České republice máme v podstatě jen jedno větší město, čili dá se předpokládat, že v tak velkém městě, při tak úzkém kontaktu, při takovém typu dopravy, jaký tam je, tam bude docházet k šíření toho viru. A samozřejmě každý z nás musí alespoň jednou za čas do Prahy přijet, ať už pracovně, nebo za zábavou. A z toho důvodu dochází k šíření dále do České republiky, a to samozřejmě není dobré. Na druhou stranu ta Praha jako taková za to nemůže,“ poznamenal Beran.

„To, že k tomu šíření bude docházet, je věc zřejmá. Protože je tady pořád devět milionů osob, které onemocnění neprodělaly a které je s největší pravděpodobností budou muset prodělat, nebo budou muset být očkovány,“ dodal Beran. „Virus tady je, bude tady s námi a ukazuje se, že když lidé dodržují ta základní opatření, to znamená větrání v místnostech, pokud si myjí ruce, pokud tam, kde je to nutné, nosí roušku, tak to pomáhá velmi výrazně snižovat množství viru, které se dostává do těla – a celá řada těch, řekněme, onemocnění je velmi mírných,“ poznamenal a vyzval také lidi ke sportování a posilování imunity.

Své pak Beran řekl i k možnému sebetrasování, které dnes navrhl Andrej Babiš (ANO). „Je tady určitě moment, kdy je možné o něčem takovém diskutovat, protože jedině člověk, který je nějakým způsobem dotrasovaný, má možnost, aby byl testován, aby byl testován PCR testem a tento test si nemusel sám platit. Čili ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví nebo vláda dospěje k názoru, že řada lidí se nemá do toho systému dostat, protože vaše jméno musí být uvedeno v systému u elektronické žádanky, tak je potřeba tomu systému nějakým způsobem pomoci, aby se tam ti lidé dostali. Protože čím dříve se odhalí všichni lidé, že jsou pozitivní, a čím dříve oni půjdou domů a budou v karanténě, tím lépe,“ zdůraznil s tím, že základem všeho je dostat se rychle k testování.

