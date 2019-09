Lékař Stránský: Odstranění Zemana? Neříkají pravdu o jeho zdraví. Jako Jelcinovi lékaři

V souvislosti s probíhající snahou některých politiků odstranit Miloše Zemana z funkce na základě jeho zacházení s ústavou tu podle lékaře Stránského stojí další ústavní možnost, na kterou upozornil právník Jan Kalvoda. Jedná se prý o neschopnost hlavy státu vykonávat funkci. Neschopnost zdravotní. „Pokud je zdravotní stav prezidenta skutečně v pořádku, mělo by to být objektivně doloženo. Je to v jeho zájmu a v zájmu národa. Nikoliv způsobem prohlášení skupiny lékařů kolem Jelcina,“ píše Stránský.

„Absence informací o skutečném zdravotním stavu prezidenta Zemana je naprosto cílená,“ myslí si Stránský a dodává, že pokud se na veřejnosti vyskytne, nelze si nevšimnout jeho usínání na mezinárodních veřejných ceremoniálech, stejně jako pokračující omezenosti chůze a koordinace kvůli cukrovce, která bohužel pokračuje v ničících efektech i při optimální léčbě. „O efektu alkoholu, jak v minulosti, tak v současnosti, nemluvme,“ poznamenal.

Je podle něj navíc podezřelé, že se prezident státu, který by údajně měl mít optimální stravu a pitný režim, dostal do situace, při které musel dostat „rehydratační a minerální“ infuze přímo do krve. A pozastavuje se i nad samotným přístupem léčby tzv. lege artis, tedy na náležité odborné úrovni. „Žádný schopný lékař, který léčí pacienta s dehydratací tak, že ho musí dát na infuze, ho domů jen tak nepustí, natož aby nařídil domácí infuze,“ zdůrazňuje.

Pokud prý jde jen o „dehydrataci a nedostatek minerálů“, mělo by stačit vypít pár sklenic minerální vody a nastavit vybalancovaný pitný režim doma. „Strčit jehlu do ruky hlavy státu a kapat do ní infuzi je jiná věc. Takže buď jde o nezodpovědné lékaře, nebo o nezodpovědného pacienta,“ uzavírá Stránský.

Psali jsme: Babiš překvapil: Zemanovo zdraví. A vzkaz těm, co nadávají na internetu lidem za názor Jan Veleba k výbušnému dění kolem pořadu Newsroom: Je to opravdu stoka. Xaverovo video je průlom. Tisíce lidí uvidí ty úderky ČT Prasárna, zhovadilost, stádo blbců. Ivan Vyskočil se postavil do cesty těm, kteří útočí na prezidenta. Polčák, Hutka, Holubová... Česko zvolilo systém tolerované libovůle a ústavního alibismu, komentuje Honzejk zamítnutí ústavní žaloby na prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab