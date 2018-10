Lepším prezidentem než Zeman by byli i Kramný nebo Rychtář, spustil Pavel Novotný

Když Novotný viděl výsledky, došlo mu, že Řeporyje chtěly změnu. Jak dodal, měl lepší kampaň v otázce důležitého tématu – chystané třídírny komunálního odpadu, která zde má vyrůst.

„Největší problém Řeporyjí není třídírna odpadu, ale doprava. Potřebuji Řeporyje zprůjezdnit, jenže do toho se sem stěhují obyvatelé do nové zástavby. Jsme dobrá adresa, já však chci developerům házet klacky pod nohy,“ zmínil jasně Novotný.

Novotný pak pozitivně hovořil i o migrantech, především o těch vietnamských, které podle svých slov miluje. „Mrzí mě přístup Čechů, kteří jim tykají a chovají se k nim neuctivě,“ řekl.

Závěrem se pak Novotný vyjádřil negativně k prezidentu Miloši Zemanovi. Podle jeho slov by lepším prezidentem byl i Petr Kramný či Josef Rychtář. „Udělali by alespoň menší ostudu, nejezdili by do Ruska na přehlídky,“ tvrdí Novotný.