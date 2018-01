Lež, byznys a papaláštví vítězí, napsal kajakář Hradilek k vítězství Miloše Zemana

Stoupenci Jiřího Drahoše z řad sportovců neskrývali své zklamání z výsledků prezidentské volby. Vavřinec Hradilek, stříbrný vodní slalomář z olympijských her v Londýně, který velmi aktivně podporoval poraženého kandidáta, napsal na twitter: „Je mi opravdu smutno. Lež, byznys a papalášství opět vítězí.“ Většina sportovců, které ČTK oslovila, ale nechtěla volbu nijak komentovat.

Hradilek poblahopřál Milošovi Zemanovi, ale dodal: „Je to těžký a trpký. Jsem ale optimista a ta energie, která znamenala těch 49 procent, se musí udržet. Mějte se rádi, nebuďme k sobě sprostí.“

„Jsme národ nepoučitelných. My to ale zvládnem,“ objevilo se na twitterovém účtu olympijského vítěze v závodech horských kol Jaroslava Kulhavého. I tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která má doma olympijské stříbro ve čtyřhře, se těžko smiřovala s porážkou. „Nikdo z mých blízkých se neraduje, nikdo to nechápe... Jsem ráda, že jsem obklopena lidmi, kteří staví slušnost, inteligenci a pokoru na přední místa,“ vzkázala tenistka.

Horolezec Radek Jaroš, který zdolal všechny osmitisícové vrcholy světa, si po vyhlášení výsledků posteskl, že se bude v zahraničí dalších pět let stydět. „Když jsem se to dozvěděl, nevěřil jsem svým uším. Myslel jsem si, že náš národ je na tom trošku líp,“ řekl. Lidé se podle něho rozhodovali na základě obav, které nejsou reálné. „Otázka migrace je možná tématem ve Španělsku, Řecku nebo Francii, u nás je to ale směšné,“ dodal Jaroš.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval uvedl: „Pan prezident dlouhodobě podporuje sport, osobně navštívil olympijské hry v Soči i v Riu, vždy přijal české olympioniky i s trenéry na Hradě. Tudíž očekáváme jeho podporu i do budoucna.“

autor: mp