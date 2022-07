Lež jako věž, pane Šlachto... Wollner vyvracel obvinění z krytí Hlubučka a dostal nabídku od Bobošíkové

reklama

Předseda Přísahy a někdejší elitní policista Robert Šlachta vytáhl na světlo fotografii, na které blízko sebe sedí z korupčního jednání obviněný Petr Hlubuček, bývalý člen STANu, a investigativní novinář z Reportérů ČT Marek Wollner. A napsal, že pořad Reportéři ČT měl o Hlubučkovi připravenou reportáž už v roce 2019. Ale ta nakonec nebyla odvysílána.

„V rámci pořadu Reportéři ČT připravovala ČT natáčení o Petru Hlubučkovi s řadou odhalení, a to již na konci roku 2019. Nakonec ho diváci nemohli vidět, protože byl zrušen s tlakem na to, aby v tichosti zmizel,“ stojí v tiskové zprávě Přísahy.

Vyjádření Roberta Šlachty naleznete zde

„Česká televize má točit investigativní reportáže už jen z podstaty veřejnoprávního média. Stát přišel o desítky, možná stovky milionů, které zmizely v nenávratnu kvůli jednání jejího vedení. Česká televize mohla zabránit korupci, ne jen ‚vymlčovat‘! Měla informace třeba o krádežích v Lysolajích, ale reportáž o Hlubučkovi skončila v koši. Politika, organizovaný zločin a korupce sahají jako chapadla chobotnice i do médií. A tomuto rozkrádání a zatajování už se musí udělat přítrž,“ uvedl Robert Šlachta v tiskové zprávě a jinými slovy tak obvinil ČT z utajování informací o trestné činnosti, přehlížení korupce a podléhání politickému vlivu.

A Marek Wollner Šlachtovi odpověděl.

„Robert Šlachta mě sprostě obvinil ve svém videu, že jsem zastavil reportáž o developerském projektu v Lysolajích, kterou před dvěma lety natáčela v mé redakci Reportéři ČT Markéta Dobiášová. Je to lež jako věž. Reportáž jsem nejen nezastavil, ale autorce naopak nechal celý půl rok na to, aby mohla na projektu pracovat, přestože je běžné, že reportáž od začátku natáčení až po vysílání vzniká standardně 4-5 týdnů. Od září, kdy předložila podklady a kdy jsem námět bez nejmenšího váhání schválil, až do ledna či února následujícího roku, kdy odcházela z redakce na CNN Prima News, měla volnou ruku a mohla veškerý svůj pracovní čas věnovat pouze téhle jediné kauze. Spoluautorkou byla Adéla Paclíková, která například ale v tomto období dokončila další dvě reportáže (o Romanu Janouškovi či obvinění Marka Šnajdra). Když uplynul měsíc a reportáž měla ustříhat do vysílání, požádala mě Markéta o schůzku a žádala o odklad na čtrnáct dní. Ne týden. Hned dva. Ta samá situace se opakovala týden co týden až do konce roku 2019. Až se nakonec kauza dostala na druhou kolej. Ještě v lednu, čtyři měsíce od začátku natáčení, jsem požádal Markétu, aby reportáž ustříhala aspoň na osm minut. Dlouho se nic nedělo a teprve po mých urgencích předložila po několika týdnech scénář, v němž ovšem nebylo žádné jasné sdělení, že se v Lysolajích stalo něco nekalého, že se někdo obohatil, kdo a o kolik. Nebyla tam žádná politická kritika, jednoznačná odborná stanoviska. Pouze jakási mlha. Nechci tvrdit, že by to byla všechno vina Markéty, protože například neexistoval žádný politik, ani v Lysolajích, ani na magistrátu, který by případ jasně odsoudil. A řada posudků, které byla schopna sehnat, se neshodovala, někdy se i dost výrazně lišily, nejen v ceně, za které měla městská část Lysolaje prodat. Proti ,zvýhodněné' ceně pozemků se totiž ještě muselo započítat to, jakou hodnotu má to, co na oplátku developer vybuduje na vlastní náklady ve prospěch obce - komunikace, inženýrské sítě. A s tím měli, pokud si pamatuju, experti taky problém a autorky nemohly najít někoho, kdo by šel na kameru. Čímž nechci říct, že to tam musí být v pořádku, třeba není. Jen je to spíš případ pro dlouhodobé forenzní šetření, než pro novináře,“ rozepsal se dlouze Wollner na sociální síti Facebook.

Jedním dechem dodal, že Markéta Dobiášová měla možnost na této reportáži pracovat i jinde, než jen v ČT. Především na CNN Prima News, kam z ČT odešla, ale k této kauze se nevrátila. Obdobné reportáže neodvysílaly ani jiné televize. Pode Wollnera je to důkaz toho, že v ČT postupoval správně.

Jeden speciální vzkaz poslal i samotnému Robertu Šlachtovi.

„PS. K té fotce z Czech Press Photo, kterou pan Šlachta a jeho příznivci šíří, chci říct, že jsem s panem Hlubučkem nikdy nemluvil a nevěděl jsem ani vedle koho sedím. Takový byl zasedací pořádek pořadatelů. Ale panu Šlachtovi se omluvám, že tehdy v tom roce 2018 jsem panu Hlubučkovi nedokázal zabránit v páchání jeho pozdějších nekalostí. On by ho na mém místě preventivně svázal do kozelce,“ napsal Wollner.

Šlachtu ještě o den dříve označil za „lháře“.

„Myslím, že je nejvyšší čas dokázat panu Robertu Šlachtovi, že je prachsprostý lhář. Už tu takových pár v politice běhá a dalšího v rodině už fakt nechceš. Takže bych byl rád, kdyby ho novináři vzali za slovo a přišli se mě ptát, jak to ve skutečnosti je s tím dva roky starým anonymem, který vytáhl ze žumpy a vydává ho za důkaz velkého spiknutí. Myslím, že nestačí se nad tím jen povýšeně usmát. Je to chucpe a jsem připraven jeho prasárny vyvrátit,“ dal na srozuměnou Wollner.

Wollnera se tady zastal i šéfredaktor Serveru Seznam Zprávy.cz Jiří Kubík.

„Že vás někdo vyfotí na společenské akci s někým... to je tedy, panečku, důkaz o spiknutí - důkaz hodný omezence. Že nepustíte reportáž, která není podložená důkazy, znamená jen to, že jste profík. Nic jiného. O cenzuře může mluvit jen amatér. Marku Wollnere, drž se!“ poznamenal Kubík.

Ale o slovo se přihlásila také Jana Bobošíková a napsala Wollnerovi, že pokud chce k celé kauze kolem Petra Hlubučka říct víc, bude mít možnost v některém z jejích pořadů.

„Zveme Vás proto do našeho pořadu Aby bylo jasno. Natáčet bychom mohli v úterý 5. 7. v budově ČTK, časově se Vám přizpůsobíme. Pokud nemáte čas na video natáčení ve studiu, podcast s Vámi můžeme natočit kdykoliv podle Vašich časových možností,“ sdělila Bobošíková.

Psali jsme: Janek Kroupa znovu promluvil o roli Jiřího Pospíšila. A ještě přitvrdil Tlačte na ně, aby šetřili. Kandidátka Nerudová řekla vládě, co má s lidmi dělat FOTO: Odvolaná starostka Chmelová, vysmátá jak sluníčko. Hned vedle Hlubučka A jéje, už i ČT? Šlachta zjistil, kam až kauza Hlubuček sahá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.