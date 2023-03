Lež není nástroj, lež není nástroj, lež není nástroj... Rakušan odpovídal na dotazy kvůli České poště

reklama

Rakušan hned v úvodu pořadu vysvětloval, že Petr Pavel rozhodně není vládním prezidentem, nýbrž politikem s vlastním silným názorem, na kterého jsme se všichni těšili.

„Petr Pavel ukázal to, co bylo od počátku jasné. On není žádný vládní politik, není žádný vládní prezident, on má vlastní názor a je to politik, na kterého jsme se všichni těšili,“ začal Rakušan s tím, že prezident má určité pochybnosti o postupu vlády, ale zásadní u zpomalení valorizace penzí podle Rakušana je, že zákon je podepsán a může vyjít ve Sbírce zákonů. „My teď prostě doháníme resty, které tady po osmi letech prostě vznikly,“ narážel Rakušan na osm let vlády ANO a ČSSD.

Mračková Vildumetzová kroutila hlavou nad tím, že prezident Pavel oznámil na tiskové konferenci, že zákon podepíše, ale jedním dechem dodal, že o postupu projednávání zákona má své pochybnosti a pokud by se snad hnutí ANO neobrátilo na Ústavní soud ČR, tak že to udělá on sám.

„To je podle mě spíš jakoby populismus a spíš to na mě působí neférovým dojmem. Pokud prezident sliboval, že bude ctít Ústavu, nebo jak přesně zní ten slib, tak on je tady přece pro všechny občany. Pan prezident měl jedinečnou možnost smýt ze sebe tu nálepku toho, co se říkalo, že je vládním kandidátem. On třeba říkal, že měl argument, že důchodci s důchodem dostanou přidáno. Ale zjistil si pan prezident, že oni dostanou 36 korun?“ rozohnila se Jana Mračková Vildumetzová.

Vláda podle Mračkové měla dát důchodcům víc peněz a posléze si měla s opozicí sednout k jednání nad důchodovou reformou.

„Hovoříme pořád o částce 19 miliard korun. Co to je z hlediska rozpočtu?“ zmínila Vildumetzová s tím, že na dluh by tuto částku český stát získal. „Takže my říkáme, že senioři, kteří nás vychovali, jsou hospodářská škoda? Zaslouží si to?“ rozčilovala se dál.

Rakušan znovu upozornil, že ANO a ČSSD vládly v Česku osm let a nepřipravily důchodovou reformu – zato stávající vláda je dle jeho slov odhodlána ji připravit a jednat o ní s opozicí.

Vedle toho se zastal prezidenta Petra Pavla a upozornil, že poslanci ANO se tváří, že by Petr Pavel byl prezidentem všech občanů, kdyby jednal v souladu s přáními hnutí ANO. „Já vám rozumím, pro vás by bylo mnohem lepší, kdyby prezidentské volby vyhrál Andrej Babiš, ale pan Babiš poměrně výrazně prohrál a pan Pavel výrazně vyhrál,“ řekl Rakušan.

Moderátorka poté divákům pustila část vyjádření prezidenta Pavla, aby si i politici sáhli na své platy, pokud má v současné krizi fungovat nějaká solidarita. „Ten návrh je takový, abychom růst platů politiků zpomalili podobným způsobem, jakým teď zpomalujeme růst důchodů. Stejným způsobem zpomalíme růst platů politiků. To je zodpovědné. Pojďme se o tom bavit, ale to, co navrhovalo hnutí ANO minulý týden, to byl čirý populismus,“ narážel Rakušan na návrh Andreje Babiše, aby si politici zmrazili platy na pět let.

Mračková Vildumetzová vyrazila k další argumentaci a vyčetla stávající koalici, že jedná neskutečně nefér. Upozornila také na to, jak se plat zvýší samotnému Rakušanovi a kolik bude brát. „Jeho odměna se zvýšila o 26 tisíc korun, na 236 tisíc korun, protože on je ještě vicepremiér,“ řekla.

Podle Rakušana je systémovější zpomalit růst platů, nikoli je zmrazovat do období přesahujícího přes jedno funkční období vlády. „Pojďme se bavit, pojďme otevřít tu debatu,“ žádal Rakušan.

„Ale my máme i nejvíce vicepremiérů. A když se na to podíváme, tak mezi ministrem a vicepremiérem je platový rozdíl skoro 40 tisíc. A to je fakt. Přitom, když vy chcete něco od lidí, tak musíte začít u sebe!“ hřímala Mračková Vildumetzová.

Rakušan se bránil, že vláda na ministerstvech hledá cesty, jak ušetřit sama na sobě, a že Mračková Vildumetzová vykládá situaci na vládě účelově. A došlo na téma Česká pošta.

„Pokud ubude 300 poboček, tak to logicky bude mít důsledek i pro snížení zaměstnanců České pošty. A já bych rád upozornil, že za vašich 8 let vlády opustilo Českou poštu na 6200 zaměstnanců, ale její služby se nezlepšily,“ pravil Rakušan s tím, že on udělá všechno pro to, aby se Česká pošta opravdu postavila na nohy. „Já opravdu na tuhle drzost musím reagovat. Vy jste s poštou neudělali nic. Váš premiér neudělal nic, vy jste nechali poštu vykrvácet, možná z důvodu, že nebyla ve vaší gesci. Pokud teď rušíme 300 poboček, tak je tady premisa, že toto rušení neproběhne tam, kde je jen jedna pošta,“ přislíbil Rakušan s tím, že se starosty a starostkami jedná o tom, co bude s Českou poštou dál.

„Ve své poště už máte pozvánku na parlamentní diskusi o situaci v České poště, kde otevíráme prostor i pro opozici bavit se o tom, co bude s Českou poštou dál. S tou Českou poštou, se kterou vy jste nic neudělali,“ podotkl Rakušan.

„Pod vaším vedením se Česká pošta dostala z dluhu 600 milionů na dluh 1,5 miliardy. A ta fakta jsou jasná, je tam ztráta 1,6 miliardy!“ vrátila mu to Mračková Vildumetzová.

„Lež není nástroj, lež není nástroj, lež není nástroj...“ opakoval několikrát Rakušan, když se Mračková Vildumetzová rozjela. „Vy jste vládli 8 let a dostali jste Českou poštu do situace, kdy téměř zkrachovala,“ nedal se Rakušan.

V závěru diskuse Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma – zásah policie u Národního muzea.

Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu řekl: „Policie pracovala profesionálně a pokud bude nějaký podnět ke Generální inspekci bezpečnostních sborů, bude se postupovat profesionálně. A já bych chtěl říct jednu věc. Policie neselhala., já za policií stojím a mně je hrozně smutno z toho, že tu někteří lidé šíří dezinformační video, že policie vyprovokovala nějaký incident. A šířila ho i paní, která o sobě říká, že by chtěla být ministryní vnitra,“ uhodil Rakušan na Vildumetzovou – že šířila zlomek videa z počínání policie u Národního muzea po demonstraci svolané Jindřichem Rachlem (PRO) na Václavském náměstí.

Dostalo se ke mně toto video. Šíří se s komentářem, že muž v hnědé kukle dá policistům povel k útoku a konflikt tak vyprovokuje. Já věřím tomu, že policie měla relevantní důvod. Na videu je pouze malý výsek dění. Ministr @Vit_Rakusan by to ale měl vysvětlit, ať vyvrátí spekulace. pic.twitter.com/7S68z0wOXl — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) March 13, 2023

„Já očekávám, že se mi tady pan ministr omluví!“ explodovala okamžitě Mračková Vildumetzová s tím, že je na ministrovi, aby celou situaci ohledně onoho zásahu důkladně vysvětlil.

Rakušan kontroval: „Vy jste sdílela video, které jste sdílet neměla. Já jsem byl s policií okamžitě v kontaktu. Mě jako ministra trochu dráždí, že vám jako stínové ministryni musím vysvětlovat, že v tuto chvíli je to třeba nechat na policii. A já nikdy nebudu svolávat tiskovou konferenci, abych reagoval na nějaké dezinformační video. Pokud by se tu měl někdo omlouvat, tak jste to vy,“ nešetřil ostrými slovy Rakušan, podle nějž je velkou chybou i to, že Mračková Vildumetzová nevidí problém v tom, že ona jako politička a stínová ministryně vnitra dle jeho slov „šířila dezinformace“.

