Lež u Moravce! zlobí se Okamura. Sebrat dávky? V papírech je to prý jinak

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku obořil na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). Ta se podle jeho slov chystá „nadále vyplácet nehorázné peníze nepřizpůsobivým, než možná něco někdy vláda reálně sepíše“. Jediný návrh, který prosazuje, že „dávky nedostanou ti, kteří neposílají děti do školy“, prý má jen jeho hnutí. Kromě kritiky Maláčové vypsal, co by ohledně dávek udělal za změny.

Maláčová podle něho chce nadále vyplácet „nehorázné peníze nepřizpůsobivým, než možná něco někdy vláda reálně sepíše...“ „To je ze strany ČSSD opravdu nehorázné. Navíc, jak všichni víme, tak právě současný stav kolem dávek nepřizpůsobivým lidem zapříčinila právě politika ČSSD,“ připojil.



A jmenoval, že novela od SPD by chtěla podmínit vyplacení dávek hmotné nouze zajištěním řádné docházky dětí ze strany rodičů v rámci povinné školní docházky a do povinného posledního ročníku mateřské školy. „Nelze selektivně tolerovat porušování zákona, poslední ročník mateřské školy je pro mnohé děti zásadní z hlediska integrace, socializace a přípravy na docházku do základní školy,“ komentoval.



Dále též jeho hnutí navrhuje vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které porušily během pobírání těchto dávek režim pracovní neschopnosti a režim dočasné neschopnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání či osoby, které setrvávají v režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i po uplynutí doby dvou let, což je i maximální zákonná podpůrčí doba pro pobírání nemocenské. Tyto osoby by měly buď zažádat o přiznání invalidního důchodu, anebo nastoupit do zaměstnání. Současná praxe, kdy setrvávají v pracovní neschopnosti na dávkách řadu let, je nepřijatelná. Osoby by také musely umožnit provádět úřadům související kontroly.



Chtějí se zaměřit i na lidi bez příjmů. „Uznáváme právo každého nepracovat, ale v tom případě nesmí, bez výjimky, pobírat přímo či nepřímo ani korunu z veřejných peněz,“ poznačil Okamura. A dodává, že rovněž navrhují zavést povinnost zahrnout mezi příjmy žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče.



Podle něj je možnost, že návrh SPD projde: „Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM zaujala k našemu návrhu novely zákona při projednávání na vládě neutrální stanovisko a nezamítla ji, jelikož si plně uvědomuje důležitost a správnost našeho návrhu, přestože jsme opoziční hnutí. Sama vláda totiž nic nepřipravila. Je tedy určitá naděje, že náš zákon projde.“ Tomio Okamura SPD

Ministryně práce a sociálních věcí dnes v Partii uvedla, že chce za pomoci evropských fondů nastavit systémovou sociální práci na obcích. Ředitelé škol či starostové by mohli požádat například o peníze na dodatečné školní psychology či sociální pracovníky, pokud obce vykazuje znaky vyloučené lokality a hovořila o plánu Ministerstva práce od roku 2021 nahradit nynější příspěvek a doplatek na bydlení novým přídavkem. Jeho přidělení podmiňuje spoluprací příjemců s úřadem práce a řádnou školní docházkou jejich dětí.



Podle novely se změnami dávek na bydlení by se mohla dávka na půl roku snížit, pokud by předškolák či školák zameškal z jiných než zdravotních důvodů víc než sto hodin za pololetí.

