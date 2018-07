Lidé nejlépe hodnotí prezidenta a ANO, nejhůř TOP 09, ukázal průzkum

26. 7. 2018 15:31

Pokud by lidé hodnotili činnost politických stran a vybraných ústavních institucí známkami jako ve škole, nezískal by žádný ze sledovaných subjektů lepší průměrnou známku než trojku. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Na průzkum upozornila ČTK.