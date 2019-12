Lidé se smějí Noře Fridrichové. Ale opravdu moc. Jde o vánoční „vtip“ s Araby a uprchlíky

„Pořád lžou a snaží se nás vychovávat. Přitom nemají ani základní znalost o tom, co komentují. Vřele doporučuji přečíst si reakce na tuto pitomost,“ uvedl k přání, které níže předkládáme, jeden z facebookových glosátorů.

Screen: Facebook 168 hodin

Lidé se pozastavovali zejména nad výčtem chybějících skupin, které se ve skutečnosti neobjevují ani v kompletním betlému. „Já teda nevím, jaký vzdělání má kolektiv 168 hodin, ale Marie nebyla svobodná matka, s Josefem nikam neprchali a tři králové byli babylonští kněží z Persie. O Arabech nebo Afričanech se Matoušovo evangelium nezmiňuje. Ale jinak je obrázek samozřejmě údernej...“ nechal se slyšet Jan Paluska.

„Jeden z pěti dobře. A pak se ČT diví, že jim lidi nevěří a politici nechtějí schválit výroční zprávy. Zařadí to soudruh Biler do příštího dílu pořadu o fake news?“ dodal další. „Vcelku pochopitelný obrázek. Zcela v duchu vašeho vidění světa... Zcela mimo realitu Popis naprosto mimo dochované historické skutečnosti. Doporučil bych aspoň dětskou verzi bible, ale zřejmě to nemá smysl,“ dodal další.

Své pak napsal i bývalý primátor Liberce za ANO Tibor Batthyány. „Je smutné, že na Štědrý den vylezou ti nejblbější z blbých a sdílí toto. Promeškali jedinečnou možnost mlčet a skutečně si užívat Vánoce. A každá domácnost za tohle zaplatí zhruba dva tisíce ročně na koncesionářských poplatcích za televizi,“ napsal.

Protiislámský politický aktivista Martin Konvička se pak rozhodl vánoční přání pořadu 168 hodin ještě vyšperkovat. Dovolil si doplnit červené verze, které by měly být z jesliček vyškrtnuty, pokud by se do nich pustila bojovnice za klima Greta Thunbergová. Skončili by tak i volek s oslíkem, vzhledem k dnešnímu tažení proti uhlíkové stopě zvěře.

„Jak se takhle tragicky nevzdělaní a nekulturní lidé dostanou k myšlence, že budou poučovat druhé? Jak si můžou myslet, že se v takto vzdělaném národě utají, že jsou jenom dobře placení podvodnici?“ zeptal se v reakci na obrázek jeden z facebookových diskutujících.

Novinářka Lenka Klimentová se za své kolegy z České televize stydí. „Tak trošku se mi z toho vašeho obrázku a komentáře chce zvracet a stydím se za příslušnost k cechu novinářskému,“ uvedla.

„A jeden komentátor týmu Nory Fridrichové rovnou navrhl, jak trapas zachránit: Stejně za ten prázdný betlém může určitě Putin!“ zaznělo rovněž na sociální síti. „Když Česká televize (opět) manipuluje, šíři fake news a desinformace. Aneb lhát můžete, ale musíte být novinář z České televize. A teď pro pořádek. Jediné, co na tom obrázku je pravdivé jsou ti židé, jinak: Nevím kde vzali Araby, tři králové byli nejspíše Peršané, ale rozhodně ne Arabové. Pastýři a spol. byli židé. No rozhodně tam žádní Arabové nebyli... Svobodná matka je blbost, Marie byla manželkou Josefa. Kde vzali ty uprchlíky? Pokud vím, tak Marie a Josef šli na sčítání lidu. Ale chápu, že pro Českou televizi je jakákoliv lež dobrá... Afričané, no v tradici není nic o černoších u Ježíše v Betlémě, je tam jen o mudrcích z východu - asi Persie. Takže, Česká televize chtěla provokovat a využila k tomu lži a manipulace. Jen nepočítejte s tím, že se tahle manipulace objeví v kritice na webech neziskovek, ty totiž takové manipulace a lži spíše podporují..." dodal znalec islámu Lukáš Lhoťan.

Nejvíce to ovšem rozsekla známá komentátorka Karolína Stonjeková, kterou přítomnost vola, ovce a osla v cenzurovaném betlémě inspirovala k obrázku, který nazvala „Betlém složený z redaktorů pořadu 168 hodin“. A k vánočnímu tablu týmu Nory Fridrichové připsala: „Tohle se vám, milá 168čko, moc nepovedlo. Pročež jsem si dovolila, vám ten obrázek poněkud upravit, aby fakticky lépe odpovídal skutečnosti. A ne, nemáte vůbec zač“.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.