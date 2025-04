Lidem dojde trpělivost. Po odsouzení Le Penové udeřil zakladatel českých Pirátů

Ve francouzské politice došlo k významné události. Francouzský soud odsoudil prezidentskou kandidátku Národního sdružení Marine Le Penovou k nepodmíněnému trestu vězení za to, že z peněz určených na financování asistentů v europarlamentu financovali zaměstnance strany. Vinnými soud uznal ještě dalších osm členů Národního sdružení a 12 parlamentních asistentů. Kromě toho ale má Le Penová pětiletý zákaz se ucházet o veřejné funkce. Le Penová považuje rozsudek za politické rozhodnutí a podle ní by mělo pohoršit všechny, kdo věří v demokracii. Proti rozsudku se hodlá bránit.

Psali jsme: „Je suis Marine“. Le Penové zakázali kandidovat, zní slova o válce Bruselu

K odsouzení Le Penové a zakázu kandidatury se už vyjádřila řada českých i evropských politiků, političku podporuje například maďarský premiér Viktor Orbán.

Proti tomu, aby jí bylo bráněno v ucházení se o funkci prezidentky však ostře protestuje i zakladatel Pirátské strany Jiří Kadeřávek. „Mám jakousi představu, jak se využívají peníze na platy asistentů a jak běžná je kombinace práce pro zastupitele s prací pro stranu. To, že je kolikrát sdílení těchto prostředků přímo podmínkou pro získání mandátu, je naprosto běžná praxe a jakkoliv má soud právo nastavit hranice, tak přece ne tím, že zasadí ránu transparenci demokratického procesu,“ argumentuje.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 81% Jen Motoristé sobě 2% Jen STAČILO! 16% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 2669 lidí

Jaká je to chyba, vysvětlil vzápětí: „Vyrábějí sympatizanty slabších. My, kteří věříme v demokracii i to, že musí umět absorbovat i krajní politické směry, víme, že každá akce způsobuje reakci a výsledkem v konečném důsledku bude oslabení demokracie a zvýšení rizika jejího zničení,“ varuje Kadeřávek.

S příklady – „Pronásledovali křesťany v Římě, Mandela seděl, Havel seděl. Pak se stane to, že lidem dojde trpělivost a vládu převezme ulice. Politické kyvadlo má svou energii a popostrkování jej jedním směrem povede jen k tomu, že se nám energie, kterou jsme mu dodali, za čas vrátí v opačném směru a často s daleko větší setrvačností.“

Chyba, kterou delaji, spociva v tom, ze vyrabeji symparizanty slabsich. My, kteri verime v demokracii i to, ze musi umet absorbovat i krajni politicke smery, vime, ze kazda akce zpusobuje reakci a vysledkem v konecnem dusledku bude oslabeni demokracie a zvyseni rizika jejiho… — Jiří Kadeřávek (@Jiri_Kaderavek) March 31, 2025

I novinář Matyáš Zrno soudí, že to, za co byla odsouzena Le Penová, „dělají všichni“. A s tímto názorem není zdaleka sám.

??https://t.co/QLZ5tqJb5f



O co šlo v kauze Marine LePenové?



Byla vinná? Byla!

Dělají to všichni? Dělají ??‍>?

Měla by šanci v prez. volbách 2027? Měla.

Je extrémistka? Spíše populistka...



Více v rozhovoru s @ondracernyy na https://t.co/zfy7lyo4SR pic.twitter.com/VRFQ0UG1Qu — Matyas Zrno (@MatyasZrno) March 31, 2025

Nemám ji, její stranu a její „ideály“ rád, ale takový trest si dle mého nezaslouží.

Peníze neukradla a ani je nepoužila na osobní potřebu, nýbrž na politickou činnost.

Formální nedostatek, byť asi záměrný.



V ČR či Evropě by museli zavřít 50 % politiků.https://t.co/kzphDKWMjg — Zbyněk Kachtík (@IvarZhK) March 31, 2025

A proti frustraci, jakou takové rozhodnutí vyvolá, varuje i senátor Zdeněk Hraba.

Nechci hodnotit to, co Marine Le Penová dle soudu udělala. Pokud ji soud shledal vinnou, je trest logickým důsledkem. A dokonce nechci ani hodnotit její názory - ty má hodnotit volič.



Ovšem trest zákazem kandidatury ve volbách je v demokratické společnosti naprosto šílený krok.… — Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 31, 2025

ParlamentníListy.cz se na slova zakladatele PS Kadeřávka dotazovaly pirátských politiků Zdeňka Hřiba, Mikuláše Ferjenčíka, Jakuba Michálka a Ivana Bartoše. Odpověděl předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek. „Paní Le Penová zatím nebyla odsouzena pravomocně, takže počkejme si na pravomocný verdikt. Pravidla musí platit pro všechny a Evropský parlament by měl dělat daleko víc v tom, jak kontroluje nakládání s veřejnými penězi, minimálně by měli přestat utajovat, komu posílají europoslanci veřejné peníze. Jinak princip, že kriminálník má sedět ve vězení, pracovat a odpykat si trest, ať je to chudák nebo papaláš, a ne kandidovat na prezidenta, brát zakázky a dotace, mi přijde celkem pochopitelný a správný,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Laik si často neuvědomuje, že za trestní zákon nezodpovídá soudce, ale politici, a že soudce se musí řídit zákonem při rozhodování a nemůže dávat úlevy z důvodů, že je někdo známý. Bývalý francouzský prezident Sarkozy už si ostatně ve Francii taky odpykává trest za korupci, a to v domácím vězení s vězeňským náramkem. Můžeme Francii závidět, že má justici, která se nezalekne ani velkých zvířat a koná svou práci,“ doplnil ještě.

Proti rozhodnutí soudů vystupují i někteří politici ve Francii, jak uvádí deník Les Echos. Například soupeř Le Penové z posledních prezidentských voleb, Eric Zemmour. „Ať už máme jakékoliv spory, Marine Le Penová má legitimní nárok se zúčastnit voleb,“ uvedl. I od republikánů se ozvalo, že zakazovat někomu kandidovat není pro demokracii zdravé. A premiér François Bayrou byl prý verdiktem znepokojen. Od socialistů, Zelených, komunistů a Macronovy Renesance ale zní slova, že nikdo není nad zákonem. Jedinou výjimkou je taktéž bývalý soupeř Le Penové, Jean-Luc Mélenchon. Ten má za to, že o tom, zda by někdo měl, nebo neměl být ve funkci, mají rozhodnout občané.

Psali jsme: Trikolora: Doslova v přímém přenosu sledujeme soumrak demokracie v Evropské unii Džamila Stehlíková napsala o Le Penové. Jiní jsou ze zásahu do voleb v šoku Americké noviny, co fakt nesnáší Trumpa: Ponížená Evropa. Vyšinutí eurokrati, už se to zhroutilo Odhodlání vyslat vojáky na Ukrajinu se bortí jedním článkem