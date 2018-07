Lidi si prostě vymýšlejí nesmysly. Vymýšlejí si nesmysly! Barack Obama se bouřil na přednášce

„Jsme svědky naprosté ztráty studu vedoucích politiků, kteří, když jsou přistiženi při lži, pouze lhaní zintenzivní,“ řekl Barack Obama. „Nechte mě říci, politici lhali vždy, ale bývalo zvykem, že pokud jste je při lži nachytali, řekli něco jako ‚sakra!‘. Nyní prostě jen pokračují ve lžích. Musíme věřit v existenci objektivní reality. Nevěděl jsem, že o tom budu muset dělat přednášky. Musíte věřit ve fakta. Bez faktů neexistuje žádný základ pro spolupráci. Když já řeknu, že tohle je pódium, a vy řeknete, že je to slon, bude těžké pro nás spolupracovat,“ vysvětloval Obama.

Anketa Co si myslíte o Robertu Šlachtovi? Dobrý příslušník Policie ČR a Celní správy 79% Přeceňovaný člověk 10% Gauner 11% hlasovalo: 2728 lidí

Poté se věnoval otázce změny klimatu a globálního oteplování. „Mohu najít společnou řeč s těmi, kdo se stavěli proti Pařížské dohodě. Protože například mohou říci, že to nebude fungovat, že nedokážeme všichni navzájem spolupracovat, anebo že je důležitější poskytnout levnou energii chudým lidem. I když to v krátkodobé perspektivě znamená víc znečištění ovzduší. S takovými lidmi mohu alespoň debatovat a mohu ukázat, proč si myslím, že čistá energie je lepší cestou. Zejména pro chudé země, které se skokem mohou vyhnout starým technologiím,“ řekl Obama.

Fotogalerie: - Další konec ministra

Pak ale bývalý americký prezident mluvil o těch, se kterými není schopen vést dialog. „Nemohu ale najít společnou řeč, když někdo tvrdí, že globální oteplování se neděje, když nám téměř všichni světoví vědci ukazují, že se děje. Nevím, jak mám začít o tom s vámi mluvit. Když začnete říkat, že je to složitě vypracovaný hoax, nevím, co mám říct. Kde máme začít?“ ptal se Obama za bouřlivého smíchu svých příznivců v publiku.

Anketa Zaslouží si prezident Zeman plat 250 tisíc Kč měsíčně bez náhrad? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 5143 lidí

„Bohužel, velká část dnešní politiky odmítá samotný pojem objektivní pravdy. Lidi si prostě vymýšlejí nesmysly. Vymýšlejí si nesmysly! Vidíme to při nárůstu státem sponzorované propagandy. Vidíme to ve lžích šířených po internetu. Vidíme to v rozmazávání hranice mezi zpravodajstvím a zábavou. Jsme svědky toho, že vedoucí političtí představitelé naprosto ztratili pocit studu, když jsou přistiženi při lži, tak dál lžou o to intenzivněji,“ orodoval za pravdu Obama.

Fotogalerie: - Konference SPD

„Vidíme to v podpoře antiintelektualismu a při odmítání vědy. Vidíme to u vedoucích politiků, kteří odmítají kritické myšlení a analýzu a data a shledávají je politicky nepříjemnými. A podobně jako při popírání lidských práv, popírání faktů je proti demokracii. Mohl by to být její konec! Proto musíme vášnivě hájit nezávislé sdělovací prostředky. A musíme se bránit před tendencí sociálních sítí stát se doslova platformou pro spektákly, zuřivost a dezinformace,“ uzavřel své vystoupení Obama.

Psali jsme: Je tohle vůbec možné? Zpráva o Jiřím Kajínkovi Žít Brno vyzvalo k přijetí migrantů, napíše do Itálie i Babišovi Zločinec! Jasné vyjádření o Georgi Sorosovi Válka je tu? EU přistoupila k vážným opatřením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak