LGBT aktivisté zase chytli Okamuru. Vzniklo zajímavé video

Mladý muž se na mítinku v Pardubicích zeptal Tomia Okamury, proč nepodporuje manželství pro všechny.

„Je to jednoduché, protože jestli znáte historický význam slova man-žel, tak je to muž a žena. Takže manželství je podle mě svazek muže a ženy, je to jednoduché. Je mi 52 a starého psa novým kouskům nenaučíte,“ řekl s úsměvem Okamura.

Mladík se poté pozastavil u toho, že man znamená muž a žel žena. „Tuším že je to staroslověnština,“ vysvětloval Okamura.

„Ale mě zajímá, proč přesně to manželství pro všechny neumožňujete, protože mě to přijde takové…“ trval na své otázce mladý muž.

„Vždyť jsem vám odpověděl, manželství je pro mě svazek muže a ženy a na tom trvám,“ dodal smířlivě Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Okamura pak ale připomněl, že SPD navrhovalo v minulém volebním období rozšíření registrovaného partnerství. „Právě proto, že jsem slyšel, že tito lidé mají problémy třeba s dědictvím, nebo když je partner nemocný. Takže jsem navrhoval rozšíření těch práv, ale neprošlo to, což je zajímavé,“ vysvětloval předseda SPD.

Podle mladého aktivisty ale přece manželství není jen o tom slově, ale jde třeba o adopce a podobně. „Tak to vidíte, sám jste to řekl, že nejde o to slovo, tak proč požadujete manželství pro všechny a nestačí vám registrované partnerství?“ tázal se Okamura a dodal, že u adopce jde o zcela jinou otázku.

„Já nesouhlasím s tím, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat. Já jsem vyrůstal v dětském domově a chodí za mnou aktivisté s tím, že dětem by bylo lépe třeba u homosexuálních rodičů než v dětském domově. Ale já bych raději byl v domově a ptal jsem se dalších lidí, kteří tam byli se mnou a zůstali tam třeba až do 18 let a ti mají stejný názor. A z těch aktivistů přitom nikdo nebyl v dětském domově, tak kde ten svůj argument vzali?“ nechápe Okamura.

Navíc malé děti, třeba dvouleté, ani nemohou říci svůj názor, když by byly vybrány do homosexuálních rodin. „A ptal jsem se těch aktivistů, jestli mají nějakou studii, že děti si třeba ve škole uvědomí, že chtějí mít normální rodinu, jako ostatní spolužáci, ale nikdo je neposlouchá. Tak jaké to má dopady na to dítě? Žádné psychologické studie mi k tomu nikdy neuvedli. Dítě není hračka,“ konstatoval Okamura.

„Já mám právo chtít mámu a tátu a nikdo nemá právo na mě útočit jen proto, že to říkám. Narodil byste se snad dvěma tatínkům?“ zeptal se Okamura.

„Jasně,“ zněla překvapivá odpověď, kterou Okamura rozhodně nečekal. „Tak už to vidím v čem je problém a to se fakt nedohodneme,“ prohlásil Okamura, načež mladík vysvětlil, že to takto nemyslel a špatně pochopil otázku.

Okamura pak ještě dodal, že zná spoustu homosexuálů, kteří ani manželství pro všechny a adopci neprosazují.