„Dají si kříž na čelo.“ Vážná slova profesorů k eskalaci v Íránu

Český ministr zahraničí Jan Lipavský v reakci na izraelské útoky na íránská jaderná zařízení uvedl, že má velkou míru pochopení pro vojenskou akci, která směřuje k tomu, aby odvrátila výrobu jaderné bomby v regionu.

Profesor Martin Kovář dodal, že Lipavský situaci popsal „dobře“ a upozornil na historickou i existenční zkušenost Izraele: „Skoro bych řekl, že mnoho lidí, kteří dnes debatují o tomto konfliktu, si vůbec neuvědomuje, co znamená žít po zkušenosti holokaustu tři čtvrtě století v regionu, kde nejeden stát otevřeně usiluje o vaše zničení, o zahnání národa do Středozemního moře, utopení, popírá holokaust a snaží se vás zničit. Kdo toto nechápe, neměl by celou situaci komentovat,“ zdůraznil v pořadu Nový svět.

Profesor a senátor Miroslav Bárta následně upozornil na to, že vojenský zásah byl zjevně dlouhodobě plánován a Izrael prokázal mimořádné vojenské schopnosti. „První věc je, že ta akce byla nabíledni, protože Američané stahovali v posledních dvou, třech dnech nepotřebný personál a členy rodin Američanů z velké řady zemí, který sousedí s Íránem. Druhá věc je technologická a logistická. Izrael útočil plus mínus s 200 stíhačkami. Vezměte si, že Izrael je zhruba velikostí srovnatelný s Českem. My máme pár stíhaček a tahle země je schopná tam poslat 200 stíhaček. Izraelci řekli, že budou útočit dva týdny. Ta země musí mít obrovské logistické vojenské kapacity,“ podtrhl mimořádnou sílu a kapacitu izraelské armády.

A zdůraznil i psychologický dopad izraelských útoků na konkrétní osoby. „Izraelci útočili i na konkrétní lidi, což je velice úspěšná forma psychologického teroru. Myslím si, že studium jaderné energetiky v Íránu není moc populární, protože všichni vědí, že si dají kříž na čelo.“

Kovář v tomto kontextu připomněl, že si Izrael nemůže připustit vznik dalšího vyzbrojeného režimu podobnému tomu v Severní Koreji. „Jednoduše řečeno, Izrael si nemůže dovolit, aby se Írán stal druhou Severní Koreou,“ doplnil. Zároveň poukázal, že podobnou hrozbu nemohou ignorovat ani Spojené státy. „A nemohou si to dovolit, řekněme si to rovnou, ani Spojené státy americké.“

Podle Bárty část arabského světa může mít pro izraelský útok pochopení. „Myslím si, že bychom mohli jmenovat celou řadu arabských zemí, které říkají - je to i v našem zájmu - a nebudou kolem toho dělat zas tak velké vlny,“ podotkl.

Poukázal také na proměny uvnitř Íránu a připomíná období, kdy byla země otevřená Západu. „Jednak ajatolláhové už nejsou v Íránu tak mocní, jak byli. Írán prochází významnou obrodou, je to vidět na postavení žen, na tom, jak chodí na ulicích, a doufám, že se to vrátí do situace, která byla někdy v roce mezi lety 57 až 70, než odstoupil Rezá Pahlaví, kdy Američané, Francouzi, Němci s Íránem spolupracovali, byla dohoda na tom, že Írán bude mít jaderné technologie, ale pouze pro mírová využití,“ dodal profesor Bárta.

Věří, že současná situace může být zlomem a předehrou k větší stabilitě v regionu. „Já věřím, že se to trochu vrátí zpátky, že tohle je tlustá čára za nějakým trendem, který se doufám zlomí. Doufám, že se Střední východ nepotopí zase do nějakých zmatků,“ dodal s tím, že se chystá brzy na expedici do Íránu a doufá, že napětí skončí rychle.

Svůj názor vyložil i moderátor a komentátor Michal Půr, podle něj Írán zdaleka nepůsobí tak silně, jak si mnozí mysleli. „Zaprvé se ukazuje, že Írán je slabý, ukazuje se to už nějakou dobu, že není tak silný, jak se předpokládalo, nemá protivzdušnou obranu. Uvidíme, jak se to v následujících dnech bude vyvíjet – ale ten první odvetný útok s těmi drony, které byly sestřeleny ještě než doletěly do Izraele, je v zásadě o ničem,“ dodal.

Vyjádřil také pochybnosti, že by v Íránu mohlo dojít k rychlé změně režimu. „Kde jsem také skeptičtější, je výměna nebo změna toho režimu v Íránu, který je postavený na ajatolláhovi, na jeho lidech. On je ztělesněním Boha na zemi. A Bůh se blbě mění.“

K tomu pak profesor Miroslav Bárta doplnil, že v teokratickém systému má vojenský neúspěch hluboké duchovní důsledky. „Ale těmhle vůdcům v teokraciích se nesmí stát, že by nebyli schopni ubránit Bohem svěřenou zemi a lid. Protože tohle by Bůh neměl dopustit. A pokud to dopustil, tak je něco špatně s tím vládcem. A lidi si začnou klást otázku, jak to je s tím božím statutem, když na nás seslal takovou pohromu,“ upozornil závěrem.

