Trump k Íránu: Tvrdé varování a slova o peklu

Prezident Donald Trump v pátek ráno v krátkém telefonickém rozhovoru pro CNN uvedl, že Spojené státy „samozřejmě“ podporují Izrael, a označil noční údery na Írán za „velmi úspěšný útok“ a zároveň Írán varoval, aby uzavřel jadernou dohodu.

Izrael v pátek zahájil rozsáhlou vlnu leteckých útoků na území Íránu, při nichž odpálil obrovské íránské podzemní jaderné středisko, zlikvidoval celé nejvyšší vojenské velení a zabil jaderné vědce v dosud největším přímém útoku mezi znepřátelenými státy.

Hlavním důvodem je rostoucí obava, že Írán je velmi blízko schopnosti vyrobit jaderné zbraně. Podle izraelských představitelů už Teherán obohatil uran na úroveň 60 %, což je jen krůček od vojenského využití. Premiér Netanjahu útok označil za nezbytný krok k odvrácení existenční hrozby, protože „zítra by už mohlo být pozdě“. Izraelská armáda zasáhla objekty včetně podzemních komplexů Natanz a Fordow.

Írán prohlásil, že v odvetě se „otevřou brány pekelné", zatímco Izrael uvedl, že údery jsou pouze začátkem. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že není pozdě na to, aby Írán izraelské útoky zastavil uzavřením dohody o omezení svého jaderného programu.

Psali jsme: Zásah v Íránu: Jaderné ohrožení se nekoná Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10590 lidí

Ve svém vyjádření na sítí Truth Social americký prezident tvrdí, že Írán opakovaně selhal v možnosti uzavřít dohodu, přestože dostal mnoho šancí: „Dal jsem Íránu jednu šanci za druhou, aby uzavřel dohodu. Řekl jsem jim, v těch nejostřejších slovech: ‚Prostě to udělejte.‘ Ale ať se snažili sebevíc, ať byli jakkoli blízko, prostě to nedokázali.“

Varuje Írán, že následky budou horší, než si dovedou představit: „Řekl jsem jim, že pokud to nedokážou, bude to mnohem horší než cokoli, co si dokáží představit, co znali nebo co jim bylo řečeno. Spojené státy vyrábí nejlepší a nejsmrtelnější vojenskou techniku na světě, jednoznačně, a Izrael jí má hodně, s ještě větším množstvím na cestě – a vědí, jak ji použít.“

„Někteří íránští zastánci tvrdé linie mluvili statečně, ale nevěděli, co se stane. Všichni jsou teď mrtví a bude to jen horší!“ dodává šéf Bílého domu. Hovoří o krveprolití, které už nastalo, a varuje před další eskalací: „Už došlo k velké smrti a zkáze, ale stále je čas tohle krveprolití, s dalšími již naplánovanými útoky, které budou ještě brutálnější, zastavit.“

Vyzývá nyní Írán, aby se zachránil dřív, než bude pozdě: „Írán musí uzavřít dohodu, dokud ještě něco zbylo, a zachránit to, co bylo kdysi známo jako Perská říše. Žádná další smrt, žádná další ničení – prostě to udělejte, než bude pozdě. Bůh vám všem žehnej!“

V pozdějším příspěvku Trump tento nestabilní okamžik na Blízkém východě zarámoval jako možnou „druhou šanci“ pro íránské vedení, aby se vyhnulo dalšímu ničení „dříve, než nezbude nic, a zachránilo to, co bylo kdysi známé jako Perská říše“. „Před dvěma měsíci jsem dal Íránu 60denní ultimátum, aby se ,dohodl'. Měli to udělat! Dnes je 61. den. Řekl jsem jim, co mají dělat, ale oni se k tomu prostě nedokázali dostat. Teď mají snad druhou šanci!“

V pátek večer íránská média informovala o řadě výbuchů, které se zdály být druhou vlnou úderů. „Před několika okamžiky Izrael zahájil operaci Vycházející lev, cílenou vojenskou operaci s cílem odvrátit íránskou hrozbu pro samotné přežití Izraele,“ citovala v pátek v podvečer agentura Reuters izraelského premiéra Benjamina Netanjahu v televizním projevu, v němž se odvolával na selhání světa, který nedokázal zabránit holocaustu za druhé světové války.

Izraelská operace „bude pokračovat tolik dní, kolik bude třeba k odstranění této hrozby“, dodal. „Za několik generací bude historie zaznamenávat, že naše generace obstála, jednala včas a zajistila naši společnou budoucnost.“

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že Izrael „rozpoutal svou zlou a krvavou“ válku a že ho čeká „hořký osud“.

V telefonickém rozhovoru s agenturou Reuters Trump uvedl, že jaderné rozhovory mezi Teheránem a Spojenými státy, naplánované na neděli, jsou stále na pořadu dne, i když si není jistý, zda se uskuteční. „Snažil jsem se Írán ušetřit ponížení a smrti,“ řekl Trump.

