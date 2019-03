Lidi zajímá, jak budou žít! Soupeř Čaputové se v debatě neudržel nad otázkami

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 16% Šefcovič 53% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 23% hlasovalo: 7969 lidí

Zuzana Čaputová zahájila svou koncipientskou praxi 15. dubna 2005 a hned týden potom začala vykonávat živnost. Podle zákona přitom měla poté advokátní komoru požádat o vyjádření, zda je taková činnost v souladu s výkonem praxe. Tu by poté měla posoudit komise, která však v roce 2005 ještě neexistovala. Byla zavedena až po změně zákona o advokacii v roce 2013.

Čaputová ale žádnou žádost nepodala. Potvrdila to i slovenská advokátní komora. Ve vyjádření pro slovenská média také uvedla, že pokud by takovou žádost dostala v současnosti, nejspíše by výkon živnosti Čaputové označila jako neslučitelný s advokátní praxí. Slovenská advokátní komora uvedla, že v době, kdy skládala advokátní zkoušky, neměla žádné informace o tom, že by Čaputová nesplnila všechny podmínky stanovené zákonem.

Moderátorka Monika Tódová musela Šefčoviče opravovat ve znalostech této kauzy, zvláště poté, co trval na tom, že se slovenská advokátní komora vyjádřila ve smyslu neslučitelnosti výkonu živnosti a advokátní praxe Čaputové, advokátní komora však své vyjádření směřovala k současnosti, nikoliv k období, kdy Čaputová skládala advokátní zkoušky. „Je třeba si přečíst stanovisko advokátní komory a myslím si, že je tam evidentní, že kdyby tuto žádost předložila, tak jí to advokátní komora zamítne,“ stál si Šefčovič za svým, načež si moderátorka Tódová neodpustila doplnit: „Dnes.“ „I tehdy. Kdyby takovou žádost předložila, což měla udělat,“ nenechal si Šefčovič vzít svůj názor.

Čaputová řekla, že se to snažila vysvětlovat již několikrát, ale mrzí ji, že o to není zájem, a tak to udělá znovu. Zopakovala, že v tehdejším období nešlo o žádnou kolizi mezi tehdejšími zákony a existují i precedenty, které to potvrzují. Šefčovičovi též vzkázala, že je zvláštní, když hovoří o společenském smíření, a přitom ji ve všech debatách napadá a hledá nová témata, v nichž by mohl na ni zaútočit. „Já se k tomu nepřidám, já na vás útočit nebudu,“ řekla Čaputová, načež Šefčovič znovu započal svůj monolog o její koncipientské praxi.

Na Čaputovou vyplul týden před volbami závažný problém. Týká se její minulosti

Řeč došla i na otázku zahraniční politiky, zejména pak na situaci ve Venezuele, Šefčovič by v otázce Venezuely nejraději viděl možnost, že by v ní proběhly předčasné volby. Dále se hovořilo i o migraci a oba kandidáti se shodli, že je třeba k tomuto tématu přistupovat citlivě. Čaputová by chtěla jakékoli další migrační krizi především předejít. Velmi ožehavé téma v debatě bylo též vodohospodářství na Slovensku, které podle kandidátů potřebuje notně oživit.

V další z otázek se moderátorka ptala, kam by směřovaly kroky obou kandidátů v případě prohry. „Počkejme do soboty,“ řekl Šefčovič s tím, že si své případné další kroky rozmyslí až podle výsledků voleb. Čaputová by chtěla v politice zůstat i v případě neúspěchu, aby se podle svých slov mohla podílet na rozvoji Slovenska.

Poté moderátorka dosti přitvrdila a rozhodla se zaútočit na Šefčoviče dotazem: „Pane Šefčoviči, zůstávají nám ještě nějaké dva tři dny, ještě nás čeká nějaká antikampaň? Ještě jste něco našli na paní Čaputovou?“ „Velmi mě těší, že mi takovou otázku klade Denník N, opravdu, kdo na koho co hledá. To si opravdu vyprošuji,“ reagoval Šefčovič a doplnil, že 90 procent diskusí se věnuje minulosti. Tím však dosti nahrál Čaputové, která pohotově zareagovala: „Koncipientské praxi, myslíte?“

VIDEO Výslech, nebo fraška? „Jaký používáte šampon?" Moderátor „griloval" favoritku slovenských voleb

„Já jsem chtěl říct, že 90 procent debat věnujeme výrokům pana Fica, pana Daňka, kteří s touto kampaní nemají absolutně nic společného,“ odvětil Šefčovič a poukázal na hojné otázky vůči jiným osobám, zvláště pak vůči jeho spolustraníkům ze Směru. „Slyšel jsem od vás minimum o tom, co je potřeba udělat v ekonomice, co je potřeba udělat ve vodohospodářství, kam se chceme orientovat v užší evropské spolupráci, co budeme dělat v případě neřízeného brexitu, jak s tím chceme naložit, o tom jsme v průběhu celé volební kampaně nedebatovali, protože se bavíme o věcech a jménech, jež se staly,“ řekl ve svém závěrečném projevu Šefčovič a upozornil, že do žádných z událostí v minulosti nebyl zatažen a má absolutně „čistý štít“. Narážel také, že většina z otázek položených v debatě nikoho nezajímá. „Lidi zajímají platy, lidi zajímá budoucnost, lidi zajímá, zda mladí lidé budou odcházet ze Slovenska do zahraničí, či zde zůstanou, starší lidi zajímá, zdali zde důstojně dožijí. To jsou témata, která lidi skutečně zajímají, ale my tu v Bratislavě řešíme stále něco jiného,“ dodal Šefčovič závěrem.

V prvním kole slovenských prezidentských voleb se ucházelo hned třináct kandidátů o přízeň zhruba 4,5 milionu oprávněných voličů. K volebním urnám dorazilo více než 50 % z nich. V prvním kole vyhrála Čaputová se ziskem 40,6 procenta, Maroš Šefčovič získal 18,7 procenta a třetí skončil Štefan Harabin se ziskem 14,4 procenta. Čaputová se s Šefčovičem o prezidentské křeslo utkají ve druhém kole voleb v sobotu 30. března. Šefčoviče podporuje též český prezident Miloš Zeman.

Celou debatu můžete zhlédnout níže:

