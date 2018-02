Lidovci a Topka pečou vzájemnou spolupráci. Přizvat chtějí i Starosty

Lidovci a TOP 09 jednají o společném postupu pro podzimní senátní a komunální volby. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by mohla být někde úspěšná i spolupráce s hnutím STAN. S bývalými partnery je TOP 09 připravena o tom jednat. Po společné víc než hodinové schůzce lidovců a TOP 09, která se týkala hlavně spolupráce těchto subjektů ve Sněmovně, uvedl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, že tam, kde jsou silné osobnosti, budou křesťanští demokraté o spolupráci jednat. Informovala o tom ČTK.

Pospíšil, o kterém se spekuluje jako o možném lídrovi pražské kandidátky TOP 09, na dotaz ČTK uvedl, že o možné společné kandidátce v hlavním městě se vyjednává a ohledně výsledku je optimistický. Odmítl ale potvrdit svou kandidaturu, jasno by podle jeho odhadu mělo být na přelomu března a dubna.

Komunální volby se letos budou konat nejpozději 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden či dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých se uskutečnily před šesti lety. Tehdy si lidé vybírali senátory ve stejných 27 obvodech, ve kterých je budou volit nyní. Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Miloš Zeman má na tento úkon čas do počátku července.

Kandidaturu do Senátu už oznámilo několik známých osobností. Mezi nimi třeba neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, který se o hlasy voličů bude ucházet v Praze. Nyní ještě jedná s politickými stranami o případné podpoře. Do voleb půjde i bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, kterého podpořili Starostové a nezávislí. Jedním z jeho soupeřů v souboji o křeslo po senátorce Elišce Wagnerové (Zelení) bude brněnský kadeřník Jan Špilar, kterého nominovala KDU-ČSL. Do Senátu bude chtít vstoupit také předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který chce kandidovat na Náchodsku. Na Třebíčsku má za TOP 09 kandidovat herec Oldřich Navrátil.

Strany ale kandidáty pro senátní volby teprve oslovují a jednají o možné spolupráci i s dalšími uskupeními. Aby měly čas na kampaň, měly by být strany s výběrem hotovy na jaře.

