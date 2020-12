Lidský život? Víc než svoboda. Profesor sejmul opozici za covid

reklama

Právě ty řeší připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou vláda v pondělí odeslala do zkráceného připomínkového řízení a Sněmovna se jím má zabývat ve stavu legislativní nouze.



Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle tohoto návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Nechybí ani možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut. Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

Hořejšímu by značné omezení práv nevadilo. „Je správné, že by vzniklo něco takového, že by ten systém byl pružnější a nebylo by potřeba spoléhat na to, že poslanci nebudou chtít sabotovat činnost vlády. Není pravda, že by u nás všechno měla rozhodovat Poslanecké sněmovna,“ uhodil.



„Vláda má důvěru a má vládnout. V důležitých věcech, jako je ochrana zdraví, je docela v pořádku, když se o tom rozhoduje způsobem, který je pružný a nevyžaduje, aby se o tom zdlouhavě jednalo v Parlamentu,“ myslí si.



V tom se do věci vložil moderátor Martin Veselovský a Hořejšímu připomenul, že podle aktuálního stavu navrhované novely nepůjde o hlas vlády. „Ta novela zatím nemluví o tom, že by rozhodovala bez Parlamentu vláda, ale dává tu pravomoc tomu novému orgánu, který by byl funkčně pod ministrem zdravotnictví. To vypadá jako by mohl o tom rozhodovat jeden člověk. Nebo se pletu?“ tázal se. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Imunolog uznal, že se Veselovský neplete, prý však „nevěří, že by to bylo bez souhlasu a bez domluvy minimálně s ministrem zdravotnictví nebo s vládou“. Parlament a vláda dle jeho mínění mají pojistky, když by došlo k něčemu, s čímž nesouhlasí, „jak to zarazit“.



Právník Dostál na to ukázal, že již dnes může vláda předstoupit před Parlament a ten ji „rozumně odůvodněná“ opatření schválí. Přesunuté množství práv na úředníka vnímá jakožto neústavní. Naznačil, že zmocňovací zákony, jež mají za cíl zbavení kontroly Parlamentu, již několikrát v historii nepřinesly nic dobrého.



Hořejší poté diskusi ohledně úřadů s množstvím práv připodobnil k zavedení bezpečnostních pásů v autech. Dle něj při jejich zavádění „pravicově orientovaní lidé“ také protestovali. Fotogalerie: - Hladová okna

Sám prý věří, že novela nebude zneužita a rozhodování v Parlamentu o nařízeních omezujících životy občanů vnímá jakožto zbytečné. „Tam se budou producírovat opoziční poslanci, aby byli vidět, budou říkat hlouposti, někdy i rozumné věci, ale zkrátka to bude trvat,“ pokračoval s tím, že opoziční poslanci by mohli dělat zbytečné průtahy.



„Jestli tomu správně rozumím, tak u vládních politiků jste přesvědčen, že to myslí se společností dobře a jednají tak se společností, kdežto opoziční poslanci tak úplně nejednají?“ ptal se na to Veselovský. Podle Hořejšího jsou opoziční poslanci „v pokušení“ jednat proti vládě. Prý s tím má zkušenosti, když působil jako poradce premiéra Bohuslava Sobotky v oblasti vědy, výzkumu a vysokých škol. Rozpory měl prý tenkrát ne přímo s opozicí, ale dokonce uvnitř koalice.



Za špatné nepovažuje ani sledování občanů pomocí jejich mobilů. „Co je na tom špatného? To je legitimní věc,“ vyhrkl. Dle něj je potřeba dohled, zdali občané dodržují karanténní opatření a „přehled“ nad těmi, co by mohli opatření porušit. Má to být stejné právě jako se zmiňovanými bezpečnostními pásy. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

S názorem imunologa opět nesouhlasil právník Dostál, upozorňuje, že to je velký zásah do soukromí a dnes sice lze podobné sledování konat, je však k tomu potřeba souhlas daného člověka. Úřad dle něj může data od operátorů navíc dle jedné z verzí návrhu předávat ke zpracování dokonce i třetí straně, jelikož by je sám nedokázal zpracovat. To by podle něho mohlo ještě více rozšířit možnost zneužití. Vládě by prý stačilo získat důvěru lidí, aby data poskytovali dobrovolně.



Sledování pohybu telefonního zařízení Hořejší chválí. „Pro mě je důležitější lidský život než abstraktní svoboda. Jak by se mohlo zneužít to, že bude vidět, zdali dodržuji karanténu. Pro mě je to absurdní,“ říká.



Dostál kontroval, že zde ovšem nejde jen o pouhé trasování a občany v karanténě. „Nestavme to jako možnost švindlovat proti životům. To, jestli budou zavřené vysoké školy a jestli bude noční zákaz vycházení, musíme velmi přísně vážit vůči tomu, jestli to má přiměřený efekt k počtu nakažených a k počtu úmrtí,“ varuje. Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Hořejší by pravomoci „v zájmu lepšího fungování systému“ radši než poslancům dal „odborníkům“.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

