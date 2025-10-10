Lipavský do čela ODS? I o tom byla řeč mezi znalci

Politický komentátor Thomas Kulidakis přirovnal výsledky voleb k obrazu hada požírajícího vlastní ocas „Především to platí na ty, co prohráli,“ uvedl Kolář. „Občané slyšeli od opozice, že jsou na tom špatně, a sami to věděli – všechno zdražilo, zvýšily se daně, byť se podle slibů neměly, sáhlo se na důchody, byť se nemělo. A k tomu se ještě vládní strany začaly požírat mezi sebou,“ uvedl v podcastu.
„Protože oni vlastně přišli se stejnou kampaní jako v roce 2021, a obzvlášť koalice Spolu, která už se rozpadá před očima. A nevyšlo to,“ uvedl Kulidakis.
Podle něj se v trendech ukázalo, že geopolitika, bezpečnostní otázky, zbrojení a obrana byly z hlediska témat zcela vzadu. „Poptávka občanů se setkala s nabídkou vítězného hnutí ANO,“ vysvětlil Kolář, že strany vládní koalice se nezaměřily na věci, které české voliče skutečně pálí. „Ve všech volbách rozhoduje lednička a peněženka, ale oni se na to vykašlali,“ konstatoval.
Výsledky voleb dle jeho slov zároveň otevírají novou etapu, ve které lidé doufají ve změnu. „Teď jsme znovu na začátku cesty. Teď můžeme všichni doufat, že tentokrát budou sliby splněny a ne porušeny, že se třeba dočkáme i ekonomického rozvoje. Protože řada občanů se nejvíc obává toho, že tahle země za chvíli zkrachuje,“ uzavřel Kulidakis.
Poukázal také na překvapivý úspěch strany Motoristé sobě. „Druhými vítězi jsou jednoznačně Motoristé, kteří se dostali poprvé do Sněmovny, byť to ještě před pár týdny nebo měsíci vypadalo, že skončí pod čarou,“ doplnil.
Dalšími vítězi jsou podle Koláře Piráti, kteří po loňském pádu z vlády dokázali znovu získat důvěru voličů a doslova vstali z popela. „Před rokem, když byli vyhozeni z vlády, to vypadalo, že skončí definitivně. Je to pro ně jednoznačný úspěch, protože byli odepsaní a zdálo se, že skončí. A většina lidí jim to před rokem předpovídala,“ uvedl.
Naopak největší poraženou letošních voleb je prý předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná společně s předsedou hnutí Danielem Sterzikem. „Myslím si, že si vytáhli černého Petra tím, že tam dali Janu Bobošíkovou. Bobošíková vyhrála jediné volby po boku Vladimíra Železného. Jinak nosí smůlu. Sterzikovi jsem to říkal před půl rokem a on tvrdil, že to je skvělý,“ dodal Kolář.
Ovšem nevylučuje, že mohla sehrát roli i mimořádně vysoká účast voličů. „Možná to bylo i o něčem jiném. Oni možná doplatili na to, že ta účast byla hodně vysoká. Kdyby byla do těch 65 procent, tak by tam prolezli i s tím počtem hlasů, co dostali,“ přemítal Petr Kolář.
A mezi hlavní poražené letošních voleb samozřejmě patří i koalice Spolu. „Poraženým je koalice Spolu, celý ten koncept a hlavně Petr Fiala, protože vsadil na koalici Spolu, která dostala sice o dvě procenta víc, než jí předpovídaly průzkumy, ale oproti volbám před čtyřmi roky je to sešup – sešup na počty poslanců,“ uvedl Kolář.
„Problém Fialy je samozřejmě v tom, že ztratili poslance ODS a posloužili vlastně jako vynikající polstrovaný výtah pro KDU-ČSL a pro TOP 09. Protože tříprocentní lidovci mají najednou šestnáct poslanců. Bůh ví, jestli jednoprocentní TOP 09 jich má osm. To vše na úkor ODS,“ dodal Kolář.
Nyní Fiala bude muset čelit těžké debatě uvnitř vlastní strany. „Myslím si, že to se bude na výkonné radě sčítat a bude se řešit, co dál. Myslím, že bude těžké pro Petra Fialu a pro celý tento koncept to takto udržet do budoucna,“ míní Petr Kolář.
A mezi poražené zařadil i hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. „V neposlední řadě velkým poraženým je Tomio Okamura. Myslel si na 15 procent a nikdo nečekal, málokdo předpovídal, že by měli tak málo,“ uvedl Kolář, který připomněl, že i v samotném táboře SPD padlo přiznání neúspěchu „Získali osm procent. Sama paní Majerová to označila za debakl, což je jedna z mála rozumných věcí, které za poslední léta řekla,“ dodal ironicky.
Thomas Kulidakis k tomu poznamenal, že výsledek koalice Spolu lze v jistém smyslu přece jen považovat i za částečně pozitivní. „Nakonec dokázali zmobilizovat více voličů, než se čekalo. Já jsem si říkal, že budou mít devatenáct procent, ale Praha je spasila, jako vždy,“ doplnil.
„Jedna z absurdit těchto voleb je, že jim to v kroužkování vyhrál bývalý Pirát Jan Lipavský,“ pozastavoval se nad tím, že Lipavský, který „poslal dolů“ Pirátskou stranu, která ho vynesla, byl i přes tuto neloajalitu voliči takto oceněn. „S tímto člověkem jsem měl vždycky problém kvůli tomuto, protože říká se: kdo jednou zradí, pokaždé zradí,“ řekl Kulidakis, že k dosluhujícímu ministrovi zahraničí má dlouhodobě výhrady kvůli jeho politickému přerodu.
Co dnes vlastně znamená ODS, která bývala pravicově-konzervativní stranou. „Myslím si, že o ODS nejvíc vypovídá to, že dnešním nejpopulárnějším politikem je Jan Lipavský. Podle mě by si ho měli zvolit za předsedu,“ uvedl Kolář, že by považoval zvolení Lipavského do čela občanských demokratů za symbolické završení vývoje, kterým strana prošla. „Je to super, budou mít v lednu kongres a těch vyzyvatelů tam tolik není. Podle mě by se toho pan Lipavský zhostil se ctí. Myslím si, že politiku dnešní ODS reprezentuje zdaleka nejlíp,“ zopakoval.
Když přišla řeč na úroveň letošních předvolebních kampaní, Thomas Kulidakis se doslova chytal za hlavu a dodal: „Musím říct, že z kampaně jsem byl zoufalý. Když jsem jezdil kolem billboardů a viděl jsem, že koalice Spolu tam inzeruje Andreje Babiše, Kateřinu Konečnou a Tomia Okamuru, tak jsem si říkal, že jestli kolem toho ještě párkrát pojedu, budu potřebovat tři hlasy. To uráželo inteligenci,“ prohlásil Kulidakis.
Ta nejabsurdnější část kampaně ale přišla těsně před volbami ze strany Petra Fialy. „Vrchol všeho byl, když Petr Fiala přišel těsně před volbami s tezí, že když bude zvolen Andrej Babiš, tak zavolá prezident Ruské federace Putin předsedovi české vlády Babišovi, který mu podlehne, uteče do Francie, sem přijedou ruské tanky a Petr Fiala tu s námi bude žít,“ dodal s ironickým úsměvem.
Kampaň hnutí ANO Petr Kolář zhodnotil kladně. „Andrej Babiš byl nejviditelnější z opozice, zaznamenal druhý nejlepší zisk v novodobých dějinách, snad po ODS za éry Mirka Topolánka, která měla přes 35 procent,“ dodal Petr Kolář.
autor: Natálie Brožovská