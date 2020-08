Loď se potápí. Můj táta sem došel se Svobodou. Tohle všechno jsme se dozvěděli na Vlasteneckém setkání v Příčovech

reklama

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 18068 lidí

Dáma v černém

Z autobusu u křižovatky na Příčovy nás vystupovalo zhruba osm. Všichni mířili na Vlastenecké setkání do zmíněné vesnice. Tam se akce konala už druhým rokem, na zahradě tamního zámku. A plácek byl dost plný. Na pódiu proběhly čtyři panely diskutérů... a jinak to tam vypadalo jako na hudebním festivalu. Prodejní stánek s pivem a klobásami, stánky s knihami, stánek hnutí Trikolóra a tak dále.

Hlavní pořadatelkou a majitelkou zámku je lékařka Alice Tomková. Pohledná dáma v černých šatech, která postávala před vraty do zchátralého zámku z osmnáctého století. „Šla jsem za Petrem Hamplem a ptala se, jestli by se jim líbilo uspořádat tady nějaké setkání, a on, že to je výborný nápad. S oběma ročníky nám pomáhal,“ sdělila ke zrodu akce.

Už to sleduju delší dobu a vždy jsem byla takový tichý domácí reptal a mumlal. Pořádání Vlasteneckých setkání bylo jasné vyústění. Prostě musíme něco dělat. Generace před námi se také snažily, takže je třeba jít v jejich stopách. Začala jsem pochybovat od války v Jugoslávii, řeči jako humanitární bombardování mě štvaly. Něco bylo špatně. Pak přišla evropská migrační krize v roce 2015, a to byl hlavní důvod mého zapojení. Řekla jsme si, to už ne,“ dodala Tomková, které Evropská unie připadá jako dokonaný „sojúz“. Kolem proběhl mladík s ruskou hymnou na tričku. Takže ještě doplnila, že sankce proti Rusku – protože hlavně na východě se drží hodnoty jako rodina či víra – se jí nelíbí, ale hned kontrovala, že je třeba rovnoprávně spolupracovat se všemi zeměmi, zvláště s těmi velkými.

Navíc dodala, že akce je kritizována za to, že se nechová ke všem vlasteneckým stranám rovnoprávně. „Chtěla bych vaším prostřednictvím říct, že se vždy budeme snažit o nějakou paritu stran, které se v parlamentu projevují jako alespoň trochu vlastenecké. Ne vždy se nám to povede. Ty, co neuspokojíme u jednoho ročníku, tak se jim budeme snažit dát prostor v dalším,“ řekla, s tím, že jsme na potápějící se lodí a proto by měly vlastenecké strany veškeré hašteření uložit k ledu.

Komparsista ve filmu Havel

Na pódiu Kobza ještě dořekl, že základ současného evropanství vidí ve střední a východní Evropě.

„V současné době v Evropě neplatí žádná mezinárodní smlouva, jen právo silnějšího... Největší úspěch NATO je v tom, že se ještě Řecko a Turecko nedostaly do války,“ zmínil Jaromír Novotný, bývalý velvyslanec v Indii a v Japonsku, ale i muž, který dojednával vstup Česka do NATO.

Fotogalerie: - Vlastenci v Příčovech

U stánku Trikolóry bylo rušno. Jan Kopal, místopředseda bezpečnostní komise Trikolóry v Libereckém kraji, který kandiduje na čtrnáctém místě kandidátky do krajského zastupitelstva, byl stručný a jasný. Připomněli jsme mu, že se před mnoha lety motal kolem krajně pravicového sdružení Národní odpor.

„Víte, čas od času to někdo připomene, ale členem Národního odporu jsme nikdy nebyl a pohyboval jsem se kolem každého, kdo měl s vlastenectvím alespoň něco společného. Vlastenectví mi vštípili rodiče a mezi národní scénou se pohybuji kolem pětadvaceti let. To přesvědčení je ve mně,“ podotkl Kopal.

Otázka nasnadě – není Trikolóra jen další stranou jako SPD?

„Trikolóra je vlastenecká strana. Je budována jako hnutí, je spojená s Václavem Klausem a myslím si, že tato strana má šanci uspět a budeme pro to dělat maximum. A na tomto setkání se mi líbí, že se zde potkávají lidé z různých politckých stran. Máme různé názory, ale dokážeme spolu diskutovat, a to je hlavní,“ zní odpověď.

Jenže, Jan Kopal má několik existencí. Často bývá v komparsu v některých českých seriálech či filmech. A je jen paradoxem jeho osudu, že si zahrál i ve filmu Havel Slávka Horáka. Ostatně Havla moc nemusí: „Od roku 2002 se věnuji příležitostnému filmovému hraní, a pokud jde o film Havel, tak tam jsem ztvárnil příslušníka SNB, kterému Havel nese čaj. A my tam spíme v autě a Havla totálně ignorujeme, což u mě platí i normálně, nejen ve filmu.“

Bojovník na závěr

Na Vlastenecké setkání přijela celá plejáda politiků. Šéf SPD Tomio Okamura, senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava, bývalý sociální demokrat a nyní člen poslaneckého klubu SPD Jaroslav Foldyna, zlobivý marxista v KSČM Josef Skála a mnoho dalších.

Jeden z posluchačů měl na tričku nápis „Odvaha říkat pravdu!“ Teď už nevím, koho z panelistů si beru do úst, ale bylo také řečeno, že „žádný stát nemá přátele, ale jen své zájmy“.

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 15834 lidí

Ale to už jsme oslovili Národní domobranu. „Jsem v Národní domobraně od jejího začátku. Od té doby, kdy nás Marek Obrtel mezi lety 2014 a 2015 oslovil. Cvičíme všechny možné vojenské dovednosti a hlavně přežití, až to praskne. Já bych to nedal, ale teď bylo šest kluků na Slovensku, a to bylo cvičení, tam si sáhli na dno. Ale vydrželi to. A řeknu vám, že cizinecká legie je proti tomu slabota,“ zdůraznil Vratislav Pleml.

Jeho táta bojoval se Svobodou v Karpatsko-dukelské operaci proti nacistům, takže, jak mi naznačil, není důvod se ho ptát na původ jeho vlastenectví. „Migrantská vlna do Evropy mě nejvíc naštvala. K naštvání je i to, jak je dnes všechno uplacené. Přitom peníze už jsou jen papírky, jejichž hodnota zítra nemusí platit. To je špatně. A hlavně mezilidské vztahy. Za socialismu jsme ještě byli lidé, dnes už jsme jen lidské zdroje, jak říkal Havel. Jsme jen lidské zdroje na práci,“sdělil. S tím, že SPD má šanci a jako jediná se může prosadit. Ostatní ne. Trikolóra je prý banda darebáků, kterou založil synáček Klause, kterému tatínek radí. Podle něj, nic dobrého pro lidi.

Ke konci rozhovoru přišel jakýsi člen Národní domobrany. Vysoký, a na vodítku ztepilého psa. „Vráťo, tak konec, tady má právo se vyjadřovat jen Obrtel, vždyť to víš,“ přerušil rozhovor. „Co to je za člověka? Jaký hlupák si zde osobuje právo někomu jinému kecat do rozhovoru,“ pomyslel si reportér ParlamentníchListů.cz. Když jsme se pana „cenzora“ zeptali na jméno, zeptal se reportéra PL na to jeho, což mu bez rozmýšlení sdělil. Na druhou otázku po jeho jménu nereagoval a s Plemlem odešel. Fotografii „cenzora“ tady zveřejňujeme.

K tomu jen dvě poznámky. Díky panu Plemlovi. A Národní domobrana by asi kromě všech možných výcviků měla projít i mediálním výcvikem, protože toto je zcela nepřípustné!

Před dveřmi zámku bylo mimo jiné napsáno: „Návštěvníci, kteří se budou chovat v rozporu s pokyny organizační služby, budou z prostoru konání akce vykázáni a jsou povini opustit soukromý pozemek.“ Nic takového se tam v době návštěvy ParlamentníchListů.cz neudálo, a prý ani potom.

Jeden z návštěvníků poznamenal: „Takhle jsem si to představoval. Tak, že tady bude plno.“ Nicméně, šly řeči o tom, že tam „přijedou demonstrovat ‚dobroserové‘ ze Sedlčan“. A nic.



Psali jsme: Rejžek, nový chartista. V roce 2020. Tak já vám povím, co dělal v roce 1977 a jak si potom žil. Petr Žantovský jen žasne „Ohrožené“ skupiny: Ženy, gayové, osoby jiné pleti, imigranti, muslimové, atd. Ben Kuras natvrdo o tom, v co se proměnil dnešní svět Hrozí nám oprátka z dluhů. Zahraniční predátoři řádí. Josef Skála o tom, kdo okrádá Česko Masaryka nahradili Havlem! Z České televize znělo o „jedu nacionalismu“, hřímal Okamura

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.