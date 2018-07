Luboš Palata cituje z německých novin: Politici NATO vám to nahlas neřeknou, ale Trumpa považují za klinický případ

„K EU se Trump už dlouho chová ne jako k partnerovi, ale mnohem více jako ke konkurentovi, jehož se snaží všemožně oslabit,“ uvedl Palata ve svém textu v deníku Mladá fronta Dnes. Je to podle něj vidět nejen na faktu, že Trump v podstatě ignoruje své protějšky v čele Evropské unie, tedy Donalda Tuska a Jeana-Clauda Junckera, jako partnery k jednání. Ale především v tom, jak Trump neskrýval radost, když referendum o brexitu dopadlo v neprospěch setrvání Británie v Unii.

Byl to totiž zcela opačný postoj, než jaký zastával Trumpův předchůdce, v době referenda už dosluhující americký prezident Barack Obama. „Ten vyzýval Brity, aby z Unie neodcházeli,“ připomněl redaktor. A nebyl to navíc prý žádný zkrat, ale setrvalý postoj, který Trump nezměnil ani po svém nástupu do Bílého domu. Zastavil také pokročilá jednání o americko-unijní dohodě o Transatlantickém obchodním partnerství.

„Posledními kroky v podobě zavádění cel na evropské výrobky dostává vztahy mezi USA a unijní osmadvacítkou na pokraj obchodní války,“ říká Palata s tím, že podobný tvrdý rozpor je také v oblasti boje proti globálnímu oteplování, kde Trump odstoupil od Pařížské klimatické dohody, zatímco EU pokračuje v jejím naplňování. Do další pře se Trump s Evropany dostal ohledně dohody o íránském jaderném programu, a dalo by se pokračovat, připomněl redaktor.

Trumpův přístup k Evropské unii jako konkurentovi se podle Palaty projevil i při včera započaté návštěvě Británie. V rozhovoru pro list The Sun prezident vyjádřil nespokojenost s tím, že britská premiérka Theresa Mayová ustoupila od myšlenky „tvrdého brexitu“, který by prakticky úplně zpřetrhal vztahy s Unií, a pokouší se nyní s Bruselem dohodnout měkkou variantu. A tedy model vztahů vzdáleně podobných tomu, jaké mají s EU Švýcarsko či Norsko.

To se však podle Palatových slov Trumpovi vůbec nelíbí. „Pohrozil dokonce, že to může být překážka v uzavření dohody o volném obchodu Británie s USA, kterou po brexitu Londýnu slíbil,“ dodal redaktor s tím, že poté tomu Trump nasadil korunu, když řekl o exministru zahraničí Borisi Johnsonovi, který na protest proti obratu k „měkkému brexitu“ odstoupil z funkce, že by byl „skvělý premiér“.

Americký prezident sice tímto v Británi vyvolal obrovské pozdvižení, ale jak je jeho zvykem, opět rychle obrátil. „Po včerejším setkání s Mayovou už tvrdil, že změna taktiky ve vyjednávání s Unií dohodě USA s Británií nijak nevadí,“ uzavřel Palata s tím, že evropští státníci se už naučili při Trumpových extempore navenek zachovávat klid, ale uvnitř už ztrácejí trpělivost.

„Neříkají to veřejně, ale většina šéfů států a vlád zemí NATO považuje amerického prezidenta za, přinejmenším v politickém smyslu, klinický případ,“ napsaly německé Süddeutsche Zeitung.

