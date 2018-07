Lutonský z ČT vyvěsil otázky z rozhovoru TV Nova s Babišem a začala mela: „Ne všichni jsou zvědaví na styl rozhovoru, jaký předvedla Písařovicová!“ A už nastoupil Kalousek

Odlehčený rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, který odvysílala TV Nova, je podle zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského „bizarní“ záležitost, už jen proto, že byl odvysílán v hlavní zpravodajské relaci. Kritizuje především to, že místo politického podtextu, který se v rozhovoru objevil jen zřídka, se rozhovor točil okolo Babišovy vysněné dovolené. Seznam otázek Lutonský zveřejnil na sociální síti. Někteří diskutující mu dali za pravdu, že je to přes čáru, jiní nevidí nic špatného na tom, že se dozví o českém předsedovi vlády i jiné než politické názory. Do diskuse se také zapojili například Miroslav Kalousek, Jakub Szántó nebo Svatopluk Němeček.

Hostem letního interview na TV Nova byl předseda české vlády Andrej Babiš, kterého štáb v čele s reportérem Jaroslavem Brousilem zastihl během jeho návštěvy Salzburgu, kam vyrazil i se svou manželkou Monikou. Jedna z prvních otázek byla, jak tráví nejraději dovolenou. „Spím místo čtyř hodin i osm, trochu sportuju a snažím se hubnout. Užívám si hlavně společného času s rodinou, což se mi jinak nedaří, když jsem politik,“ řekl Babiš a postěžoval si, jak rád by poznával během dovolené české památky, ale jeho manželka trvá na tom, aby ji trávili u moře.

Vysněných míst, kam by se chtěl podívat, je velmi hodně, ale kvůli cestě, kterou si ve svém životě zvolil, se prý obává, že ještě potrvá, než na pořádné cestování přijde řada. „Plánoval jsem si život jinak a udělal jsem hloupost, že jsem šel do politky. Chtěli jsme žít na jihu Francie a hodně cestovat,“ řekl s tím, že doufá, že až politiku opustí, tak že vše napraví. Kromě toho též odhalil, jakou má například rád kuchyni, zda mu jeho paní vyváří a kdo má u nich doma hlavní slovo.

Reakce na Lutonského twitterový příspěvek, v němž předložil seznam otázek, které v „bizarním“ rozhovoru zazněly, na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří uživatelé kritizovali, že takový odlehčený rozhovor odsuzuje, jelikož právě tohle by prý mohlo mnoho lidí zajímat. „Proč do toho šijete a vám vadí nebo si děláte srandu z toho, že se Nova ptá premiéra, kam jede na dovolenou. Ne všichni jsou zkrátka zvědaví na stejný styl rozhovoru, jako předvedla včera Daniela Písařovicová v UdK. Prostě lidi zajímá, kde bude premiér na dovolené a někdo se ho na to musí zeptat. Moc nechápu, proč do toho takhle šijete,“ napsal ve své reakci Marek Bartoš s tím, že úkolem Novy není rozebrat premiéra na atomy. „Má jinou roli a tu dělá geniálně,“ dodal.

„Já jsem třeba něco podobného v hlavní zpravodajské relaci ještě nikdy neviděl,“ připomněl mu Lutonský, co mu na celém rozhovoru tak vadí. Na otázku dalšího twitterového uživatele, zda to zkrátka nebyl jen prázdninový speciál a odlehčený formát, když otázky na tělo od reportérů určitě dostáva dnes a denně, odvětil slovy, že na hlavní zprávy je to docela dost speciální formát. „A Vaší poslední větou si taky nejsem třikrát jist,“ poznamenal.

Ve zkratce pak Lutonský diskutujícím, kteří rozhovor neviděli, ironicky připomněl, o jaké informace v tom případě přesně přišli. „Monika chce k moři – Deep Purple, Led Zeppelin – doma má větší slovo paní Monika, protože pan Andrej není moc doma – pan Andrej je ve výchově moc benevolentní – dali si trhanec – pan Andrej umí míchaná vajíčka,“ napsal.

Na to exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) reagoval vcelku pobaveně ve smyslu, že ČT má v tomto formátu rozhovoru co dohánět. „Máte se ještě hodně co učit,“ napsal.

Vzápěti se připojil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, kterému z rozhovoru zůstával rozum stát. „To byl hodně drsný rozhovor. Zvláštní zpravodaj @tvnova zákeřně vynechal otázku: ‚Jak to děláte, že jste tak úžasný‘?“ rýpnul si.

Jasný a stručný komentář vystihující názor k otázkám pokládaným premiérovi přidal i blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Szántó. „Jak břitva,“ reagoval.

Zazněly i otázky, zda Babiš nekoupil už i Novu. „Koukám, že inkluze pronikla i do žurnalistiky na Novu. Tomu se říká investigativní žurnalistika! Bohužel, podle mého soudu, bude tohle zajímat většinu voličského elektorátu AB a ještě mu zatleskají,“ polemizovali také někteří z diskutujících.

